BVB - Lukasz Piszczek über Dortmunder Schwankungen: "Die Verletzungen spielen eine große Rolle"

Der langjährige BVB-Spieler Lukasz Piszczek (36) führt die Leistungsschwankungen bei Borussia Dortmund auf die vielen Verletzungen zurück.

"Ich fühle mich noch so, als wäre ich in der Kabine dabei, weil ich noch sehr eng mit den Kollegen bin", sagte Piszczek bei Sport1-Podcast "Die Dortmund-Woche". "Die Verletzungen spielen eine große Rolle innerhalb der Truppe. So kann man gar nicht die nötige Stabilität finden. Die Spieler werden ständig ausgetauscht, der Trainer hat keine große Wahl."

Aktuell fehlen beispielsweise Marcel Schmelzer, Thomas Meunier, Mateu Morey, Giovanni Reyna, Dan-Axel Zagadou und Erling Haaland verletzt. Auf ein 2:4 im Zwischenrunden-Hinspiel der Europa League gegen die Rangers folgte in der Bundesliga am Sonntag ein 6:0-Sieg gegen Borussia Mönchengladbach.

Am Europa-League-Abend war Piszczek, der aktuell beim polnischen Viertligisten LKS Goczalkowice-Zdroj spielt, als Experte eines polnischen TV-Senders eingeteilt. "Wir haben bei uns im Sender Barca gegen Neapel übertragen, aber nebenbei habe ich den BVB geschaut", sagte er. "Ich war im Studio sehr sauer und konnte mich nicht richtig konzentrieren."

BVB: Piszczek über den DFB-Pokalsieg 2021

Nach elf Jahren und 382 Pflichtspielen verließ Piszczek Dortmund im vergangenen Sommer mit dem DFB-Pokalsieg. Im Finale setzte sich seine Mannschaft 4:1 gegen RB Leipzig durch. "Eine Szene werde ich immer vor meinen Augen haben: Im Finale macht Erling das vierte Tor und alle rennen zu ihm. Ich bin aber an der Mittellinie stehengeblieben und habe geweint. Ich weiß nicht warum. Da habe ich realisiert, dass wir das Ding wirklich holen. Das waren Emotionen pur. Für mich waren das der perfekte Abschied meiner Karriere in Dortmund."

Seine ersten Titel mit Dortmund waren die Meisterschaften 2011 und 2012 unter Trainer Jürgen Klopp.: "Letztens habe ich ein Video im Internet gefunden bei Youtube, das die Highlights und Tore aus unseren beiden Meisterjahren zeigt. Da hatte ich Gänsehaut und es direkt an die Jungs wie Schmelle (Marcel Schmelzer; Anm. d. Red.) geschickt", erzählte Piszczek. "Wir haben uns alle zum zehnjährigen Jubiläum über Zoom getroffen, das war cool. Ich hoffe, dass wir uns mit dieser Truppe demnächst mal alle wieder in echt treffen."