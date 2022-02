Das Samstagabendspiel in dieser Woche wird von Bayer Leverkusen und dem VfB Stuttgart ausgetragen. Wie und wo Ihr heute live auf die Übertragung im TV und Livestream zugreifen könnt, erfahrt Ihr in diesem Artikel.

Der 5:2-Erfolg gegen Borussia Dortmund am vergangenen Wochenende könnte für Bayer Leverkusen eine Trendwende im Duell um den zweiten Platz sein. Nicht nur hat die Werkself den Rückstand auf die Schwarz-Gelben auf diese Weise auf fünf Punkte drücken können, es ist gleichzeitig eine Kampfansage. Auch in Sachen Tordifferenz ist die Mannschaft von Trainer Seoane nun seinem direkten Konkurrenten voraus.

Ein gänzlich anderes Bild ergibt sich im Hinblick auf den heutigen Gegner: den VfB Stuttgart. Das Team aus Baden-Württemberg ist mit Tabellenrang 17 derzeit auf einem direkten Abstiegsplatz anzufinden. Noch schlimmer wird es aber, wenn man sich die Entwicklung in den letzten sechs Bundesligapartien anschaut: fünf Niederlagen, ein Unentschieden und eine Ausbeute von 2:13 Toren.

Angesichts dieser Einschätzungen sind die Rollen vor Beginn des Spiels natürlich klar verteilt. Doch wir wissen: Im Fußball kann alles passieren!

Bayer Leverkusen vs. VfB Stuttgart, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Datum, Anpfiff, Austragungsort, Infos

Wettbewerb: Bundesliga 21/22

Bundesliga 21/22 Spieltag: 22. Spieltag

22. Spieltag Datum: Samstag, 12. Februar 2022

Samstag, 12. Februar 2022 Anstoß: 18.30 Uhr

18.30 Uhr Austragungsort: BayArena in Leverkusen

Bayer Leverkusen vs. VfB Stuttgart, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Ihr wollt Euch das Spiel anschauen? Kein Problem! In diesem Artikel erfahrt Ihr alles, was Ihr zur Übertragungssituation im linearen Fernsehen sowie im Livestream via Internet wissen müsst.

Bayer Leverkusen vs. VfB Stuttgart, Übertragung: Bundesliga heute live im TV

Zu aller Erst sollte gesagt sein, dass die exklusiven Übertragungsrechte für diese Begegnung in Händen der Pay-TV-Firma Sky liegen. Sowohl die Ausstrahlung im Fernsehen als auch im Livestream wird also ausschließlich vom Unternehmen selbst organisiert.

Wer sich also nun das Match zwischen Bayer Leverkusen und dem VfB Stuttgart im TV zu Gemüte führen will, der braucht zwei Dinge: Einen Sky Q-Receiver sowie ein entsprechendes Abonnement. Beide Sachen zusammen gibt es bereits ab 27€ pro Monat (Jahrestarif) mit dem sogenannten Bundesliga-Paket. Wem alle Samstagsspiele jedoch nicht ausreichen, der sollte auch das Sport und Bundesliga-Paket in Betracht ziehen: Neben allen Spielen der zwei höchsten deutschen Spielklassen bekommt Ihr darüberhinaus auch Zugriff auf alle Sessions der Formel 1, sowie auf eine Vielzahl an Events der Sportarten Tennis, Handball, Golf und vielen mehr. Über diesen Link könnt Ihr Euch für eines der Pakete entscheiden.

© getty Bayer 04 Leverkusen spielt im Schatten des BVB eine gute Saison, läuft dort aber fast komplett unter dem Radar. Zumindest war das der Fall bis zum letzten Wochenende.

Ihr seid bereits in Besitz all der notwendigen Vorkehrungen und wollt Euch informieren, welche Sky-Kanäle das Spiel übertragen? Dann spitzt jetzt die Ohren: Tatsächlich werden sich gleich zwei Sender gleichzeitig der Übertragung der kompletten Begegnung annehmen: Zum einen Sky Sport Bundesliga UHD und zum anderen Sky Sport Bundesliga 1 (HD).

Bayer Leverkusen vs. VfB Stuttgart, Übertragung: Bundesliga heute im Livestream

Wer keinen Fernsehanschluss besitzt, für den macht ein Receiver natürlich wenig Sinn, oder? Falsch! Denn in den oben erwähnten Paketen sind zusätzlich auch die Apps von Sky Go inbegriffen. Alle erworbenen Inhalte könnt Ihr also neben dem TV-Gerät auch von unterwegs aus oder sogar On-Demand, also im Nachhinein anschauen.

Dennoch gibt es auch eine Möglichkeit, nicht sofort einen Vertrag über ein ganzes Jahr abzuschließen. Die Antwort lautet Sky Ticket. Über diese Plattform könnt Ihr sogenannte Tickets erwerben, welche Euch wiederum dazu berechtigen, bestimmte Inhalte zu konsumieren. In unserem Fall betrifft das natürlich das Supersport-Ticket. Hiermit könnt Ihr alle Sky zur Verfügung stehenden Sportinhalte über die Apps für Smartphone, Tablet, PC und Co. livestreamen. Der monatliche Betrag beläuft sich auf 29,99€ pro Monat oder 24,99€ monatlich, wenn Ihr Euch für den Jahrestarif entscheidet. Noch günstiger kommen hingegen nur Studierende weg: Diese bezahlen gerade einmal die Hälfte. Alle weiteren Informationen gibt's hier.

Bayer Leverkusen vs. VfB Stuttgart, Übertragung: Bundesliga heute im Liveticker bei SPOX

Wem sich keine Option bietet, das Spiel heute live anzusehen, dem sei unser Liveticker ans Herz gelegt. Schon vor dem Anpfiff beginnen wir damit, Euch mithilfe minütlicher Updates stets auf dem Laufenden zu halten. Klickt Euch rein!

Bayer Leverkusen vs. VfB Stuttgart, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Bayer Leverkusen: Hradecky - Frimpong, Tah, Hincapie, Bakker - Andrich, Demirbay, Bellarabi, Wirtz, Diaby - Schick

Hradecky - Frimpong, Tah, Hincapie, Bakker - Andrich, Demirbay, Bellarabi, Wirtz, Diaby - Schick VfB Stuttgart: F. Müller - Karazor, Mavropanos, Ito, Sosa - W. Endo, Mangala, Silas, P. Förster, Führich - Kalajdzic

Bayer Leverkusen vs. VfB Stuttgart, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die Tabelle am 22. Spieltag