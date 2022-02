BVB-Leihgabe Marin Pongracic verklagt den VfL Wolfsburg

Nachdem Marin Pongracic im November in einem Interview mit dem Comedian SSYNIC auf der Streaming-Plattform Twitch gegen den VfL Wolfsburg gewettert hatte, herrscht erneut Wirbel um die BVB-Leihgabe: Pongracic verklagt seinen Stammklub im Zuge eines Streits um eine Champions-League-Prämie.

Der 24-jährige Kroate fordert von den Wolfsburgern die Auszahlung einer Prämie für das Erreichen der Champions League in der letzten Saison. Es geht um 250.000 Euro. Der Fall soll bereits Anfang März vor das Amtsgericht in Braunschweig gehen.

"Aus unserem Rechtsverständnis ist die Lage eindeutig", sagte VfL-Manager Jörg Schmadtke dem Sportbuzzer. Die Wolfsburger pochen wohl darauf, dass Pongracic mit dem Aussetzen seines Vertrags beim VfL das Anrecht auf diese Prämie verloren habe.

Der Innenverteidiger spielt in dieser Saison per Leihe für Borussia Dortmund. Der BVB wird die vereinbarte Kaufoption nicht ziehen, bei Wolfsburg scheint es für Pongracic aber aller Voraussicht nach auch nicht weiterzugehen. Sein Vertrag läuft noch bis 2024.

Im November plauderte er in einem Twitch-Stream unter anderem Vertragsinhalte aus und sagte in Richtung Wolfsburg: "Für die ist es auch ein bisschen scheiße. Wenn ich jetzt hier durch die Decke gehe, sagen die in Wolfsburg alle: 'Was habt ihr hier gemacht, wen habt ihr hier ziehen lassen?' Das freut mich extrem."