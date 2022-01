FC Bayern München vs. Borussia Mönchengladbach, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Nach mehr als zwei Wochen Pause kehrt die Bundesliga aus der Winterpause zurück. Zum Rückrundenauftakt stehen sich Herbstmeister FC Bayern München und Borussia Mönchengladbach gegenüber. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr die Begegnung live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt.

Jetzt DAZN-Abonnement holen und damit das Spiel zwischen dem FC Bayern München und Borussia Mönchengladbach im Livestream verfolgen!

FC Bayern München vs. Borussia Mönchengladbach, Übertragung: Anstoß, Ort, Spielstätte

Die Winterpause ist vorüber, nun kann es wieder mit der Bundesliga weitergehen. Der Spielbetrieb wird am heutigen Freitag, den 7. Januar, mit dem Spitzenspiel des 18. Spieltags zwischen dem FC Bayern München und Borussia Mönchengladbach wieder aufgenommen. Die beiden Mannschaften treffen um 20.30 Uhr in der Münchner Allianz Arena aufeinander.

Der FC Bayern erinnert sich ganz ungern auf das vergangene Duell mit den Gladbachern. Obwohl die Fohlen in der gesamten Hinrunde nicht ihre Form finden konnten, gelang ihnen ausgerechnet gegen den Rekordmeister das perfekte Spiel. In der 2. DFB-Pokalrunde deklassierten die Gladbacher die Münchner mit 5:0 und bescherten ihnen eine historische Niederlage. Das Hinspiel in der Liga war hingegen viel ausgeglichener. Am 1. Spieltag trennten sich die beiden Klubs mit einem 1:1.

Der Rückrundenstart verspricht für die Bayern ein anstrengender zu werden. Coronabedingt fehlen dem Team von Trainer Julian Nagelsmann nämlich ganze neun Spieler. Darunter befinden sich Manuel Neuer, Lucas Hernandez, Dayot Upamecano, Corentin Tolisso, Kingsley Coman und Leroy Sane. Zu einer Absage wird es wahrscheinlich trotzdem nicht kommen, da man mindestens 15 spielberechtigte Spieler haben muss, um anzutreten - und die Münchner mehrere spielberechtigte Spieler in der Reservemannschaft haben.

© getty Coronabedingt muss der FC Bayern heute auf viele Spieler verzichten.

FC Bayern München vs. Borussia Mönchengladbach, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Anders als üblich wird der heutige Bundesliga-Rückrundenauftakt im Free-TV übertragen. Nichtsdestotrotz gibt es auch eine Übertragung im Livestream.

FC Bayern München vs. Borussia Mönchengladbach, Übertragung: Bundesliga heute live im Free-TV

Wie bereits beim Ligastart im August überträgt auch beim Start der Rückrunde Sat.1 das Auftaktspiel live im Free-TV. Um 19.30 Uhr beginnt der Fußballnachmittag mit einer detaillierten Vorberichterstattung. Dabei wird Matthias Opdenhövel als Moderator eingesetzt. Für den Kommentar ist danach Wolff-Christoph Fuss zuständig.

Unmittelbar nach dem Abpfiff werden bei Sat.1 zusätzlich auch die Highlights der Partie gezeigt.

FC Bayern München vs. Borussia Mönchengladbach, Übertragung: Bundesliga heute live im Livestream

Sat.1 bietet das Duell auch im kostenlosen Livestream an. Ebenso gibt es auch bei ran.de einen Gratis-Livestream, mit dem Ihr das Spiel FC Bayern München gegen Borussia Mönchengladbach sehen könnt.

Darüber hinaus laufen die vollen 90 Minuten inklusive Nachspielzeit auch auf DAZN. Der Streamingdienst besitzt in der Saison 2021/22 die Übertragungsrechte an allen Freitags- und Sonntagsspielen der Bundesliga. Auch bei DAZN beginnt die Vorberichterstattung eine Stunde vor Anpfiff. Folgendes Team meldet sich zu Wort:

Moderator: Alex Schlüter

Alex Schlüter Kommentator: Jan Platte

Jan Platte Experte: Sandro Wagner

Sandro Wagner Reporter vor Ort: Daniel Herzog

Die Bundesliga ist nur eine von mehreren europäischen Topligen, die DAZN-Kunden zu sehen bekommen. Auf der Plattform sind im Laufe der Saison auch Übertragungen zur Primera Division, Ligue 1 und Serie A vorfindbar. Neben weiteren nationalen Pokalen bietet das "Netflix des Sports" auch den Großteil der Champions League sowie viele Länderspiele an.

Fußball ist jedoch bei weitem noch nicht alles, das DAZN überträgt. Auch andere Sportarten wie Darts, Tennis, Motorsport, US-Sport (NBA und NFL), MMA oder Wintersport stehen abrufbereit.

Dafür wird ein Abonnement benötigt, das pro Monat entweder 14,99 Euro oder pro Jahr 149,99 Euro kostet.

Statistiken der Bayern-Stars: Hier steht Neuer bei null Prozent © getty 1/25 Der FC Bayern München hat durch eine starke Hinrunde seinen Anspruch auf die zehnte Meisterschaft in Folge manifestiert. Wir zeigen Euch die Statistiken der einzelnen Spieler, aufgeschlüsselt nach Position. (Quelle: opta) © getty 2/25 © getty 3/25 © getty 4/25 © getty 5/25 © getty 6/25 © getty 7/25 © getty 8/25 © getty 9/25 © getty 10/25 © getty 11/25 © SPOX 12/25 © SPOX 13/25 © getty 14/25 © SPOX 15/25 © getty 16/25 © getty 17/25 © SPOX 18/25 © SPOX 19/25 © getty 20/25 © SPOX 21/25 © getty 22/25 © SPOX 23/25 © getty 24/25 © SPOX 25/25

FC Bayern München vs. Borussia Mönchengladbach, Übertragung: Bundesliga heute im Liveticker

Eine weitere Möglichkeit, wie Ihr das Spiel live verfolgen könnt, bietet SPOX an. Wir tickern die Partie von Anfang bis Ende ausführlich mit. Somit bleibt Ihr stets auf dem Laufenden.

Hier geht's zum Liveticker: FC Bayern München vs. Borussia Mönchengladbach.

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 18. Spieltag