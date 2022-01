Erkenntnisse nach Borussia Dortmunds 3:2 gegen Eintracht Frankfurt: Eine Frage der Haltung

Nach dem 3:2 seines BVB bei Eintracht Frankfurt in Wildwestmanier freut sich Trainer Marco Rose über die Haltung seiner Spieler. Erling Haaland scheint richtig Lust auf die Rückrunde zu haben und Oliver Glasner müsste bei seiner Kritik auch sich selbst meinen. Drei Erkenntnisse zum Spiel.

Die Haltung macht's

Jahrelang haben sie sich in Dortmund gegen die Infragestellung ihrer Mentalität gewehrt. Doch in genauso regelmäßigen Abständen, wie Marco Reus und andere in mehr oder weniger deftigen Variationen "Basta!" riefen, stellte sich nach kaum zu erklärenden Dortmunder Niederlagen nur doch wieder die M-Frage - auch unter Dortmunder Spielern und Trainern.

Marco Rose könnte die Debatte nun - mit Hilfe seiner Mannschaft - auf eine listige Art beendet haben. "Wir haben kein Problem mit dem Thema Einstellung. Sondern es geht um Haltung und das ist ein bisschen was anderes", dozierte Rose in der Medienrunde vor dem 18. Spieltag. Weiß er doch ganz genau, dass Mentalität nicht nur, aber vor allem in Fußballdeutsch oftmals gleichgesetzt wird mit einer ganz bestimmten Einstellung.

"Das Thema, das wir uns vorgenommen haben für dieses Jahr ist Haltung. Bei uns zu bleiben, weiter an uns zu glauben, den Fokus hochzuhalten und nicht zu resignieren, weil wir 2:0 zurückliegen. Das haben die Jungs sehr gut gemacht", sagte er in der Pressekonferenz nach dem 3:2 bei Eintracht Frankfurt.

Unmittelbar nach dem Schlusspfiff hatte er bei Sky gesagt: "Nach dem Anschlusstreffer war der Glaube wieder da und dass wir das Spiel gedreht haben, sollte den Jungs zeigen, dass sich das Thema Haltung sehr lohnt. Bei diesem Thema fordere ich auch Nachhaltigkeit."

BVB-Noten: Reus patzt folgenschwer - ein Lichtblick in der Abwehr © getty 1/14 Borussia Dortmund hat zum Rückrundenauftakt bei Eintracht Frankfurt einen späten Sieg gefeiert. Marco Reus patzte gleich doppelt, einen Lichtblick gab es in der Abwehr. Die Noten und Einzelkritiken zu den BVB-Spielern. © getty 2/14 GREGOR KOBEL: Beim 0:1 etwas unglücklich, beim 0:2 schuldlos. Schüsse von Kostic (19.) und Lindström (47.) parierte er gut. Note: 3,5. © getty 3/14 THOMAS MEUNIER: Hatte große Probleme mit seinem Gegenspieler Kostic. Im Vorfeld des 0:2 leistete er sich einen leichtsinnigen Ballverlust. Kurz vor Schluss mit einer starken Flanke auf Bellingham, der zum Ausgleich traf. Note: 3,5. © getty 4/14 EMRE CAN: Im Spielaufbau deutlich weniger aktiv als Hummels, vor Lindströms Chance in der 47. ließ er sich tunneln. Mitte der ersten Halbzeit landete er nach einem Zweikampf in der Kamera-Konstruktion hinter der Seitenauslinie. Note: 3,5. © getty 5/14 MATS HUMMELS: Auch zu Zeiten des Rückstandes ein Lichtblick. Kümmerte sich um das Aufbauspiel und setze dabei gute Akzente wie mit einem Pass auf Meunier kurz nach Anpfiff. Verzeichnete eine starke Zweikampfquote und klärte wiederholt gut. Note: 2. © getty 6/14 RAPHAEL GUERREIRO: Setzte über links einige Akzente und bereicherte das Dortmunder Spiel über die ganze Spielzeit betrachtet etwas mehr als sein Pendant auf rechts Meunier. Note: 3,5. © getty 7/14 JULIAN BRANDT: Zeigte sich zwar wie über weite Strecken der Hinrunde bemüht, setzte seine Ideen aber zu selten gewinnbringend um. In der ersten Halbzeit vertändelte er zwei Konterchancen leichtsinnig. Als erster Dortmunder ausgewechselt. Note: 4,5. © getty 8/14 MAHMOUD DAHOUD: Stabile Vorstellung im halblinken Mittelfeld mit vielen Ballgewinnen und einer Zweikampfquote von 100 Prozent. Kurz vor Schluss traf er aus der Distanz zum 3:2. Note: 2,5. © getty 9/14 JUDE BELLINGHAM: Ging immer wieder mutig ins Dribbling, blieb dabei aber meist hängen. Vor dem 0:1 war er zu weit weg vom Torschützen Borre. Traf kurz vor Schluss zum zwischenzeitlichen Ausgleich. Note: 3. © getty 10/14 MARCO REUS: Sollte eigentlich Akzente in der Offensive setzen, fiel aber hauptsächlich mit defensiven Unachtsamkeiten auf. Vor dem 0:1 verteidigte er eine Kostic-Flanke zu zaghaft, vor dem 0:2 vertändelte er den Ball gegen Borre. Note: 4,5. © getty 11/14 ERLING HAALAND: Auf der Suche nach Ballkontakten ließ er sich zunächst regelmäßig weit nach hinten fallen. Erst kurz vor Schluss richtig im Spiel: Das 1:2 bereitete er vor, auch bei den folgenden beiden Toren involviert. Note: 2,5. © getty 12/14 DONYELL MALEN: Lange unauffällig, ehe er in der Nachspielzeit der ersten Hälfte nach einer Ecke aus vielversprechender Position am Aluminium scheiterte. Auch in der zweiten Halbzeit glücklos. Note: 4,5. © getty 13/14 THORGAN HAZARD: Kam in der 65. für Brandt ins Spiel und mit ihm kam die Wende. Sechs Minuten später verkürzte er auf 1:2, dann drehte der BVB das Spiel. Note: 2. © getty 14/14 AXEL WITSEL: Kam in der Nachspielzeit für Reus. Keine Bewertung.

BVB: Schon zehn Punkte nach Rückständen

Nun ist es sicher nicht so, dass der Spielverlauf - starker Beginn, den Gegner durch eigene Fehler zwei Tore machen lassen, 0:2-Rückstand hinterherrennen, den Torschützen zum 1:2 einwechseln, mit zwei Toren in der Schlussphase das Spiel drehen - genau so in Roses Matchplan stand und ganz sicher wollen weder Rose, noch seine Spieler im weiteren Saisonverlauf öfters 0:2-Rückständen hinterherlaufen. Vor allem nicht, um den Nachweis ihrer kompetitiven Geisteshaltung zu erbringen. Dafür sind solche Spiele zu anstrengend, so "geil emotional" (Mats Hummels) die Siege dann auch sein mögen.

Aber: Dortmund holte in dieser Saison auswärts bereits zehn Punkte nach Rückstanden, mehr waren es beim BVB mit 13 zuletzt in der kompletten Meistersaison 2011/12. Die Haltung seiner Spieler scheint generell in die richtige Richtung zu gehen. Wenn sie jetzt noch die viel zu einfachen Gegentore abstellen würden.

Dass die Geisteshaltung, die Rose meint, streng genommen nur ein Synonym von Mentalität ist, muss der BVB-Coach ja Marco Reus nicht sagen.