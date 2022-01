BVB offenbar heiß auf Linksverteidiger-Talent Prince Aning von Ajax Amsterdam

Borussia Dortmund zeigt offenbar konkretes Interesse am niederländischen Junioren-Nationalspieler Prince Aning (17) von Ajax Amsterdam. Das berichten die Ruhr Nachrichten.

Dem Bericht zufolge laufen bereits erste Verhandlungen zwischen beiden Parteien. Beim BVB ist Aning wohl zunächst für die zweite Mannschaft eingeplant.

Der 17 Jahre alte Linksverteidiger soll sich am Mittwoch bereits mit seiner Familie in Dortmund aufgehalten und im Anschluss das Trainingsgelände der BVB-U23 in Brackel inspiziert haben.

In Amsterdam läuft Anings Vertrag noch bis zum kommenden Sommer, er könnte dann also ablösefrei zu den Schwarz-Gelben wechseln. Sein aktueller Arbeitgeber muss dementsprechend lediglich über die Gespräche informiert werden, ein Veto-Recht besitzt der niederländische Rekordmeister nicht.

Bei der U18 von Ajax kam der Niederländer in der laufenden Spielzeit insgesamt 16 Mal zum Einsatz. Dabei gelang ihm eine Torvorlage.