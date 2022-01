Der FC Bayern München empfängt am 21. Spieltag der Bundesliga RB Leipzig. Wer das Spiel live im TV und Livestream zeigt / überträgt, erfahrt Ihr hier.

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. RB Leipzig live im TV und Livestream? - Datum, Anpfiff, Ort, Infos

Am vergangenen Wochenende ruhte in der Bundesliga der Ball. Der Grund: In vielen Kontinentalverbänden mussten wegen der Corona-Pandemie ausgefallene Spiele der Qualifikation zur WM 2022 nachgeholt werden.

Nach der kurzen Zwangspause dürfen wir uns am kommenden Wochenende aber bereits wieder auf Bundesliga-Action freuen - der 21. Spieltag hält zahlreiche interessante Begegnungen parat. Im Topspiel am Samstagabend, den 5. Februar, kommt es in der Münchner Allianz Arena zum Duell zwischen Tabellenführer FC Bayern München und RB Leipzig. Angepfiffen wird das Spiel um 18.30 Uhr - und das vor mehr Zuschauern als in den vergangenen Wochen. Maximal 10.000 Zuschauer dürfen sich FC Bayern München vs. RB Leipzig am Samstag live vor Ort ansehen.

Mit RB Leipzig hat der FC Bayern das bis dato beste Rückrundenteam zu Gast. Die Sachsen kehrten mit drei Siegen aus der Winterpause zurück und verbesserten sich in der Tabelle nach einer schwachen Hinrunde auf Platz sechs. Der FC Bayern seinerseits feierte in diesem Jahr nach der Heimniederlage gegen Borussia Mönchengladbach zuletzt zwei Siege und hielt den Vorsprung auf Verfolger Borussia Dortmund bei sechs Punkten.

In der Hinrunde gewann der FC Bayern München am 4. Spieltag in Leipzig mit 4:1.

Bundesliga: Der 21. Spieltag im Überblick

Datum Anpfiff Heim Auswärts Freitag, 4. Februar 20.30 Uhr Hertha BSC VfL Bochum Samstag, 5. Februar 15.30 Uhr VfB Stuttgart Eintracht Frankfurt Samstag, 5. Februar 15.30 Uhr FSV Mainz 05 TSG Hoffenheim Samstag, 5. Februar 15.30 Uhr FC Augsburg Union Berlin Samstag, 5. Februar 15.30 Uhr Arminia Bielefeld Borussia Mönchengladbach Samstag, 5. Februar 15.30 Uhr 1. FC Köln SC Freiburg Samstag, 5. Februar 18.30 Uhr FC Bayern München RB Leipzig Sonntag, 6. Februar 15.30 Uhr Borussia Dortmund Bayer Leverkusen Sonntag, 6. Februar 17.30 Uhr VfL Wolfsburg SpVgg Greuther Fürth

Wie war das noch einmal mit den Übertragungen der Bundesligaspiele in dieser Saison? Nach der kurzen Pause mag das dem ein oder anderen nicht mehr ganz klar sein. Die Übertragungsrechte sind klar verteilt: Alle Freitags- und Sonntagsspiele seht Ihr live bei DAZN, alle Samstagsspiele und die Partien in englischen Wochen bei Sky.

Das späte Spiel am kommenden Samstag zwischen dem FC Bayern München überträgt demnach Sky exklusiv im Pay-TV. Die Vorberichterstattung zum Spiel beginnt auf Sky Sport UHD und Sky Sport Bundesliga 1 HD jeweils um 17.30 Uhr. Als Kommentator ist Wolff Fuss im Einsatz.

Sky zeigt FC Bayern München vs. RB Leipzig auch im Livestream. Sky-Kunden können diesen mit der SkyGo-App auf dem Endgerät Ihrer Wahl abrufen, alle anderen via einem kostenpflichtigen SkyTicket .

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. RB Leipzig live im TV und Livestream? Liveticker zum Spiel

SPOX ist selbstverständlich mit einem ausführlichen Liveticker beim Topspiel FC Bayern München vs. RB Leipzig vertreten - die perfekte Alternative für alle, die sich das Spiel nicht im TV oder im Livestream ansehen können.

Hier geht's zum Liveticker FC Bayern München - RB Leipzig.

Begegnung: FC Bayern München - RB Leipzig

FC Bayern München - RB Leipzig Wettbewerb: Bundesliga

Bundesliga Spieltag: 21

21 Datum: 5. Februar

5. Februar Anstoß: 18.30 Uhr

18.30 Uhr Ort: Allianz Arena, München

Allianz Arena, München TV, Livestream: Sky, SkyGo, SkyTicket

Sky, SkyGo, SkyTicket Liveticker: SPOX

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 21. Spieltag