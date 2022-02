In der Bundesliga werden an diesem Wochenende die Spiele des 23. Spieltags ausgetragen. Vier Spiele finden dabei heute am Samstagnachmittag statt. Wir verfolgen für Euch alle Partien der Samstagskonferenz im Liveticker.

Bundesliga: Samstagskonferenz - Die Spiele im Überblick

Uhrzeit Heim Zwischenstand Auswärts 15.30 Uhr VfL Wolfsburg -:- TSG Hoffenheim 15.30 Uhr VfB Stuttgart -:- VfL Bochum 15.30 Uhr FC Augsburg -:- SC Freiburg 15.30 Uhr Arminia Bielefeld -:- Union Berlin

Bundesliga: Samstagskonferenz heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Und nach dieser sensationellen Überleitung sind wir auch schon bei den Eisernen. 34 Zähler, genau wie Leipzig, wie Mainz, wie Freiburg, wie Hoffenheim. Zuletzt mit zwei Niederlagen (Dortmund, Augsburg), in beiden Partien blieben sie torlos. Es geht auf die Alm, wo die Arminia vom ersten Heimsieg der Rückrunde träumt. Oder wirds die erste Niederlage?

Vor Beginn: Beim SC waren die letzten Wochen eine Berg- und Talfahrt, bei der sich Siege, Niederlagen und Remis mit schöner Regelmäßigkeit abwechselten, heute wäre wieder ein Sieg dran. Beim FCA? Nicht ausgeschlossen. Von den letzten sieben Spielen haben die Schwaben nur eines gewonnen. Das immerhin gegen Union.

Vor Beginn: Aber zurück zum Rennen um Platz 4. Der VfL Wolfsburg spielt einen fürchterlichen Fußball, war aber zuletzt zweimal siegreich (Fürth, Frankfurt), was Kohfeldt und Schmadtke, der jetzt sogar verlängert hat, vermutlich den Job rettete. Nur Pech, der Gegner heißt nicht Foffenheim, sondern Hoffenheim. Die TSG scheint die Talsohle durchschritten zu haben, letzte Wochenende gabs nach vier Niederlagen am Stück endlich mal wieder einen Dreier.

Vor Beginn: Spannend wirds in Stuttgart, wo Bayern-Bezwinger Bochum (im Folgenden BBB) aufschlägt. Die Schwaben spielen keine so prima Rückrunde (1 Punkt), was eigentlich nahtlos an die Hinrunde anknüpft. Der VfB wartet seit fünf Spielen auf einen Sieg, BBB ist seit vier Spielen ungeschlagen, muss sich aber mit dem üblichen Fluch einer Mannschaft auseinandersetzen, die die Bayern geschlagen hat. Geht nie gut.

Vor Beginn: Aktuell hält den noch Rasenball, aber heute Nachmittag sind doch einige Interessenten am Start, die zumindest vorübergehend diese Höhen erklimmen könnten. Als da wären Freiburg, Hoffenheim, Union, später am Tag käme dann noch die Geißbockelf dazu. Warte mal noch zwei Wochen, dann ist Bochum sicherlich auch dabei. Wenn die Bayern, Dortmund und Bayer nicht wären, was wäre der Titelkampf spannend!

Vor Beginn: Auf die Top-Vier-Klubs müssen wir heute verzichten, Leverkusen war bereits gestern dran, die anderen spielen morgen. Das heißt aber nicht, dass wir nicht auch die Champions League thematisieren könnten. Trotz der Pleite der Werkself gestern, aber die Bayern, der BVB und Leverkusen sind so weit weg, dass es eigentlich nur noch um Platz 4 geht.

Vor Beginn: Die Nachmittagspartien des 23. Spieltags werden heute um 15.30 Uhr angepfiffen. Dabei kommt es zu den Duellen zwischen dem VfL Wolfsburg und der TSG Hoffenheim, Arminia Bielefeld und Union Berlin, VfB Stuttgart und dem VfL Bochum und dem FC Augsburg und dem SC Freiburg.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Samstagskonferenz der Fußball-Bundesliga.

Bundesliga: Samstagskonferenz heute live im TV und Livestream

Auf Sky seht Ihr die Samstagskonferenz der Bundesliga live und in voller Länge. Um 15.15 Uhr seht Ihr auf Sky Sport Bundesliga 1 die Konferenz live. Die Partien beginnen dann kurz darauf um 15.30 Uhr.

Als Sky-Kunden könnt Ihr die Samstagskonferenz auch bequem über Euer Tablet oder Smartphone mit der Sky Go-App streamen. Alternativ könnt Ihr bei Sky auch das Sky Ticket buchen. Mit dem Sky Ticket seht Ihr ebenfalls die Samstagskonferenz der Bundesliga heute live und vollumfänglich.

Bundesliga, 23. Spieltag: Die aktuelle Tabelle

Platz Mannschaft Spiele Tore Differenz Punkte 1 Bayern München 22 70:25 45 52 2 Borussia Dortmund 22 57:36 21 46 3 Bayer Leverkusen 23 60:39 21 41 4 RB Leipzig 22 43:27 16 34 5 1899 Hoffenheim 22 43:34 9 34 6 SC Freiburg 22 34:25 9 34 7 1. FSV Mainz 05 23 34:26 8 34 8 1. FC Union Berlin 22 29:30 -1 34 9 1. FC Köln 22 34:37 -3 32 10 Eintracht Frankfurt 22 33:34 -1 31 11 VfL Bochum 22 24:32 -8 28 12 VfL Wolfsburg 22 23:33 -10 27 13 Bor. Mönchengladbach 22 30:40 -10 26 14 Hertha BSC 22 24:45 -21 23 15 Arminia Bielefeld 22 21:29 -8 22 16 FC Augsburg 22 24:38 -14 22 17 VfB Stuttgart 22 26:42 -16 18 18 SpVgg Greuther Fürth 22 20:57 -37 13