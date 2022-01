Der BVB belügt sich selbst: Die Thesen zum 18. Bundesliga-Spieltag

Spiel gedreht, alles gut? Von wegen! Im Grunde hat sich bei Borussia Dortmund nicht viel geändert. Warum Wolfsburg weiter voll durchhängt und wer die Gladbacher Hoffnungsträger sein könnten: Die Thesen des 18. Bundesliga-Spieltags klären auf.

BVB-Sieg war brutal wichtig, aber keine Kehrtwende

Nach einem 0:2-Rückstand hatte Borussia Dortmund zuletzt vor knapp zwei Jahren noch gewonnen, beim damals fulminanten Bundesliga-Debüt von Erling Haaland gegen Augsburg. Nun wiederholte der BVB das Kunststück in Frankfurt gegen einen lange Zeit sehr guten Gegner, was im Nachgang zu einiger Euphorie führte und vom einen oder anderen schon als großer Wendepunkt der Saison eingestuft wurde. Die Mannschaft habe Haltung gezeigt, meinte Trainer Marco Rose, das Team habe jederzeit an sich geglaubt, befand etwa Emre Can. "Wir waren über die vollen 90 Minuten drin", sagte Trainer Marco Rose.

Auf dem Platz zeigte sich aber fast eine Halbzeit lang ein ganz anderes Bild: Nach dem ersten Gegentor und bis kurz vor der Halbzeitpause versank die Mannschaft mal wieder im Chaos und es war nicht Dortmunds Widerstand, der einen 0:3- oder 0:4-Rückstand verhinderte, sondern Frankfurts Schludrigkeit bei den zahlreichen Kontern und Torchancen.

Und auch in der gepriesenen zweiten Hälfte spulte der BVB zwar wieder gefestigter sein Pensum runter - an eine Wende in dieser Partie durfte man aber bis Mitte der Halbzeit auch kaum glauben. Es war nicht Dortmunds vehementer Druck, der die Partie wieder öffnete, sondern der Gegner. Dem Frankfurter Spiel entwich nach Sebastian Rodes Auswechslung minütlich mehr Energie und am Ende war es der BVB, der die kleinen Unkonzentriertheiten des Gegners schlicht gnadenloser nutzte. Der Sieg war brutal wichtig, um lästige Diskussionen erst gar nicht zuzulassen.

Von einer Kehrtwende bei erneut zwei Gegentoren und einer allenfalls ordentlichen Gesamtleistung zu sprechen, ist aber vermessen und gefährlich.

BVB-Noten: Reus patzt folgenschwer - ein Lichtblick in der Abwehr © getty 1/14 Borussia Dortmund hat zum Rückrundenauftakt bei Eintracht Frankfurt einen späten Sieg gefeiert. Marco Reus patzte gleich doppelt, einen Lichtblick gab es in der Abwehr. Die Noten und Einzelkritiken zu den BVB-Spielern. © getty 2/14 GREGOR KOBEL: Beim 0:1 etwas unglücklich, beim 0:2 schuldlos. Schüsse von Kostic (19.) und Lindström (47.) parierte er gut. Note: 3,5. © getty 3/14 THOMAS MEUNIER: Hatte große Probleme mit seinem Gegenspieler Kostic. Im Vorfeld des 0:2 leistete er sich einen leichtsinnigen Ballverlust. Kurz vor Schluss mit einer starken Flanke auf Bellingham, der zum Ausgleich traf. Note: 3,5. © getty 4/14 EMRE CAN: Im Spielaufbau deutlich weniger aktiv als Hummels, vor Lindströms Chance in der 47. ließ er sich tunneln. Mitte der ersten Halbzeit landete er nach einem Zweikampf in der Kamera-Konstruktion hinter der Seitenauslinie. Note: 3,5. © getty 5/14 MATS HUMMELS: Auch zu Zeiten des Rückstandes ein Lichtblick. Kümmerte sich um das Aufbauspiel und setze dabei gute Akzente wie mit einem Pass auf Meunier kurz nach Anpfiff. Verzeichnete eine starke Zweikampfquote und klärte wiederholt gut. Note: 2. © getty 6/14 RAPHAEL GUERREIRO: Setzte über links einige Akzente und bereicherte das Dortmunder Spiel über die ganze Spielzeit betrachtet etwas mehr als sein Pendant auf rechts Meunier. Note: 3,5. © getty 7/14 JULIAN BRANDT: Zeigte sich zwar wie über weite Strecken der Hinrunde bemüht, setzte seine Ideen aber zu selten gewinnbringend um. In der ersten Halbzeit vertändelte er zwei Konterchancen leichtsinnig. Als erster Dortmunder ausgewechselt. Note: 4,5. © getty 8/14 MAHMOUD DAHOUD: Stabile Vorstellung im halblinken Mittelfeld mit vielen Ballgewinnen und einer Zweikampfquote von 100 Prozent. Kurz vor Schluss traf er aus der Distanz zum 3:2. Note: 2,5. © getty 9/14 JUDE BELLINGHAM: Ging immer wieder mutig ins Dribbling, blieb dabei aber meist hängen. Vor dem 0:1 war er zu weit weg vom Torschützen Borre. Traf kurz vor Schluss zum zwischenzeitlichen Ausgleich. Note: 3. © getty 10/14 MARCO REUS: Sollte eigentlich Akzente in der Offensive setzen, fiel aber hauptsächlich mit defensiven Unachtsamkeiten auf. Vor dem 0:1 verteidigte er eine Kostic-Flanke zu zaghaft, vor dem 0:2 vertändelte er den Ball gegen Borre. Note: 4,5. © getty 11/14 ERLING HAALAND: Auf der Suche nach Ballkontakten ließ er sich zunächst regelmäßig weit nach hinten fallen. Erst kurz vor Schluss richtig im Spiel: Das 1:2 bereitete er vor, auch bei den folgenden beiden Toren involviert. Note: 2,5. © getty 12/14 DONYELL MALEN: Lange unauffällig, ehe er in der Nachspielzeit der ersten Hälfte nach einer Ecke aus vielversprechender Position am Aluminium scheiterte. Auch in der zweiten Halbzeit glücklos. Note: 4,5. © getty 13/14 THORGAN HAZARD: Kam in der 65. für Brandt ins Spiel und mit ihm kam die Wende. Sechs Minuten später verkürzte er auf 1:2, dann drehte der BVB das Spiel. Note: 2. © getty 14/14 AXEL WITSEL: Kam in der Nachspielzeit für Reus. Keine Bewertung.

Gladbach hat drei Hoffnungsträger

Stefan Lainer ist wieder zurück und damit Entschlossenheit und jede Menge Energie auf Gladbachs rechter Seite. Lainer fehlte der Borussia wegen eines Knöchelbruchs fast die komplette Hinserie, vor der Winterpause feierte er in Hoffenheim sein Comeback, beim 2:1 gegen die Bayern meldete sich Lainer dann endgültig eindrucksvoll zurück - nicht nur wegen seines letztlich Sieg bringenden Tores.

Großes Geraune gab es auch um Matthias Ginter, nachdem dieser seinen Abschied zum Saisonende verkündet hatte. Ginter stand definitiv unter besonderer Beobachtung und legte gegen die Bayern ein bärenstarkes Spiel hin. Neun klärende Aktionen, sechs erfolgreiche Tacklings, fünf abgefangene Bälle - das waren die Topwerte unter allen Spielern auf dem Platz. Das war der "alte" Ginter, so wie ihn sich die Gladbacher Fans wünschen.

Und noch einer kam gegen die Bayern wie aus dem Nichts zurück und legte eine tolle Partie hin: Der ewige Tony Jantschke absolvierte vor der Partie in der Allianz Arena ganze 90 Minuten in dieser Saison, saß oft genug nur auf der Bank oder schaffte es erst gar nicht in den Spieltagskader. Ausgerechnet gegen die Bayern setzte Trainer Adi Hütter aber wieder auf den Routinier und durfte sich bestätigt fühlen. Jantschke machte gegen Serge Gnabry eine starke Partie und bleibt der Garant für die unverhofften Siege: Bisher stand Jantschke in zwei Spielen dieser Saison auf dem Platz, gegen die Bayern und gegen Borussia Dortmund. Gladbach holte dabei sechs Punkte.

Jüngste Buli-Debütanten: Wanner verpasst Rang eins nur knapp © getty 1/21 Bei der 1:2-Niederlage des FC Bayern gegen Borussia Mönchengladbach hat sich Paul Wanner mit seiner Einwechslung in der 75. Minute zum zweitjüngsten Bundesliga-Debütanten aller Zeiten gekürt. Wir zeigen Euch das komplette Ranking. © Imago 2/21 Platz 20: Christian Wück (für 1. FC Nürnberg gegen 1. FC Köln) - 17 Jahre, 4 Monate und 11 Tage am 20. Oktober 1990. © getty 3/21 Platz 19: Kai Havertz (für Bayer Leverkusen gegen Werder Bremen) - 17 Jahre, 4 Monate und 4 Tage am 15. Oktober 2016. © Imago 4/21 Platz 18: Christian Wörns (für Waldhof Mannheim gegen FC St. Pauli) - 17 Jahre, 3 Monate und 30 Tage am 9. September 1989. © imago 5/21 Platz 17: Marc Stendera (für Eintracht Frankfurt gegen FC Bayern München) - 17 Jahre, 3 Monate und 27 Tage am 6. April 2013. © Getty 6/21 Platz 16: Julian Draxler (für FC Schalke 04 gegen Hamburger SV) - 17 Jahre, 3 Monate und 26 Tage am 15. Januar 2011. © imago images / Stefan Matzke 7/21 Platz 15: Jamal Musiala (für den FC Bayern gegen den SC Freiburg) - 17 Jahre, 3 Monate, 25 Tage am 20. Juni 2020. © imago images 8/21 Platz 14: Maximilian Beier (für die TSG 1899 Hoffenheim beim SC Freiburg) - 17 Jahre, 3 Monate und 22 Tage am 8. Februar 2020. © imago images 9/21 Platz 13: Simon Asta (für FC Augsburg gegen SC Freiburg) - 17 Jahre, 3 Monate und 17 Tage am 12. Mai 2018. © imago 10/21 Platz 12: Josha Vagnoman (für Hamburger SV gegen FC Bayern München) - 17 Jahre, 2 Monate und 27 Tage am 10. März 2018. © imago images / Revierfoto 11/21 Platz 11: Jude Bellingham (für Borussia Dortmund gegen Borussia Mönchengladbach) - 17 Jahre, 2 Monate und 21 Jahre am 19. September 2020. © getty 12/21 Platz 10: Giovanni Reyna (für Borussia Dortmund gegen FC Augsburg) - 17 Jahre, 2 Monate und 5 Tage am 18. Januar 2020. © Imago 13/21 Platz 9: Ibrahim Tanko (für Borussia Dortmund gegen VfB Stuttgart) - 17 Jahre, 1 Monate und 30 Tage am 24. September 1994. © imago 14/21 Platz 8: Jürgen "Fuzzy" Friedl (für Eintracht Frankfurt gegen Hannover 96) - 17 Jahre und 26 Tage am 20. März 1976. © imago images / Andreas Gumz 15/21 Platz 7: Florian Wirtz (für Bayer Leverkusen gegen Werder Bremen) - 17 Jahre und 15 Tage am 18. Mai 2020. © imago 16/21 Platz 6: Yann-Aurel Bisseck (für 1. FC Köln gegen Hertha BSC) - 16 Jahre, 11 Monate und 28 Tage am 26. November 2017. © Getty 17/21 Platz 5: Nuri Sahin (für Borussia Dortmund gegen VfL Wolfsburg) - 16 Jahre, 11 Monate und 1 Tag am 6. August 2005. © imago images 18/21 Platz 4: Iker Bravo (für Bayer Leverkusen gegen Hertha BSC) - 16 Jahre, 9 Monate, 25 Tage am 7. November 2021. © imago images 19/21 Platz 3: Zidan Sertdemir (für Bayer Leverkusen gegen Hertha BSC) - 16 Jahre, 9 Monate, 3 Tage am 7. November 2021. © getty 20/21 Platz 2: Paul Wanner (für den FC Bayern gegen Borussia Mönchengladbach) - 16 Jahre, 15 Tage am 07. Januar 2022 © imago images / Matthias Koch 21/21 Platz 1: Youssoufa Moukoko (für Borussia Dortmund gegen Hertha BSC) - 16 Jahre, 1 Tag am 21. November 2020.

Dieser Fürther wird Begehrlichkeiten wecken

Fürths Ambitionen für die Rückrunde sind überschaubar, das kann und will auch Trainer Stefan Leitl gar nicht schönreden. Fürth wolle ordentlichen Fußball spielen und Punkte sammeln, sagt Leitl über die anstehende Abschiedstour. An ein Wunder glaubt beim Aufsteiger niemand mehr so recht, aber doch daran, sich akkurat aus der Liga zu verabschieden - und aus Spielersicht: Sich zu zeigen. So wie Nick Viergever beim 0:0 gegen Stuttgart.

Rund zwei Monate musste Fürth auf den Innenverteidiger verzichten, der eigentlich als eine der Stützen der Mannschaft eingeplant war. Eine schwere Sprunggelenkverletzung aber stoppte Viergever und gegen den VfB wurde auch ersichtlich, was dem Aufsteiger in dieser langen Zeit fehlte: Ruhe, Abgeklärtheit, Souveränität. Viergever legte ein sauberes Comeback hin und dürfte trotz seines fortgeschrittenen Alters von schon 32 Jahren für den einen oder anderen Klub noch interessant werden. Für Fürth hat das Vorspielen begonnen und neben ein paar jungen Talenten gilt das auch für Spieler wie Nick Viergever.