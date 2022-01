Borussia Dortmund ist am heutigen 20. Spieltag zu Gast bei der TSG Hoffenheim. Das Bundesligaduell wird hier von SPOX live getickert.

Nach der Pleite im DFB-Pokal gegen den Zweitligisten FC St. Pauli ist die Stimmung bei Borussia Dortmund ein wenig gedämpft. In der Liga wird dafür Wiedergutmachung angepeilt. Es geht gegen die TSG Hoffenheim. Das Duell des 20. Spieltags tickern wir live mit.

TSG Hoffenheim vs. BVB: Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Der BVB startete zunächst perfekt in die Bundesliga-Rückrunde, doch dann kam im DFB-Pokal das überraschende Aus gegen FC St. Pauli. Dem Topklub aus der 2. Bundesliga musste sich der amtierende Pokalsieger mit 1:2 geschlagen geben. Gegen die TSG Hoffenheim will man wieder auf die Siegerstraße zurück. Auch die TSG hat dasselbe Ziel im Visier. Nach der 1:4-Pleite gegen den SC Freiburg soll wieder ein Sieg her.

Vor Beginn: Die PreZero-Arena (Sinsheim) dient als Spielstätte. Der Anstoß erfolgt um 15.30 Uhr.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum 20. Spieltag der Bundesliga. Die TSG Hoffenheim empfängt Borussia Dortmund.

TSG Hoffenheim vs. BVB: Bundesliga heute im TV und Livestream

Sky besitzt die Übertragungsrechte für die Samstagsspiele der Bundesliga und überträgt daher die Partie live im Pay-TV und im Livestream, der mit einem SkyGo-Abonnement oder einem SkyTicket freischaltbar ist.

Bei Sky Sport Bundesliga 2 (HD) kommentiert Kai Dittmann ab 15.15 Uhr die Partie. BVB vs. Hoffenheim könnt Ihr zudem auf Sky Sport Bundesliga 1 (HD) auch als Teil der Samstagskonferenz sehen.

TSG Hoffenheim vs. BVB: Bundesliga - Voraussichtliche Aufstellungen

TSG Hoffenheim: Baumann - Posch, Grillitsch, Vogt - Akpoguma, Raum - Geiger - Rudy, Kramaric - Bebou, Dabbur

Baumann - Posch, Grillitsch, Vogt - Akpoguma, Raum - Geiger - Rudy, Kramaric - Bebou, Dabbur BVB: Kobel - Meunier, Akanji, Hummels, Guerreiro - Dahoud - Brandt, Bellingham - Reus, Malen - Haaland

