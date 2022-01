FC Bayern: Nagelsmann kritisiert Süle nach Pleite gegen Gladbach

Trainer Julian Nagelsmann war nach der Niederlage gegen Borussia Mönchengladbach aufgebracht. Besonders das Gegentor, das zum Ausgeich führte, ärgerte ihn nach dem Spiel.

"Das 1:1 war natürlich ein völliger Wahnsinn", sagte Nagelsmann zum Treffer von Florian Neuhaus nach dem Spiel (Zitat von Sport1) und schob nach: "Ein Tor, das niemals fallen darf, das wir ganz einfach verteidigen können, wenn wir das nicht mit der Hacke probieren, sondern den Ball seriös wegspielen."

Die versteckte Kritik richtet sich klar an Niklas Süle, der in dieser Spielszene eine äußert schlechte Figur abgegeben hatte. Schon zuvor hatte Nagelsmann verdeutlicht, dass das Tor niemals hätte fallen dürfen. Vorlagengeber Stefan Lainer attestierte er eine "unfassbar schwache Flanke", um das niedrige Niveau seiner Mannschaft in dieser Situation zu unterstreichen.

Auf der Pressekonferenz nach dem Spiel polterte der 34-Jährige über den "Knackpunkt" der Partie weiter. "Die Flanke geht genau auf unseren Spieler. Wir wollen ihn mit der Hacke klären, ich weiß nicht genau, warum", sagte Nagelsmann und kündigte an, am Samstag bei Süle und Co. eine Erklärung geliefert bekommen zu wollen.

Nur vier Minuten nach dem 1:1 war auch das 1:2 aus Münchner Sicht nach einer Ecke gefallen. Der gescholtene Assistgeber Lainer landete selbst auf der Anzeigetafel. Die Schuld daran gab Nagelsmann aber nicht seinen Spielern, sondern dem Schiedsrichter Daniel Siebert.

Bayern-Noten: Ein Notnagel enttäuscht - Youngster deuten Potenzial an © getty 1/14 Die corona-geschwächten Bayern haben zum Rückrundenstart beim 1:2 gegen Borussia Mönchengladbach einen Dämpfer kassiert. Vorne traf nur Lewandowski. Vor allem die zusammengewürfelte Defensive wackelte. Die Bayern-Noten. © getty 2/14 SVEN ULREICH: Neuers Vertreter bestritt sein erstes Bundesligaspiel in dieser Saison. Bei beiden Gegentoren noch am Ball, konnte die Einschläge aber nicht verhindern. Stark gegen Embolo (45.). Note: 4. © getty 3/14 JOSHUA KIMMICH: Feierte sein Comeback nach zweimonatiger Abwesenheit - und zwar als Rechtsverteidiger. Gleich mit feinem Steilpass, sonst aber fehlerhaft. Seinen Querschläger nutzte Neuhaus zum 1:1 (27.). Trieb nach der Pause mehr an. Note: 4. © imago images 4/14 BENJAMIN PAVARD: Verlor vor dem 1:2 das Kopfballduell gegen Torschütze Lainer (31.). Mit guter rettender Grätsche gegen Neuhaus (44.). Ansonsten solide. Note: 3,5. © imago images 5/14 NIKLAS SÜLE: Mit gutem öffnenden Diagonalball vor dem 1:0, defensiv nicht immer Herr der Lage. Schlug vor dem Ausgleichstreffer ein Luftloch, als er mit der Hacke klären wollte. Note: 4. © imago images 6/14 MARCEL SABITZER: Half als Linksverteidiger aus - und blieb einmal mehr vieles schuldig. Offensiv zwar mit Akzenten (8., 23.), defensiv nicht auf der Höhe. Nicht nur beim Ausgleich (27.) zu weit weg von seinen Gegnern. Note: 5,5. © imago images 7/14 MARC ROCA: Agierte zunächst abgeklärt und umsichtig, ordnete das Spiel der Bayern von hinten, hatte in Gladbachs Drangphase mit den zwei Toren aber auch Probleme, Zugriff zu bekommen. Note: 3,5. © getty 8/14 JAMAL MUSIALA: Bügelte Sabitzers Fehlpass aufmerksam aus (13.). Schaltete sich auch immer wieder ins Offensivspiel ein. Hatte den Ausgleich auf dem Fuß (56.). Auch nach der Pause mit "Tolisso" auf dem Rücken auffällig. Note: 3. © getty 9/14 SERGE GNABRY: Machte gleich auf dem rechten Flügel Dampf, scheiterte per Direktabnahme an Sommer (8.). Auch danach immer wieder mit energischen Vorstößen, nahm sich aber auch seine Pausen. Note: 3. © getty 10/14 THOMAS MÜLLER: Gewohnt lautstarker Antreiber, nahm Tillman verbal an die Hand. Bereitete Lewandowskis Führungstor (18.) mit starkem Pass vor. Glücklos im eigenen Abschluss (45., 59., 60.). Note: 3. © getty 11/14 MALIK TILLMAN: Feierte nach zwei Joker-Einsätzen sein Startelfdebüt in der Bundesliga. Traute sich nach einem misslungenen Dribbling Mitte der ersten Hälfte kaum noch was zu. Note: 5. © getty 12/14 ROBERT LEWANDOWSKI: Sehr umtriebig. Tauchte in der Anfangsphase erstmals gefährlich vor dem herausgelaufenen Sommer auf (14.), vier Minuten später mit Wucht erfolgreich, zweimal im Alu-Pech (45., 62.). Note: 2. © getty 13/14 PAUL WANNER: Der 16-Jährige feierte sein Bundesligadebüt und löste Musiala als jüngsten Bayern-Spieler in der Bundesliga ab, er ersetzte in der Schlussviertelstunde Marc Roca. Deutete sein Potenzial an. Keine Bewertung. © imago images 14/14 LUCAS COPADO: Der Sohn von Francisco Copado feierte ebenfalls sein Bundesligadebüt und hatte kurz darauf um ein Haar den Ausgleich auf dem Fuß. Keine Bewertung.

Nagelsmann: "Niederlage heute nicht verdient"

"Wenn wir uns in der Situation hinschmeißen, dann pfeift der Schiri vielleicht. Das ist ein klares Foul, bevor die Ecke entsteht", sagte er und spielte damit auf ein Klammern von Lainer gegen Marcel Sabitzer beim Freistoß von Luca Netz an, aus dem der Eckstoß resultiert war.

Trotzdem räumte Nagelsmann ein: "Deswegen musst du noch kein Eckentor kriegen." Ein Sieg für den deutschen Rekordmeister wäre summa summarum aber gerechtfertigt gewesen. "Anders als im Pokal war diese Niederlage heute nicht verdient", erklärte der Bayern-Coach: "Aber wir haben am Ende auch zu viele Chancen liegen lassen, um den Ausgleich oder auch den Siegtreffer noch zu erzielen."