FC Bayern München darf auf mehr Zuschauer hoffen

Bayern München und Co. dürfen schon bald auf mehr Zuschauer hoffen. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) kündigte am Freitag entsprechende Corona-Lockerungen an.

Dafür werde er auch beim kommenden Bund-Länder-Gipfel am Montag werben und "das im Zweifelsfall auch in Bayern machen", sagte Söder, der eine "neue Perspektive" für die bayrischen Klubs aus dem Fußball, Basketball, Handball oder Eishockey will.

Welche Auslastung er sich für Stadien und Hallen vorstellt, ließ Söder offen, die neue Verordnung solle sich für die Klubs aber lohnen: "Das soll dann am Ende kein Placebo-Effekt sein". Überregionaler Profi-Sport muss in Bayern derzeit ohne Zuschauer stattfinden.