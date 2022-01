Max Kruse zählt seit seiner Ankunft im Sommer 2020 zu den Leistungsträgern beim 1. FC Union Berlin. SPOX blickt für Euch auch auf sein Leben außerhalb des Platzes und gibt Infos zu folgenden Punkten: Familie, Frau, Kind, Vereine, Erfolge, Vermögen.

Max Kruse: Familie, Frau, Kind, Vereine, Erfolge, Vermögen

Seit August 2020 läuft Max Kruse bereits für den 1. FC Union Berlin auf. Für die Eisernen traf der nun 33-Jährige in 45 Pflichtspielen 19-mal und legte zudem 12 Treffer auf. Kruse war einer der Hauptakteure, die Union Berlin in der vergangenen Saison in die UEFA Conference League brachten, wo sie mittlerweile bereits ausgeschieden sind. Auch in der Saison 2021/22 haben die Hauptstädter wieder die europäischen Starterplätze im Visier. Nach 20 Spieltagen steht Union Berlin auf einem starken vierten Platz. Auch daran hat Max Kruse einen bedeutenden Anteil. In 16 Partien gelangen dem gebürtigen Reinbeker fünf Treffer in der Bundesliga.

Was Kruse auf dem Spielfeld macht, ist den meisten Fußballfans bekannt, doch wie sieht es außerhalb des Platzes aus?

Max Kruse: Familie, Frau, Kind

Max Kruse hat mit seiner ersten Frau Alina einen Sohn, der 2011 auf die Welt kam und Lauro Maxim Kruse heißt. Die beiden trennten sich dann 2019. Lauro Maxim lebt seit Jahren gemeinsam mit der Mutter im US-Bundesstaat Florida.

© ARD/Screenshot SPOX Nach dem 3:2-Sieg gegen Saudi-Arabien bei den Olympischen Spielen in Tokio machte Max Kruse seiner Freundin einen Heiratsantrag.

Den meisten ist seine Beziehung mit der nun zweiten Ehefrau Dilara Mardine wahrscheinlich besser bekannt. Vor allem sein Heiratsantrag nach dem 3:2-Sieg gegen Saudi-Arabien bei den Olympischen Spielen in Tokio hat für Aufsehen gesorgt. Dilara antwortete auf Instagram mit "Ja!" und seit Dezember 2021 ist das Paar offiziell verheiratet.

Max Kruse: Vereine, Erfolge, Vermögen

Kruse verbrachte seine Jugendzeit größtenteils beim SC Vier- und Marschlande U19, ehe er 2006 zum SV Werder Bremen wechselte und dort zunächst für die U19 kickte. Ein Jahr später feierte er sein Debüt für die Werder-Profis. Auf die Zeit in Bremen folgte der Wechsel zum FC St. Pauli. Danach spielte er für mehrere Bundesligisten: SC Freiburg, Borussia Mönchengladbach, VfL Wolfsburg und erneut Werder Bremen. Mehr als drei Saisons blieb er bei keinem Klub. 2019 wagte er dann den Schritt ins Ausland und ging ablösefrei zu Fenerbahce Istanbul. Nach nur 23 Spielen für den Hauptstadtklub kündigte Kruse den Vertrag wegen angeblich ausstehender Gehaltszahlungen auf und fand mit dem 1. FC Union Berlin ein neues Zuhause, wo er auch heute noch auf Torejagd geht.

Kruses Trophäenschrank ist trotz seiner guten individuellen Leistungen noch ziemlich leer. Lediglich den DFL-Supercup 2015/16 konnte der 33-Jährige, damals noch im Dress des VfL Wolfsburg, gewinnen. Mit Werder Bremen wurde Kruse 2007/08 Vizemeister. Mit Gladbach nahm er 2014/15 an der Europa League teil. Sein Gehalt wird auf rund 2,4 Millionen Euro pro Jahr geschätzt.

Max Kruses beste Sprüche und Anekdoten © getty 1/22 Max Kruse ist seit jeher bekannt dafür, mit öffentlichen Aussagen für Kontroversen zu sorgen. Neuestes Beispiel: Seine Attacke gegen Bochumer-Fans, die er "Ruhrpott-Assis" nannte. Seine besten Sprüche. © getty 2/22 Nachdem Kruse während des Spiels gegen Bochum mit Bierbechern beworfen worden war, postete Kruse in seiner Instagram-Story ein Video aus dem Mannschaftsbus: "Siege wie heute schmecken am besten. Bochum ist immer ein sympathischer Verein gewesen … © getty 3/22 … und ich weiß, 80 oder 90 Prozent der Fans sind auch weiterhin sympathisch. Aber heute war wieder ein Tag, an dem sich alle Ruhrpott-Assis in Bochum versammelt haben und dachten: Heute gehen wir ins Stadion." © getty 4/22 Als sich Kruse einen Lamborghini kaufen wollte, fühlte er sich nicht korrekt behandelt. Die Analyse auf Twitch: "In jedem Autohaus sollte man versuchen, den Kunden glücklich zu machen. Gerade in gewissen Preiskategorien erwarte ich gewissen Service." © getty 5/22 Inzwischen habe sich der Lamborghini-Händler entschuldigt und den ersten Eindruck wieder geradegebogen. Kruse wolle sich die Angebote anschauen, eine Kaufgarantie gebe er aber nicht ... © Instagram/max.kruse10 6/22 Kruse ließ im Vorjahr mit mehreren Posts aus Stuttgart vermuten, dass er beim VfB unterschreiben könnte. Stattdessen verkündete er, dass er Hauptsponsor der sozialen Veranstaltung "Quellengalerie" ist. © Instagram/max.kruse10 7/22 Auch Wortspiele kann er: "Es wird Zeit, dass mal einige Leute ihre Kappe halten". Mit diesem Spruch und einem zwinkernden Emoji bewarb Kruse den neuen Merch von Max Kruse Racing, seinem Rennstall. © Instagram/max.kruse10 8/22 "Wir haben heute kurzerhand alle Medien geprankt. Bitte seid mir nicht böse, es war ein sozialer Prank." Kruse unterstützt seit vielen Jahren die gemeinnützige Organisation "Viva con Agua" aus St. Pauli. © getty 9/22 Ein Fan von vegetarischer Küche ist Kruse offenbar nicht. "Was ist das für 'ne Scheiße hier? Gib mal ordentliche Pizza!", kommentierte Kruse eine Gemüse-Pizza, die er in seiner Instagram-Story zeigte. © getty 10/22 "Find ich klasse, wenn ich mir dann was wünschen darf. Wir würden dann immer Samstag 15.30 Uhr spielen", kritisierte Kruse via Instagram, dass der FC Bayern auf eigenen Wunsch auf das Eröffnungsspiel der Saison 2020/21 verzichtete und dann doch antrat. © getty 11/22 "Wir haben 15 Punkte auf dem Konto, wir haben seit sieben Spielen nicht verloren. Das ist, worüber man schreiben soll. Und deshalb habe ich ihn nicht reingemacht", sagte Kruse nach einem verschossenen Elfmeter. © getty 12/22 "Der Trainer wird schon was finden, er findet immer was", sagte Kruse nach einem Sieg über mögliche Kritik von Gladbach-Trainer Lucien Favre. "Das Video-Studium wird sicher wieder interessant." © Twitter/edisFCN 13/22 Kruse trat sogar am Silvesterabend 2019 bei der türkischen Version von "The Voice" auf. "Ich singe viel unter der Dusche, aber es ist das erste Mal, dass Leute zuschauen", antwortete Kruse auf die Frage einer Jurorin, ob das sein erster Aufritt war. © getty 14/22 "Ich bin der Typ, der ich nun einmal bin. Ich werde mir und meiner Linie treu bleiben und werde mich nicht verändern. Ich bin einfach irgendwie ein schräger Vogel! Aber ein Humorvoller, der für jeden Spaß zu haben ist." © getty 15/22 Für einen Spaß ist Kruse aber nicht zu haben: "Europa League hätte ich Bock drauf. Europa Conference League hätte ich irgendwie keinen Bock drauf. Ich weiß noch nicht einmal, was das ist. Wieder ein neuer Wettbewerb. Herzlichen Glückwunsch." © getty 16/22 Kruse fragte einmal seine Instagram-Follower nach Tipps gegen einen Bienenstich und erhielt die Antwort: "Du Hurensohn." Diese nahm er mit Humor: "Probier ich gleich mal aus. Guter Tipp." © Twitch/maxelinho18 17/22 "So viele, die mir hier schreiben 'ohne Butter'! Leute, Ihr müsst gebannt werden. Das geht doch nicht!", sagte Kruse im Pullover mit Nutellaglas-Look auf Twitch, nachdem er erklärt hatte, Nutella mit Butter zu essen. © getty 18/22 "Er kann natürlich gerne noch einmal herkommen und mir das ins Gesicht sagen. Und sonst wünsch ich ihm natürlich auch einen schönen Tag." Das waren Kruses Worte, nachdem er den Brief eines Union-Fans vorgelesen hatte, der ihn als "gehirnlos" bezeichnete. © getty 19/22 "Meiner Meinung nach braucht Werder definitiv mehr Gewicht. Von daher habe ich mich entschieden, dieses Jahr definitiv bei Werder zu bleiben", reagierte Kruse via Facebook auf Berichte, er hätte im Urlaub an Gewicht zugelegt. © getty 20/22 "Auf der Heimreise nehmen wir sicher die ein oder andere Tanke mit." Die Heimfahrt aus Bremen nach dem Einzug in die Champions League mit Gladbach wurde im Mai 2015 in eine Party verwandelt. © getty 21/22 "Da gibt's schon mal den einen oder anderen Spruch zu hören: Hier sind die Weltmeister im Raum – und der Max". Nachdem er im vorläufigen Kader stand, kam das DFB-Team 2014 in Brasilien ohne Kruse aus. Die Champions ließen es ihn wissen. © Instagram/max.kruse10 22/22 Die erste Folge seiner "Casting Couch", bei der er Mitspieler interviewt, eröffnete er so: "Wie das sich für einen guten Journalisten gehört, war ich zu spät, weil ich meinen Fragebogen vergessen habe. Natürlich kann Ich mir nicht alle Fragen merken."

Max Kruse: Seine Karrierestatistiken im Überblick