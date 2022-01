BVB-Lizenzspielerchef Kehl verrät: Dortmund verzichtet auf große Wintertransfers

Borussia Dortmund verzichtet wohl auf große Transfers bis zum 31. Januar. "Das Transferfenster ist noch ein bisschen auf. Da werden wir uns heute noch nicht hundertprozentig festlegen. Es ist aber nicht so, dass wir mit aller Macht versuchen, Transfers umzusetzen", sagte Lizenzspielerchef Sebastian Kehl am Mittwoch. Man werde "den Markt aber bis zum letzten Tag beobachten".

Insgesamt gehe es nach Öffnung des Transferfensters am Neujahrstag "sehr ruhig" zu. "Das Telefon klingelt nicht so häufig wie zuvor", sagte Kehl.

Bei den Spielern und Trainer Marco Rose hat Kehl eine "große Motivation und große Vorfreude" auf die Rückrunde festgestellt. Angesichts von neun Punkten Rückstand auf Spitzenreiter Bayern München gehe es für den BVB in erster Linie darum, "die Champions League auch zu sichern". Man habe aber "den Kampf in der Liga und allen anderen Wettbewerben noch nicht aufgegeben", so Kehl.

Der DFB-Pokalsieger startet am Samstag (18.30 Uhr) bei Eintracht Frankfurt in die Rückrunde.

Transfers: BVB-Stürmer bei Aufsteiger auf dem Zettel? © SPOX 1/10 Das Winter-Transferfenster in den großen europäischen Ligen ist geöffnet. Wer geht wohin? Welche Transfers stehen fest? Welche Gerüchte gibt es? News vom 5. Januar. © getty 2/10 STEFFEN TIGGES: Ist angeblich eine Option beim VfL Bochum. Laut Bild könnte er als Ersatz für den Winter-Abgang Novothny und den langzeitverletzten Zoller geholt werden. Tigges selbst wolle allerdings lieber beim BVB bleiben, so das Blatt weiter. © getty 3/10 PIERRE-EMERICK-AUBAMEYANG: Wie die Daily Mail berichtet, haben die Gunners den Gabuner bei mehreren Klubs angeboten. Neben Aubameyangs hohem Gehalt könnte allerdings auch seine Teilnahme am Afrika-Cup einen Transfer erschweren. © getty 4/10 SHINJI KAGAWA: Läuft wohl bald in Belgien auf. Wie mehrere japanische Medien und fussballtransfers.com melden, sei sich Kagawa mit dem VV St. Truiden einig. Zuletzt lief der Japaner für PAOK Thessaloniki auf. © getty 5/10 AURELIEN TCHOUAMENI: Nach Informationen von SPOX und GOAL denkt der FC Chelsea über einen Transfer des Monaco-Shootingstars nach. Er ist einer von drei Kandidaten, um das zentrale Mittelfeld im Team von Thomas Tuchel zu verstärken. © getty 6/10 AINSLEY MAITLAND-NILES: Steht nach Informationen von SPOX und GOAL vor einer Leihe zur AS Rom. Noch heute ist der Medizincheck geplant. Eine Kaufoption gibt es nicht. © getty 7/10 STEFFEN BAUMGART: Würde gerne langfristig in Köln bleiben. "Wenn der Verein das gerne möchte, dann können wir gerne über eine Verlängerung sprechen. Ich jedenfalls habe nicht vor, bald meine Sachen zu packen", sagte er dem Kölner Stadt-Anzeiger. © getty 8/10 PHILIPPE COUTINHO: Ist angeblich auf dem Radar des FC Arsenal gelandet. Dieser wolle den 29-Jährigen ausleihen, meldet die Sport. Eine Kaufverpflichtung, wie sie sich Barca wünschen dürfte, käme für die Gunners demnach allerdings nicht in Frage. © getty 9/10 JAKUB KAMINSKI: Der 19-jährigen Stürmer (l.) könnte statt Ricardo Pepi, den es zum FC Augsburg zog, zum VfL Wolfsburg wechseln. Der polnische Journalisten und Mitbesitzer des Senders Kanal Sportowy, Krzysztof Stanowski, berichtet von einer Einigung. © getty 10/10 CHRISTIAN ERIKSEN: Soll u.a. das Interesse mehrerer PL-Klubs auf sich gezogen haben. Das meldet die Daily Mail. Demnach seien seine Ex-Klubs Tottenham Hotspur und Ajax Amsterdam unter den Interessenten. Der Telegraph meldet Interesse aus Monaco.

BVB: Kehl hofft weiter auf Haaland-Verbleib

Derweil hofft Kehl weiter auf einen Verbleib von Sturmjuwel Erling Haaland: "Die Situation ist sehr klar, er hat die Möglichkeit auszusteigen. Es gibt sicherlich noch ein paar Gründe, warum Erling Haaland bei Borussia Dortmund sehr gut aufgehoben ist und warum wir als Klub für ihn weiterhin eine sehr gute Option sein können", sagte der Ex-Profi.

Kehl kündigte wie schon zuletzt Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke zeitnahe Gespräche mit dem Norweger an. "Wir werden uns mit Erling und seinem Team in den nächsten Wochen zusammensetzen und die Situation intensiv besprechen", sagte Kehl: "Es wäre gut, wenn sich eine Entscheidung nicht ewig hinauszieht."

Haaland besitzt in Dortmund noch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024. Im Sommer kann er den DFB-Pokalsieger aber für eine Ausstiegsklausel von kolportierten 75 Millionen Euro verlassen. Zweifel an Haalands Einstellung nach dem Aus in der Champions League hat Kehl keine: "Er kam gut gelaunt zurück und ist hochmotiviert."