BVB - Junior Flores bei Borussia Dortmund: Das Schicksal des Vorreiters von Pulisic und Co.

Junior Flores geht heute gewissermaßen als Vorreiter für viele weitere internationale Jugendtransfers von Borussia Dortmund durch. Das Schicksal erwischte das ehemalige BVB-Talent schwer. Sein damaliger U19-Trainer erinnert sich an den US-Amerikaner, der 2013 nach Deutschland wechselte.

Nein, der erste US-amerikanische Spieler in der Geschichte von Borussia Dortmund war Junior Flores nicht. Jovan Kirovski machte 1996 den Anfang, fünf Jahre später folgte dem heutigen technischen Direktor von L.A. Galaxy der Stürmer Conor Casey. Das war eine andere Zeit, beide Spieler sollten auf Anhieb die Profimannschaft des BVB verstärken - was nicht gelang.

Es brauchte nach Casey erst eine Beinahe-Pleite und weitere Jahre, ehe die Borussia ein umfassendes Scouting-Netz in der Welt aufspannte und vor allem damit begann, den Blick auch auf den internationalen Nachwuchsbereich zu legen. So stieß man letztlich auf Flores, mit dem 2012 eine Einigung erzielt werden konnte und dessen Wechsel ein Jahr später offiziell verkündet wurde.

Als Flores den Dortmundern auffiel, war er 15 Jahre alt. Heute geht er gewissermaßen als Vorreiter für viele weitere Jugendtransfers aus dem Ausland durch. Im Februar 2015 folgte ihm mit Christian Pulisic ein Landsmann, der ins BVB-Nachwuchsleistungszentrum wechselte und Teil der U17 wurde. Seitdem lässt sich die Reihe mit Spielern wie Jacob Bruun Larsen (von Lyngby), Immanuel Pherai (Alkmaar), Kamal Bafounta (Nantes), Giovanni Reyna (New York) oder Bradley Fink (Luzern) fortsetzen.

Es war 2011, der BVB befand sich gerade auf dem Weg zum Gewinn der deutschen Meisterschaft, als Flores bei einem internationalen Freundschaftsturnier der U17-Nationalmannschaften in den USA zum besten Spieler gewählt wurde. Der Zehner vereinte Technik mit Spielkontrolle und zählte nach dem Gewinn der Virginia A State Championship mit dem Team der Manassas Park High School im selben Jahr bereits zu den besten Nachwuchsspielern des Landes.

Türkischer Messi und Sünder: Diese Talente verpassten beim BVB den Durchbruch © IMAGO / Christoph Reichwein 1/39 Leonardo Bittencourt kam mit 18 aus Cottbus zu Borussia Dortmund, doch der erhoffte Durchbruch in die Weltklasse blieb ihm dort leider verwehrt. Insgesamt kam er nur in sieben Pflichtspielen für die Profis zum Einsatz. © getty 2/39 Schließlich wechselte er 2013 nach Hannover, spielte später für Köln und Hoffenheim und nun bei Werder Bremen. An seinem 28. Geburtstag am 19. Dezember schauen wir auf weitere BVB-Talente, die den Durchbruch nicht geschafft haben. © getty 3/39 DAMIEN LE TALLEC: Mit 19 Jahren wagte das damalige Sturmtalent 2009 den Schritt aus seiner Heimat in Rennes nach Dortmund und genoss schon vor Beginn einige Vorschusslorbeeren. 25 Tore in 44 Länderspielen für die französische U16 bis U20 … © getty 4/39 … hatte Le Tallec zu diesem Zeitpunkt erzielt, Chelsea und Valencia seien ebenfalls an ihm dran gewesen. In seinem zweiten Pflichtspiel für den BVB kugelte er sich die Schulter aus und hatte nach seinem Comeback kaum noch die Chance … © getty 5/39 ... auf einen Einsatz, denn der BVB war zu diesem Zeitpunkt auf dem Weg zur besten Mannschaft Deutschlands - Le Tallec sammelte in drei Jahren nur 252 Einsatzminuten. 2012 zog er weiter nach Nantes, bis 2021 spielte er in Montpellier. Heute bei AEK Athen © IMAGO / Eduard Bopp 6/39 CHRISTOPHER BUCHTMANN (links): Der zentrale Mittelfeldspieler wurde mit dem BVB 2008 U17-Meister und gewann auch mit der U17-Nationalmannschaft die Europameisterschaft. Im Juli 2008 wechselte er sogar in die U18 des FC Liverpool. © IMAGO / Jan Huebner 7/39 Bis 2010 kickte er für die LFC-Reserve, ehe er über Fulham zum 1. FC Köln kam. Seit 2012 spielt Buchtmann nun schon für den FC St. Pauli und stand insgesamt 175-mal für die "Kiezkicker" auf dem Platz. © getty 8/39 TOLGAY ARSLAN: Der in Paderborn geborene Deutsch-Türke zog 2003 im Alter von 13 Jahren das Interesse des BVB auf sich, als er noch für Grün-Weiß Paderborn spielte. 2009 schnappte sich dann der HSV die Rechte an dem zentralen Mittelfeldspieler. © getty 9/39 In Hamburg lief er insgesamt 92-mal in der Bundesliga, im DFB-Pokal und in der Europa League auf. Im Winter 2015 wechselte Arslan zu Besiktas und ist nun seit zwei Jahren bei Udinese Calcio in der Serie A aktiv. © IMAGO / GEPA pictures 10/39 DANIEL GINCZEK: Auch der heutige Wolfsburger durchlief die komplette Dortmund-Akademie und feierte dort einige Erfolge: 2008/09 gewann er die A-Junioren-Bundesliga und stieg noch im selben Jahr mit dem BVB II in die 3. Liga auf. © getty 11/39 Außerdem wurde er ein Jahr zuvor Torschützenkönig der B-Junioren Bundesliga West. Bei den Profis bekam er jedoch keinen einzigen Einsatz. Stattdessen wurde er nach Bochum und St. Pauli verliehen, über Nürnberg und Stuttgart ging es schließlich zum VfL. © IMAGO / DeFodi 12/39 ANTONIO RÜDIGER: Der gebürtige Berliner machte den BVB 2008 mit seinen Leistungen bei Hertha Zehlendorf auf sich aufmerksam, in Dortmund blieb er jedoch nicht lange. 2011 wechselte Rüdiger zur U19 des VfB Stuttgart, wo er es zu den Profis schaffte. © getty 13/39 2015 lieh ihn die Roma aus und verpflichtete ihn nach der Saison fest für rund neun Millionen Euro. Seitdem wuchs Rüdiger zu einem Spieler von Weltformat und bekam 2017 seine Chance beim FC Chelsea, wo er die CL gewann. © getty 14/39 MUSTAFA AMINI: Als eine der größten Nachwuchshoffnungen seiner Altersklasse wechselte Mustafa Amini 2011 mit 18 Jahren nach Deutschland zu Borussia Dortmund. Beim BVB konnte er sich jedoch nie durchsetzen. © getty 15/39 Nach drei Jahren ohne Profispiel ging es weiter nach Dänemark. Im Gespräch mit Spox und Goal sagte er rückblickend: "Wenn man Spieler wie Ilkay Gündogan, Sebastian Kehl oder Sven Bender auf seiner Position hat, kann man nicht wirklich argumentieren." © getty 16/39 MORITZ LEITNER: Aus der berühmten 1860-Talentschmiede gelang ihm 2011 der Sprung nach Dortmund, wo er aber direkt nach Augsburg verliehen wurde. Zwischen 2011 und 2013 sowie in der Saison 2015/16 gehörte Leitner zum Profi-Kader des BVB. © getty 17/39 Er sammelte insgesamt 67 Einsätze, der finale Sprung in die Stammelf gelang ihm jedoch nicht. 2016 folgte der Schritt ins Ausland zu Lazio Rom und später zum FC Augsburg beziehungsweise Norwich City. Mittlerweile spielt er beim FC Zürich. © IMAGO / Fotostand 18/39 KEREM DEMIRBAY: Schon mit 14 beging er die "Sünde" und wechselte von Schalke zum BVB, doch auch er bekam bei den Dortmunder Profis keinen Einsatz. 2013 wechselte er daher zum Hamburger SV, wo es ebenfalls nicht gut lief. © getty 19/39 Der HSV verlieh Demirbay nach Kaiserslautern und Düsseldorf, ehe ihm bei der TSG Hoffenheim endlich der Durchbruch gelang. Nun spielt er bei Bayer 04 Leverkusen eine wichtige Rolle. © getty 20/39 IVAN PERISIC: Seine Karriere kam erst so richtig ins Rollen, als er den BVB 2013 verließ. Zwei Jahre zuvor kam der Vize-Weltmeister von 2018 für vier Millionen Euro vom FC Brügge nach Dortmund, bekam nach dem Bundesliga-Titel aber nur noch zwei ... © getty 21/39 ... Einsätze über 90 Minuten. Seine Konkurrenten in Klopps Offensiv-System hießen damals Marco Reus, Mario Götze und Jonas Hofmann. In Wolfsburg spielte er ab 2013 stark auf, danach wechselte er zu Inter und gewann mit Bayern 2020 die Champions League. © getty 22/39 JONAS HOFMANN: Heute wird er von mehreren internationalen Top-Klubs gejagt, nachdem er in Gladbach mit starken Leistungen überzeugen konnte. Doch bei seiner ersten Profi-Station in Dortmund gelang ihm dieser Leistungssprung nicht. © getty 23/39 Nachdem er 2012 von Hoffenheim nach Dortmund kam, wurde er nach nur drei Spielen nach Mainz verliehen, wo er sich gut entwickelte. Daraufhin bekam er nochmal eine Chance beim BVB, der ihn schließlich aber 2016 nach Gladbach transferierte. © IMAGO / Fotostand 24/39 DANIEL HEUER FERNANDES: Auch der heutige HSV-Keeper spielte nur ein Jahr beim BVB - in der U19 stand er 16-mal für die Borussia im Tor. © getty 25/39 Daraufhin holte ihn jedoch sein Jugendverein VfL Bochum zurück und gab ihm eine Chance. Seit 2019 kämpft er mit dem Hamburger SV um den Aufstieg in die Bundesliga. © getty 26/39 MATTHIAS GINTER: Als 20-Jähriger wechselte er vom SC Freiburg nach Dortmund und bekam dort auch drei Jahre eine Chance - final durchsetzen konnte er sich aber nicht. Zwar machte er insgesamt 102 Pflichtspiele für den BVB, gegen Hummels und Subotic... © getty 27/39 … beziehungsweise Sokratis hatte er aber öfter das Nachsehen. In Gladbach bekam er hingegen die Rolle des unangefochtenen Stammspielers, die er auch zu nutzen wusste. Heute gehört er zu den besten deutschen Verteidigern. © getty 28/39 MILOS JOJIC: Als Toptalent kam er im Januar 2014 mit 22 Jahren zum BVB, konnte sich aber ähnlich wie zuvor Amini nicht im stark besetzten Dortmunder Mittelfeld durchsetzen. Hingegen gab ihm der 1. FC Köln die Chance auf mehr Spielzeit, die er nutzte. © getty 29/39 Bis 2018 brachte er es auf 72 Auftritte. Anschließend wechselte er zu Istanbul Basaksehir und ging im Oktober 2020 nach glücklosem Leihgeschäft beim Wolfsberger AC zurück zu seinem Jugendverein Partizan Belgrad. © getty 30/39 ADNAN JANUZAJ: Zugegebenermaßen hatte Januzaj nur eine halbe Saison in Dortmund, doch selbst in dieser Phase hatte das einstige Mega-Talent nur sehr wenige Lichtblicke. Aus der United-Jugend heraus sollte sich der Außenstürmer 2015 in Dortmund … © getty 31/39 … entwickeln, doch drei Vorlagen in zwölf Einsätzen sprachen am Ende eher gegen ein längeres Engagement in Deutschland. Januzaj wurde 2016/17 noch nach Sunderland verliehen, ehe er bei Real Sociedad ein neues Zuhause fand. © getty 32/39 EMRE MOR: Als Riesentalent im Sommer 2016 zu Borussia Dortmund gewechselt, ging es ein Jahr später zu Celta Vigo, dann zu Gala und schließlich nach Griechenland. Überall wurde einhellig konstatiert: Durchbruch nicht geschafft, Chance nicht ... © IMAGO / MIS 33/39 ... genutzt - und zwar selbstverschuldet. In Dortmund wurde ihm ein zu eigensinniges Spiel, fehlende Lernbereitschaft und ein zu großes Ego nachgesagt. Unter Tuchel konnte sich der "türkische Messi" daher nicht durchsetzen - es blieb bei 19 Einsätzen. © getty 34/39 MIKEL MERINO: Der junge Mittelfeldspieler kam 2016 für läppische 3,75 Millionen Euro nach Dortmund, doch von Beginn an hatte er Probleme, sich zu etablieren. Neben der Sprachbarriere und dem körperbetonteren Fußball in Deutschland hatte er … © getty 35/39 … mit Julian Weigl, Nuri Sahin, Sebastian Rode und Gonzalo Castro auch noch eine zu starke Konkurrenz. Merino kam in der Bundesliga achtmal zum Einsatz und ging 2018 zu Real Sociedad, wo er neben Ödegaard, Oyarzabal und Isak richtig aufgeblüht ist. © IMAGO / Fotostand 36/39 LUCA KILIAN: Der 1,90 Meter große Innenverteidiger ist erst 21 Jahre alt, der Traum vom Signal Iduna Park ist für den gebürtigen Dortmunder daher längst nicht begraben. Für einen Sprung in die erste Mannschaft reichte es aber 2019 nicht. © getty 37/39 Er ging nach Paderborn und spielte dort mit dem SCP in der Bundesliga. Nach dem Abstieg wurde Mainz 05 auf Kilian aufmerksam und verpflichtete ihn 2020 für rund zwei Millionen Euro - in dieser Saison ist er nach Köln verliehen. © getty 38/39 AMOS PIEPER: Mit zwölf Jahren kam der Innenverteidiger aus seiner Heimat Lüdinghausen nach Dortmund und durchlief die gesamte Akademie der Borussen. Sogar in der BVB-Reserve kam er in 34 Regionalliga-Spielen zum Einsatz, eine Chance bei den ... © IMAGO / Sven Simon 39/39 ... Profis bekam er aber nicht. Stattdessen ging Pieper 2019 zu Arminia Bielefeld und wuchs dort zum unumstrittenen Stammspieler. Ein weiteres Highlight: Anfang Juni wurde er mit der deutschen U21-Nationalmannschaft Europameister.

Junior Flores: Subotic machte Werbung für den BVB

Die MLS bot Flores, 1996 als Sohn von Eltern aus El Salvador in Los Angeles geboren, kurz darauf einen Vertrag beim Förderprogramm Generation Adidas mit einem niedrigen Grundgehalt und beträchtlichen Prämien an. Im Herbst 2011 zog er schließlich in die U.S. Soccer Development Academy nach Bradenton, Florida, wo er fester Teil der amerikanischen U17-Auswahl wurde.

Die Washington Post erwischte die Verantwortlichen des BVB dann auf dem falschen Fuß. Die Zeitung zitierte Flores' Vater Oscar, der freimütig bestätigte, dass sein Sohn für vier Jahre in Dortmund unterschrieben habe - nachdem auch Paris St.-Germain und der FC Liverpool Interesse signalisiert hatten.

"Wir haben eine Menge Anrufe aus der MLS bekommen. Aber es war weniger Geld, als Dortmund geboten hat. Wir sind sehr glücklich und können es noch gar nicht glauben", sagte Flores senior. Auch Innenverteidiger Neven Subotic hatte Werbung für die Borussia gemacht, Flores und er hatten in Steve Kelly denselben Berater. BVB-Sportdirektor Michael Zorc war bemüht zu dementieren, wirklich einfangen ließ sich die Sache nach diesen unzweideutigen Aussagen aber nicht mehr.

Junior Flores trainierte auch unter Jürgen Klopp mit

Der Vertrag für den Mittelfeldspieler trat aufgrund der FIFA-Statuten und des US-Arbeitsrechts jedoch erst ab Flores' 18. Lebensjahr im März 2014 in Kraft. Vereinbart wurde dabei, dass sich Flores schon vorab mit dem neuen Umfeld vertraut machen und auch erste Einheiten absolvieren soll.

Das tat er dann direkt bei der zweiten Mannschaft des BVB. Nach einem ersten Kennenlernbesuch im Mai 2013, Flores schaute sich auch vor Ort in London das Champions-League-Finale gegen den FC Bayern an, war er ein paar Wochen später bereits bei der Sommer-Vorbereitung der U23 unter David Wagner dabei und trug in Testspielen erstmals das schwarzgelbe Trikot. Anschließend verstärkte er beim Ruhr-Cup International die U19 dank einer Gastspielgenehmigung. "Ein richtig guter Junge", sagte damals Edwin Boekamp, Leiter der BVB-Nachwuchsabteilung.

"Ich wollte unbedingt nach Deutschland. Das Level hier ist extrem hoch und die Spieler technisch und physisch sehr gut ausgebildet", lautete Flores' erstes Zwischenfazit. Auch bei den Profis unter Jürgen Klopp durfte er Einheiten mitmachen. Während einer Länderspielpause im Oktober 2013 kam er bei einem 2:1-Testspielsieg gegen Köln zu seinem ersten Einsatz für die Erste.

Flores' Ex-Trainer: "Seine Mentalität war vorbildlich"

Da ihm die Spielgenehmigung vor seinem 18. Geburtstag fehlte, holte er sich vor allem Minuten bei der U19. Sein damaliger Trainer Marc Meister erinnert sich im Gespräch mit SPOX und GOAL: "Da für Junior alles neu war und er einen langfristigen Vertrag hatte, war die U19 für ihn ein Segen. Dort konnte er in Ruhe ankommen. Er ist schnell zum Leistungsträger avanciert. Ich sah ihn als Spieler für die offensive Dreierreihe, als Umschaltspieler. Dort hat er sehr gute Leistungen gezeigt."

Flores bestach vor allem dank einer Eigenschaft, die gut zum Verein und dem damaligen Spielstil unter Klopp passte: "Er hat ein unheimliches Gift gegen den Ball entwickelt. Er hat sich nichts gefallen lassen, sich nicht geschont, hat den Gegner dauernd gestört - wir hatten wenige Spieler, die so eine Haltung an den Tag gelegt haben. Seine Mentalität war vorbildlich für die Truppe", sagt Meister.

Nachdem Flores volljährig wurde und somit den undankbaren Trainings- und Wartemodus beenden konnte, ließ sich seine Premierensaison durchaus sehen: In jedem seiner 25 Pflichtspiele für die U19 stand Flores in der Startelf, fünf Tore und eine Vorlage gelangen ihm dabei. Im April 2015 debütierte er für sieben Minuten auf Profiniveau, als er für die U23 bei einer Niederlage gegen die Stuttgarter Kickers in der 3. Liga eingewechselt wurde.

In der Saison darauf sollte er genau dort Fuß fassen, kam am Ende allerdings nur auf enttäuschende 239 Spielminuten in 14 Pflichtspielen. "Das hat durchaus eine gewisse Aussagekraft", sagt Meister. "Juniors Spielverhalten war Fluch und Segen. Im Vergleich zu seinen Konkurrenten hat ihm in puncto Endschnelligkeit und Torgefahr etwas gefehlt. Er war keine Tormaschine oder ist seinen Gegnern reihenweise weggerannt. Gerade auf dem Niveau sucht man als Trainer bei einem Spieler nach einem absoluten Unterschiedsmerkmal. Bei Junior war es ein Mix aus vielen Sachen, aber es waren weder die Schnelligkeit noch das gegnerüberwindende Dribbling oder die Ballan- und mitnahme, die herausstachen."

BVB-Wintertransfers seit 2000: Der Beste war der Letzte © imago images 1/51 Borussia Dortmund hat im Winter, der letzten Transferperiode von Michael Zorc, keinen Neuzugang präsentiert. Das war natürlich nicht immer so. SPOX blickt zurück auf die Winter-Transfers des BVB seit dem Jahr 2000. © imago images 2/51 SAISON 2000/01 - CONOR CASEY (ablösefrei von den Portland Pilots, links im Bild) © imago images 3/51 Der zweite US-Amerikaner in der BVB-Geschichte kam mit 19 nach Dortmund und blieb ohne Einsatz bei den Profis. Für die Zweite schoss er aber 14 Tore in 23 Partien. Ging dann zu Hannover, wo er 2002 aufstieg. Später noch für Mainz und den KSC aktiv. © imago images 4/51 EMMANUEL KRONTIRIS (für 250.000 Euro von Tennis Borussia Berlin) © imago images 5/51 Kam mit 17 im Oktober 2000 zu seinem Profidebüt und wurde 2002 Meister, da er formell zum Profikader gehörte. Zudem mit einem Einsatz für Deutschlands "Team 2006". Spielte für zehn Klubs. © getty 6/51 JAN DEREK SÖRENSEN (für 800.000 Euro von Rosenborg Trondheim) © getty 7/51 Hatte zuvor auch bei 1860 unterschrieben - Dortmund musste schließlich an die Löwen zahlen. Beim BVB ohne Treffer, anschließend ging es nach Norwegen zurück. Zuletzt Trainer des Baerum SK. © imago images 8/51 TOMAS ROSICKY (für 14,5 Millionen Euro von Sparta Prag) © imago images 9/51 Holte 2002 mit dem BVB den Meistertitel. Ging 2006 zu Arsenal, holte dort zwei FA Cups und blieb zehn Jahre lang, ehe er bei Heimatklub Sparta Prag 2017 die Karriere beendete. Dort ist er heute Sportdirektor. © getty 10/51 SAISON 2001/02 - SEBASTIAN KEHL (für 3,2 Millionen Euro vom SC Freiburg) © getty 11/51 Kam nach einer langen Transferposse mit dem FC Bayern. Karriereende 2015, war sechs Jahre Kapitän und durchlebte die erfolgreiche Klopp-Ära. Später Experte im ZDF, seit 2018 Leiter der Lizenzspielerabteilung beim BVB. Steigt 2022 zum Sportdirektor auf. © imago images 12/51 SAISON 2003/04 - THIAGO (für 20.000 Euro von Uniao Sao Joao) © imago images 13/51 Absolvierte kein Pflichtspiel für die Profis. Verließ den BVB bereits 2005 wieder Richtung MLS. Spielte bei LA Galaxy mit Granden wie Donovan zusammen, brachte es jedoch nur auf drei Kurzeinsätze. Seit 2009 zurück in Brasilien. © imago images 14/51 SAISON 2004/05 - EBI SMOLAREK (per Leihe von Feyenoord Rotterdam) © imago images 15/51 Lieferte in einer sportlich schweren Zeit immerhin 25 Buden in 81 BL-Spielen ab. Unvergessen sein Jubel auf dem Zaun der Südtribüne beim Derbysieg gegen Schalke 2007. Seit 2019 Präsident der polnischen Vereinigung der Vertragsfußballer. © imago images 16/51 SAISON 2005/06 - MATTHEW AMOAH (für 400.000 Euro von Vitesse Arnheim) © getty 17/51 Kam mit der Empfehlung von 66 Toren in 190 Spielen aus Arnheim. "Klinsmann", wie er dank seiner Kopfballtore in Ghana genannt wurde, konnte sich jedoch nie durchsetzen. In 17 Bundesligaspielen ohne Tor für den BVB. © imago images 18/51 SAISON 2006/07 - MARCEL HÖTTECKE (für 500.000 Euro von Rot Weiss Ahlen) © getty 19/51 Der Keeper kam mit 19 Jahren als Backup und machte bis 2010 fünf Spiele für die erste Mannschaft. Bei der U23 stand er dagegen 66-mal im Tor. Dann ging es zu Union. Arbeitet heute als Torwart-Trainer beim Chemnitzer FC. © getty 20/51 SAISON 2007/08 - MATS HUMMELS (per Leihe vom FC Bayern München) © getty 21/51 Wurde zunächst bis Juni 2009 ausgeliehen und kam dann für 4,2 Millionen fest nach Dortmund. Wurde zweifacher Meister und Pokalsieger in der Klopp-Ära, dann ging's zu Bayern. Seit 2019 wieder zurück. Mit den drittmeisten Einsätzen in der BVB-Geschichte. © imago images 22/51 ALEXANDER BADE (für 100.000 Euro vom SC Paderborn 07) © imago images 23/51 Der Keeper war nach einer Verletzung von Roman Weidenfeller die Nummer 2 hinter Marc Ziegler. Als Ziegler sich im Revierderby gegen Schalke 04 verletzte, wurde Bade in der Halbzeitpause eingewechselt. Das blieb sein einziger Einsatz für Dortmund. © imago images 24/51 ANTONIO RUKAVINA (für 2,3 Millionen Euro von Partizan Belgrad) © imago images 25/51 Stand kurz nach seinem Wechsel mit dem BVB im Pokalfinale, wo er als Rechtsverteidiger 79 Minuten spielte, aber gegen Bayern verlor. Insgesamt mit 25 Pflichtspielen. Im Februar 2009 zog er weiter zu 1860. © imago images 26/51 SAISON 2008/09 - KEVIN-PRINCE BOATENG (per Leihe für 100.000 Euro von Tottenham Hotspur) © imago images 27/51 Kickte in dieser Zeit erstmals gegen Halbbruder Jerome. Sah nach einem Tritt Rot und kam daher nur auf elf Pflichtspiele. Der BVB wollte ihn anschließend unbedingt kaufen, konnte die Spurs-Forderungen aber nicht erfüllen. © getty 28/51 SAISON 2010/11 - MORITZ LEITNER (ablösefrei vom TSV 1860 München) © getty 29/51 Galt als großes Talent, den nächsten Schritt konnte er in Dortmund aber nicht gehen. Stand fünf Jahre unter Vertrag, wurde aber auch zum FC Augsburg und VfB Stuttgart ausgeliehen. Kam für Dortmund oft nur von der Bank. © getty 30/51 SAISON 2012/13 - NURI SAHIN (per Leihe für 1 Million Euro von Real Madrid) © getty 31/51 Nach der Meisterschaft 2011 ging er zu Real. Dort war es schwer für ihn, deshalb ließ er sich zu Liverpool ausleihen. Dort wurde es auch nicht besser, also wechselte er zurück nach Dortmund . Seine Form von damals fand er nicht mehr. © imago images 32/51 SAISON 2013/14 - MANUEL FRIEDRICH (zuvor vereinslos) © imago images 33/51 Nach Verletzungen der Innenverteidiger Hummels und Subotic kam Friedrich aus der Vereinslosigkeit bereits im November und debütierte drei Tage später gegen die Bayern. Nach 15 Pflichtspielen (ein Tor, zwei Assists) ging er nach Indien. © getty 34/51 MILOS JOJIC (für 2,2 Millionen Euro von Partizan Belgrad) © getty 35/51 Kam als Spieler der Hinrunde in Serbien (6 Tore, 7 Vorlagen) und sollte beim BVB die schwere Verletzung von Kuba kompensieren (Kreuzbandriss). Traf beim Debüt 17 Sekunden nach der Einwechslung. Nach anderthalb Jahren zu Köln transferiert. © imago images 36/51 SAISON 2014/15 - KEVIN KAMPL (für 12 Millionen Euro von RB Salzburg) © getty 37/51 Floppte beim BVB komplett, auch weil er zumeist auf dem Flügel statt im Zentrum aufgeboten wurde. Immerhin 19 Spiele, meist aber ein- oder ausgewechselt. Anschließend ging es über Leverkusen zu RB Leipzig. © getty 38/51 SAISON 2016/17 - ALEXANDER ISAK (für 8,6 Millionen Euro von AIK Solna) © imago images 39/51 Als "neuer Ibrahimovic" gepriesen, als der BVB den Zuschlag erhielt. Der damals 17-Jährige war europaweit begehrt, in Westfalen zündete er aber auch unter vier verschiedenen Trainern nicht. Mittlerweile aber stark bei Real Sociedad. © getty 40/51 SAISON 2017/18 - MICHY BATSHUAYI (per Leihe für 1,5 Millionen Euro vom FC Chelsea) © getty 41/51 Kam nach Aubameyangs Abgang und in 14 Pflichtspielen auf starke neun Tore sowie einen Assist. Eine Verletzung gegen Ende der Halbserie durchkreuzte dann etwaige Pläne, den Spieler fest zu verpflichten. Batshuayi landete beim FC Valencia. © getty 42/51 SERGIO GOMEZ (für 3 Millionen Euro von der U19 des FC Barcelona) © getty 43/51 Wurde zunächst im Unterbau eingesetzt. Feierte unter Interimscoach Stöger sein BL-Debüt, doch schon anderthalb Jahre später wurde er zu Huesca verliehen. Im Sommer 2021 ging es zu Anderlecht. Dort nun sehr stark als Linksverteidiger mit Offensivdrang. © getty 44/51 MANUEL AKANJI (für 21,5 Millionen Euro vom FC Basel) © getty 45/51 Wartete direkt zu Beginn mit guten Leistungen auf, viel später aber in ein Loch und war unter Lucien Favre teilweise vogelwild. Im gesamten Jahr 2021 aber sehr stabil und zuverlässig. Hat sich zu einem echten Leistungsträger gemausert. © imago images 46/51 SAISON 2018/19 - LEONARDO BALERDI (für 15,5 Millionen Euro von den Boca Juniors) © getty 47/51 Ein Einkauf, dessen Sinn sich schwer erschloss. Kam vor allem beim BVB II zum Einsatz, oben wurde er wohl für zu leicht befunden. In seinen letztlich nur acht Pflichtspielen auch nicht immer sattelfest. Dann an Marseille mit 4,5 Mio. Verlust verkauft. © getty 48/51 SAISON 2019/20 - EMRE CAN (per Leihe für 1 Million Euro von Juventus Turin) © imago images / Team 2 49/51 Seit seinem Wechsel mit Licht und Schatten. Seine Einstellung hilft der Mannschaft weiter, doch Can begeht in regelmäßigen Abständen Fehler, die zu Toren führen. Kämpft bis heute darum, unumstrittener Stammspieler zu werden. Auch oftmals verletzt. © imago images 50/51 ERLING HAALAND (für 20 Millionen Euro von RB Salzburg) © getty 51/51 Was soll man sagen? Mit kilometerweitem Abstand Dortmunds bester Winter-Transfer bislang. Steht (Stand: Februar 2022) bei 80 Toren und 21 Assists in 79 Pflichtspielen. Ohne ihn ist der Dortmunder Angriff um ein Vielfaches stumpfer.

BVB-Talent Junior Flores: Karriereende mit 22

Erschwert wurde Flores' Entwicklung von ständigen kleineren Blessuren und größeren Rückschlägen, die letztlich sein Schicksal als Fußballer besiegelten. Mit einem Syndesmosebandriss verpasste er über die Hälfte der Saison 2016/17 komplett und als er wieder fit war, reichte es allenfalls für einen Platz im U23-Kader. Als er sich dann im Februar 2018 bei einem Testspiel gegen Westfalia Herne einen Kreuzbandriss zuzog, war dies die eine Verletzung zu viel.

Dortmund verlängerte seinen auslaufenden Vertrag nicht, unterstützte ihn aber noch über den Sommer hinaus bei seinem Genesungsprozess. Einige Zeit lang war noch ein Wechsel in die MLS ein Thema, doch Flores hatte einzusehen, dass sein Knie nie mehr den Anforderungen standhalten würde. Mit nur 22 Jahren musste er seine Karriere beenden.

"Er war mit vielen guten Dingen ausgestattet", blickt Meister zurück. "Es muss aber immer sehr viel zusammenkommen: Er muss verletzungsfrei bleiben, Spielzeit bekommen und seine Qualitäten verfeinern. Zum anderen braucht er das passende Umfeld mit einem Trainer, der absolut auf ihn zählt und das in ihm sieht, was man in ihm bei seiner Verpflichtung gesehen hat. Der Spieler muss sich natürlich kontinuierlich weiterentwickeln können und dürfen. Wenn man ihn mit Christian Pulisic vergleicht, war dieser zum Zeitpunkt von Juniors Abschied einfach weiter in seiner Entwicklung. Junior hatte leider mehrfaches Verletzungspech."

Dieses war am Ende der Grund dafür, dass die Rechnung mit Flores für den BVB nicht aufging. Der US-Amerikaner diente dennoch als eines der ersten Anzeichen dafür, dass es sich lohnt, im internationalen Nachwuchsscouting weiter am Ball zu bleiben. Der Ertrag: Nur wenige Jahre später hat sich Borussia Dortmund zur ersten Anlaufstelle für ausländische Top-Talente entwickelt.

© imago images Junior Flores im Juli 2013 zusammen mit BVB-II-Trainer David Wagner.

BVB: Junior Flores - Steckbrief und Leistungsdaten