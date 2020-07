Kommentar zur BVB-Verpflichtung von Jude Bellingham: Die Nummer eins der Welt

Borussia Dortmund hat mit der Verpflichtung des stark umworbenen Talents Jude Bellingham vom Birmingham City das nächste dicke Ausrufezeichen an die europäische Konkurrenz gesendet. Damit festigt der BVB seinen eigenen Ruf und ist weltweit die beste Anlaufstelle für Spieler dieser Kategorie. Ein Kommentar von SPOX-Redakteur Jochen Tittmar.

Eigentlich genügt es, Jude Bellingham sprechen zu lassen. "Das ist für mich aktuell der perfekte Verein für meine Entwicklung. Es gibt keinen besseren Klub auf der Welt, der junge Talente hervorbringt und sie für die nächste Stufe entwickelt", sagt der 17-jährige Neuzugang, dessen Verpflichtung Borussia Dortmund am Montag bekannt gab.

Wenige Monate nach dem Kauf von Erling Haaland hat der BVB mit dem Deal des stark umworbenen Bellingham das nächste dicke Ausrufezeichen an die europäische Konkurrenz gesendet. Damit festigen die Dortmunder ihren eigenen exzellenten Ruf und sind weltweit die beste Anlaufstelle für Spieler genau dieser Kategorie.

Dabei stach die Borussia nicht nur erneut Manchester United aus, auch Liga-Rivale Bayern München soll alles versucht haben, den Mittelfeldspieler zu sich zu lotsen - um nur zwei von vielen Interessenten zu nennen. Besonders in England wird man neidisch in Richtung Dortmund blicken, denn dort geht man im Rennen um hoch talentierte und enorm entwicklungsfähige Youngster immer wieder leer aus.

Bereits bei Ousmane Dembele und Jadon Sancho, die wie Bellingham "auf Anhieb eine Verstärkung für unseren Profi-Kader" waren (Sportdirektor Michael Zorc), aber auch den zunächst weiter im Jugendbereich ausgebildeten Christian Pulisic und Giovanni Reyna bewies der BVB und vor allem seine ausgezeichnete Scouting-Abteilung die nötige Weitsicht.

Bellingham vor Ronaldo und Bale: Die Top 50 der teuersten U18-Transfers © imago images / PA Images / Sven Simon / Mary Evans 1/51 Der Wechsel vom 17-jährigen Mittelfeldtalent Jude Bellingham zum BVB ist perfekt! Rund 25 Millionen Euro soll er kosten. Im Ranking der teuersten Transfers von minderjährigen Spielern schiebt er sich damit nach ganz vorn. Die Top 50. © imago images 2/51 PLATZ 50 - Maksym Koval (2010 von Metalurh Zaporizhya zu Dynamo Kiew): 3,1 Millionen Euro. © imago images 3/51 PLATZ 48 - Cesc Fabregas (2003 von der U17 des FC Barcelona zum FC Arsenal): 3,2 Millionen Euro. © imago images 4/51 PLATZ 48 - Fran Merida (2005 von der U17 des FC Barcelona zur U18 des FC Arsenal): 3,2 Millionen Euro. © imago images 5/51 PLATZ 47 - Karim Adeyemi (2018 von der U19 der SpVgg Unterhaching zu RB Salzburg): 3,35 Millionen Euro. © imago images 6/51 PLATZ 46 - Victor Jensen (2017 von der U19 des FC Kopenhagen zur U19 von Ajax Amsterdam): 3,5 Millionen Euro. © imago images 7/51 PLATZ 45 - Benjamin Nygren (2019 von IFK Göteborg zu KRC Genk): 3,7 Millionen Euro. © imago images 8/51 PLATZ 44 - Philippe Coutinho (2008 von der Jugend von Vasco da Gama zu Inter Mailand): 3,8 Millionen Euro. © imago images 9/51 PLATZ 40 - Alex Song (2005 von SC Bastia zum FC Arsenal): 4 Millionen Euro. © imago images 10/51 PLATZ 40 - Marco Fossati (2010 von der Inter Mailand Jugend zur U19 von AC Milan): 4 Millionen Euro. © imago images 11/51 PLATZ 40 - Marco Pompetti (2017 von der U19 von Delfino Pescara 1936 zur U19 von Inter Mailand): 4 Millionen Euro. © imago images 12/51 PLATZ 40 - Pietro Borgogna (2017 von der U17 von Chievo Verona zur U19 vom FC Cesena): 4 Millionen Euro. © imago images 13/51 PLATZ 39 - Juan Iturbe (2011 von Quilmes Atletico Club zum FC Porto): 4,25 Millionen Euro. © imago images 14/51 PLATZ 38 - Morgan Rogers (2019 von der U18 von West Bromwich zur U23 von Manchester City): 4,4 Millionen Euro. © imago images 15/51 PLATZ 34 - Angelino (2013 von der Jugend von Deportivo de La Coruna zur U18 von Manchester City): 4,5 Millionen Euro. © imago images 16/51 PLATZ 34 - Federico Bonazzoli (2015 von Inter Mailand zu Sampdoria Genua): 4,5 Millionen Euro. © imago images 17/51 PLATZ 34 - Carlo Alberto Tosi (2017 von der U17 von Chievo Verona zur U19 vom FC Cesana): 4,5 Millionen Euro. © imago images 18/51 PLATZ 34 - Lucien Agoume (2019 vom FC Sochaux zu Inter Mailand): 4,5 Millionen Euro. © imago images 19/51 PLATZ 33 - Davide Zugaro (2018 von der U19 von Delfino Pescara 1936 zur U18 von Inter Mailand): 4,8 Millionen Euro. © imago images 20/51 PLATZ 27 - Celsinho (2006 von Portuguesa Sao Paulo zu Lokomotive Moskau): 5 Millionen Euro. © imago images 21/51 PLATZ 27 - Anthony Martial (2013 von Olympique Lyon B zur AS Monaco): 5 Millionen Euro. © imago images 22/51 PLATZ 27 - Tin Jedvaj (2013 von Dinamo Zagreb zur AS Roma): 5 Millionen Euro. © imago images 23/51 PLATZ 27 - Davide Frattesi (2017 von der AS Roma zu US Sassuolo): 5 Millionen Euro. © twitter.com/BarcaTimes 24/51 PLATZ 27 - Pedri (2020 von UD Las Palmas zum FC Barcelona): 5 Millionen Euro. © imago images 25/51 PLATZ 27 - Roque Santa Cruz (1999 von Olimpia Asuncion zum FC Bayern München): 5 Millionen Euro. © imago images 26/51 PLATZ 26 - Slobodan Rajkovic (2006 von OFK Belgrad zum FC Chelsea): 5,2 Millionen Euro. © imago images 27/51 PLATZ 25 - Gerard Pique (2004 von der U19 des FC Barcelona zu Manchester United): 5,25 Millionen Euro. © imago images 28/51 PLATZ 24 - Ronaldo (1994 von EC Cruzeiro Belo Horizonte zur PSV Eindhoven): 5,48 Millionen Euro. © imago images 29/51 PLATZ 23 - Leandro Bonfim (2002 von EC Vitoria zur PSV Eindhoven): 5,5 Millionen Euro. © imago images 30/51 PLATZ 22 - Antonio Sanabria (2014 vom FC Barcelona B zu US Sassuolo): 5,7 Millionen Euro. © imago images 31/51 PLATZ 19 - Javi Martinez (2006 von Osasuna B zu Athletic Bilbao): 6 Millionen Euro. © imago images 32/51 PLATZ 19 - Tomas Kalas (2010 von Sigma Olmütz zum FC Chelsea): 6 Millionen Euro. © imago images 33/51 PLATZ 19 - Robert Navarro (2019 von der U19 der AS Monaco zu Real Sociedad B): 6 Millionen Euro. © imago images 34/51 PLATZ 18 - Aaron Ramsey (2008 von Cardiff City zum FC Arsenal): 6,4 Millionen Euro. © imago images 35/51 PLATZ 16 - Pedro Neto (2017 vom SC Braga zu Lazio Rom): 7,5 Millionen Euro. © imago images 36/51 PLATZ 16 - Fabricio Coloccini (1999 von den Boca Juniors zu AC Milan): 7,5 Millionen Euro. © imago images 37/51 PLATZ 15 - Jadon Sancho (2017 von der U18 von Manchester City zu Borussia Dortmund): 7,84 Millionen Euro. © imago images 38/51 PLATZ 13 - Anderson (2005 von Gremio Porto Alegre zum FC Porto): 8 Millionen Euro. © imago images 39/51 PLATZ 13 - Raul Moro (2018 von der U18 des FC Barcelona zur U19 von Lazio Rom): 8 Millionen Euro. © imago images 40/51 PLATZ 11 - Alexander Isak (2017 von AIK Solna zu Borussia Dortmund): 8,6 Millionen Euro. © imago images 41/51 PLATZ 11 - Eddie Salcedo (2019 vom FC Genua zu Inter Mailand): 8,6 Millionen Euro. © imago images 42/51 PLATZ 10 - Facundo Colidio (2017 von der U20 der Boca Juniors zur U19 von Inter Mailand): 9,5 Millionen Euro. © imago images 43/51 PLATZ 8 - Arthur Zarge (2019 von Paris Saint-Germain zur AS Monaco): 10 Millionen Euro. © getty 44/51 PLATZ 8 - Hannibal Mejbri (2019 von der AS Monaco Jugend zur U18 von Manchester United): 10 Millionen Euro. © imago images 45/51 PLATZ 7 - Theo Walcott (2006 vom FC Southampton zum FC Arsenal): 10,5 Millionen Euro. © imago images 46/51 PLATZ 6 - Alex Oxlade-Chamberlain (2011 vom FC Southampton zum FC Arsenal): 13,8 Millionen Euro. © imago images 47/51 PLATZ 5 - Gareth Bale (2007 vom FC Southampton zu Tottenham Hotspur): 14,7 Millionen Euro. © imago images 48/51 PLATZ 4 - Willem Geubbels (2018 von Olympique Lyon zur AS Monaco): 20 Millionen Euro. © imago images 49/51 PLATZ 3 - Pietro Pellegri (2017 vom FC Genua zur AS Monaco): 20,9 Millionen Euro. © imago images 50/51 PLATZ 2 - Alexandre Pato (2007 von SC Internacional Porto Alegre zu AC Milan): 24 Millionen Euro. © imago images / PA Images 51/51 PLATZ 1 - Jude Bellingham (2020 von Birmingham City zu Borussia Dortmund): 25 Millionen Euro.

Jude Bellingham: Bald auch eines der Vorzeigebeispiele?

Entscheidend ist aber in erster Linie, außergewöhnliche Talente nicht nur zu entdecken, sondern sie auch so zu fordern und fördern, dass sie ihr Potential auf dem für sie anfangs ungewohnten, deutlich höheren Niveau auch schnell zur Entfaltung bringen.

Dass dies in Dortmund möglich ist, dazu sind die genannten Akteure Vorzeigebeispiele. Sie sind es auch, die den Westfalen eine exzellente Reputation eingebracht haben. Kaum ein europäischer Top-20-Klub garantiert Spielern der Altersstufen von 17 bis 20 Jahren derart viel Spielpraxis auf Champions-League-Niveau wie der BVB.

Mittlerweile sind solche Coups für das Geschäftsmodell der Borussia auch gewissermaßen in Regelmäßigkeit notwendig, da man die Gehälter und Ablösesummen der Klubs, die in Europa vor Dortmund stehen, nicht zahlen kann. Trotzdem möchte man mit diesem elitären Kreis mithalten. Weit über 150 Millionen Euro nahm der BVB durch den Verkauf von Dembele und Pulisic ein, die Marge war exorbitant. Ähnliches sollte eines Tages bei Sancho, Haaland und Reyna gelingen - aber eben auch bei Bellingham.

BVB-Geschäftsmodell geht auf die Ära unter Klopp zurück

Dass man dies so praktizieren kann, geht auf Jürgen Klopp zurück - mit einer der Gründe, weshalb der Geist des Ex-Trainers noch über Dortmund schwebt. In dessen erfolgreicher Ära setzte man verstärkt auf junge Spieler und der Klub bewies mehrfach, dass diese beim BVB den nächsten Schritt in ihrer Entwicklung gehen können. Durch die Erfolge der frühen 2010er-Jahre, besonders aufgrund des konstant guten Abschneidens in der Champions League, entwickelte man parallel dazu die notwendige finanzielle Stärke, um die Gesamtpakete solcher Spieler-Verpflichtungen stemmen zu können.

Damals wurde Dortmunds heutiger Ruf begründet und die generelle Kraft als Klub im modernen Fußball entwickelt - das System in Bundesliga und Königsklasse tat sein Übriges dazu. Ein Lob gebührt natürlich auch den Verantwortungsträgern um Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke und Zorc, dank deren konsequentem Handeln dieses Modell und das sehr gute Scouting die Klopp-Zeit auch überdauert haben.

So gelingt es heutzutage, mit einer Ablöse von 23 Millionen Euro aus Bellingham den drittteuersten U19-Transfer in der Geschichte der Bundesliga zu machen. Freilich verrückt, wenn man bedenkt, dass die Borussia Mitte 2009 noch unter Klopp nicht in der Lage war, die von Tottenham Hotspur geforderten 1,5 Millionen Euro für den Kauf des zuvor ausgeliehenen Kevin-Prince Boateng aufzubringen.

