BVB, News und Gerüchte: Borussia Dortmund bemüht sich angeblich um Bellingham-Bruder

Borussia Dortmund bemüht sich offenbar um eine Verpflichtung von Jude Bellinghams Bruder Jobe. Der Signal-Iduna-Park wird ab dem 7. Januar erneut als Impfzentrum zur Verfügung gestellt. Hier gibt es News und Gerüchte zum BVB.

Hier findet Ihr alle BVB-News und -Gerüchte vom gestrigen Tag

BVB bemüht sich angeblich um Bellingham-Bruder

Borussia Dortmund bemüht sich offenbar um eine Verpflichtung von Jude Bellinghams Bruder Jobe. Einem Bericht der Ruhr Nachrichten zufolge gab es vor zehn Tagen ein Treffen zwischen BVB-Verantwortlichen und dem 16-Jährigen, zu konkreten Vertragsgesprächen sei es aber noch nicht gekommen.

Würde Jobe Bellingham nach Dortmund wechseln, käme er zunächst für die U19-Mannschaft in Frage. Aktuell spielt er für die U18 vom Ex-Klub seines älteren Bruders Birmingham City. Hauptsächlich kommt er auf Rechtsaußen zum Einsatz. In sieben U18-Premier-League-Spielen gelangen ihm in dieser Saison bereits vier Treffer.

Jude Bellingham war 2020 für 23 Millionen Euro von Birmingham nach Dortmund gewechselt. Mittlerweile ist er unumstrittener Stammspieler.

Die Streichlisten der Bundesligisten: Fragezeichen beim FCB und BVB © imago images / getty 1/38 In wenigen Tagen öffnet das Winter-Transferfenster. Die Klubs können ihre Kader verstärken - oder auch ausdünnen. Welche Spieler könnten die Bundesliga verlassen? Ein Überblick. © getty 2/38 SPVGG GREUTHER FÜRTH – Kandidaten: Adrian Fein, Abdourahmane Barry, Nunoo Sarpei, Nils Seufert | Schon im Winter plant Fürth mit einigen Abgängen, um Platz im überfüllten Kader zu schaffen. © getty 3/38 Nach Bild-Infos können sich Bayern-Leihgabe Fein, Barry, Sarpei und Seufert neue Klubs suchen. Letzterer soll lediglich verliehen werden, die anderen drei Akteure haben in Fürth keine Zukunft mehr. © getty 4/38 ARMINIA BIELEFELD – Kandidaten: keine | Das türkische Talent Burak Ince sowie Routinier Gonzalo Castro sind in diesem Winter schon zum Tabellen-17. gestoßen. Abgänge soll es vorerst keine geben. © getty 5/38 VFB STUTTGART – Kandidaten: Pascal Stenzel, Philipp Klement, Erik Thommy, Hamadi Al Ghaddioui | Spätestens zum Saisonende sollen Al Ghaddioui und Thommy den Klub verlassen. Ihre Verträge werden nach Sport Bild-Infos nicht verlängert. © getty 6/38 Ebenfalls auf der Streichliste soll Klement stehen. Der offensive Mittelfeldspieler kommt in dieser Saison trotz vieler Ausfälle kaum zum Einsatz. Ebenso Stenzel, der in der Defensive keinen Weg vorbei an Anton, Ito und Mavropanos findet. © getty 7/38 FC AUGSBURG – Kandidaten: Michael Gregoritsch, Raphael Framberger | Bei Gregoritsch zeigte die Formkurve jüngst wieder etwas nach oben, mit Florian Niederlechner, Andi Zeqiri und Alfred Finnbogason ist die Konkurrenz aber wohl zu groß. © getty 8/38 Sollte Frankfurts Danny da Costa zu den bayerischen Schwaben wechseln, wäre das auch bei Framberger der Fall. Dessen Vertrag läuft noch bis 2024, der FCA kann also sowohl im Winter als auch im Sommer noch eine Ablöse kassieren. © getty 9/38 BOSUSSIA MÖNCHENGLADBACH – Kandidaten: Marcus Thuram, Matthias Ginter, Denis Zakaria, Hannes Wolf, Florian Neuhaus, Laszlo Benes | Bei den Fohlen steht nach einer schwachen Bundesliga-Hinserie ein Umbruch an. © getty 10/38 Thuram sollte schon im vergangenen Sommer gehen, dann kam eine Knieverletzung dazwischen. Inter Mailand soll aber weiter Interesse zeigen. Bei Ginter und Zakaria laufen 2022 die Verträge aus, beide scheinen nicht unbedingt verlängern zu wollen. © getty 11/38 Wolf, Neuhaus und Benes sind bei Coach Adi Hüter in Ungnade gefallen, auch sie dürfen wohl gehen. Vor allem Neuhaus zeigte sich zuletzt unzufrieden mit seiner Spielzeit und kritisierte öffentlich Hütter und Sportdirektor Max Eberl. © getty 12/38 VFL WOLFSBURG – Kandidaten: Josip Brekalo | Nach einer extrem enttäuschenden Hinserie, die die Wölfe nur auf Rang 13 der Bundesliga-Tabelle beendeten, liegt der Fokus des VfL wohl primär auf Verstärkungen. © getty 13/38 Um Platz im Kader zu schaffen, könnte Brekalo den VfL verlassen. Aktuell ist der Stürmer noch an den FC Turin verliehen, im Sommer könnten die Italiener ihn dann fest unter Vertrag nehmen. Für etwa zehn Mio. Euro würde Wolfsburg ihn ziehen lassen. © getty 14/38 VFL BOCHUM – Kandidaten: Saulo Decarli, Raman Chibsah, Patrick Osterhage, Tom Weilandt, Tarsis Bonga | Bei den Bochumern gibt es gleich mehrere Spieler, die in der laufenden Spielzeit noch keine Minute absolvierten. © getty 15/38 Decarli (ein Einsatz), Osterhage (zwei Einsätze) sowie Chibsah und Bonga (beide kein Einsatz) sind entbehrlich und können gehen. Weilandt stand im Sommer schon einmal zum Verkauf, damals fand man aber keinen Abnehmer. © getty 16/38 HERTHA BSC – Kandidaten: Krzysztof Piatek, Lucas Tousart, Kevin-Prince Boateng, Lukas Klünter | Das Rückhol-Experiment mit Boateng ist gescheitert, der 34-Jährige ist bislang nicht mehr als ein Ergänzungsspieler in der Hauptstadt. © getty 17/38 Ein Wechsel im Sommer oder Winter ist daher wahrscheinlich. Zusätzlich könnten große Namen wie Piatek oder Tousart die Berliner verlassen, um Gehalt einzusparen. Mit Klünter (Vertrag bis 2022) soll nicht verlängert werden. © getty 18/38 RB LEIPZIG – Kandidaten: Brian Brobbey, Amadou Haidara, Benjamin Henrichs, Ilaix Moriba | Vor allem unter Neu-Trainer Domenico Tedesco kam Haidara zuletzt nicht mehr zum Einsatz, Manchester United soll Interesse am 23-Jährigen zeigen. © getty 19/38 Auch der wenig berücksichtigte Henrichs steht vor einem Abgang. Der Rechtsverteidiger möchte Leipzig gerne verlassen. Die beiden Talente Brobbey und Moriba könnten verliehen werden, um woanders Spielpraxis zu sammeln. © getty 20/38 FSV MAINZ 05 – Kandidaten: keine | Sportlich stehen die Mainzer nach 17 Spieltagen und 24 Punkten auf Rang neun der Tabelle und damit mehr als im Soll. Große Veränderungen im Winter sind derzeit nicht geplant. © getty 21/38 1. FC KÖLN – Kandidaten: Ellyes Skhiri, Jannes Horn, Jorge Mere, Niklas Hauptmann | Sofern der Preis stimmt, darf Mittelfeldspieler Skhiri den Klub verlassen. Laut einem Bericht der Sport Bild fordern die Kölner 15 Mio. Euro für den 26-Jährigen. © getty 22/38 Darüber hinaus können auch Jannes Horn, Mere und Hauptmann gehen. Alle drei Spieler kamen in dieser Saison lediglich zu Kurzeinsätzen und werden von Coach Baumgart nicht weiter berücksichtigt. © getty 23/38 UNION BERLIN – Kandidaten: Suleiman Abdullahi | Nach dem Aus in der Conference League soll der aktuell 30 Mann starke Kader ausgedünnt werden. © getty 24/38 Ein Kandidat für einen Transfer wäre Abdullahi. Beim Stürmer, der in dieser Saison noch gar nicht zum Einsatz gekommen ist, sucht Sportchef Oliver Ruhnert aktuell "nach Lösungen", wie er gegenüber dem kicker verlauten ließ. © getty 25/38 EINTRACHT FRANKFURT – Kandidaten: Danny da Costa, Makoto Hasebe, Goncalo Paciencia, Stefan Ilsanker, Erik Durm | Bei der Frankfurter Eintracht stehen gleich mehrere Kandidaten vor einem baldigen Abgang. © getty 26/38 Ilsanker und Paciencia haben unter Coach Oliver Glasner keine Perpektive mehr und können bei einem passenden Angebot gehen. Bei Durm, dessen Vertrag bis 2023 läuft, wäre der kommende Sommer die letzte Chance auf eine Ablöse. © getty 27/38 Beim aussortierten da Costa soll der FC Augsburg Interesse zeigen. Hier wäre die Eintracht gesprächsbereit. Der im Sommer auslaufende Vertrag von Oldie Hasebe soll nicht verlängert werden. Für den Japaner würde das dann wohl das Karriereende bedeuten. © getty 28/38 TSG 1899 HOFFENHEIM – Kandidaten: Mijat Gacinovic, Havard Nordtveit | Seit dem vierten Buli-Spieltag kam Gacinovic für die TSG nicht mehr zum Einsatz, ein Transfer noch im Winter wäre für beide Seiten daher erstrebenswert. © getty 29/38 Auch Routinier Nordtveit kann sich wohl einen neuen Arbeitgeber suchen. Der 31-Jährige kommt in dieser Saison auf lediglich zehn Bundesliga-Minuten, in den Planungen von Trainer Hoeneß spielt er keine Rolle mehr. © getty 30/38 BAYER 04 LEVERKUSEN – Kandidaten: Piero Hincapie, Panagiotis Retsos | Leverkusen-Sportdirektor Simon Rolfes kündigte zuletzt an, auf dem Transfermarkt "nicht aktiv" werden zu wollen. Nur wenn ein Spieler weg wolle, werde man sich zusammensetzen. © getty 31/38 Das könnte bei Defensivmann Retsos der Fall sein. Bei einem passenden Angebot wäre man nach kicker-Informationen zu einer Freigabe bereit. Sein Vertrag bei Bayer läuft im kommenden Sommer aus, der Winter wäre also die letzte Chance auf Einnahmen. © getty 32/38 SC FREIBURG – Kandidaten: keine | Erst kürzlich wurde der Transfer von Dominique Heintz zu Union Berlin als fix vermeldet. Davon abgesehen haben die Breisgauer nach einer starken Hinrunde keinen unbedingten Handlungsbedarf. © getty 33/38 BORUSSIA DORTMUND – Kandidaten: Axel Witsel, Reinier, Roman Bürki | Keeper Bürki spielt in den Planungen der Schwarz-Gelben keine Rolle mehr. Er soll sich einen neuen Verein suchen. Vor allem, um das üppige Gehalt einzusparen. © getty 34/38 Zusätzlich könnte die Leihe mit Real-Spieler Reinier abgebrochen werden. Der Brasilianer kommt unter Rose kaum zum Zug. Witsel spielte zuletzt zwar, auch er kann bei einem passenden Angebot aber gehen. Juve wird hartnäckiges Interesse nachgesagt. © getty 35/38 FC BAYERN – Kandidaten: Corentin Tolisso, Marc Roca, Michael Cuisance, Bouna Sarr | Sportlich läuft es beim deutschen Rekordmeister mehr als ordentlich, dennoch gibt es einige Kandidaten für einen baldigen Abgang. © getty 36/38 Während Bouna Sarr und Michael Cuisance wohl keine Zukunft in München haben und sich nach einem neuen Arbeitgeber umschauen können, ist die Situation bei Corentin Tolisso und Marc Roca etwas komplizierter. © getty 37/38 Vor allem der Franzose - sein Vertrag läuft aus - kam in letzter Zeit wieder häufiger zum Einsatz und überzeugte. Aus Sicht der Bayern ist er deshalb wohl kein unbedingter Verkaufskandidat. © getty 38/38 Deshalb könnte auch Roca in diesem Zusammenhang noch mindestens bis zum Sommer in München bleiben. Sein Vertrag bei den Bayern ist ohnehin noch bis 2025 datiert, man kann sich auf Klubseite also noch etwas Zeit lassen.

BVB: Signal-Iduna-Park wird wieder Impfzentrum

Borussia Dortmund wird den Signal-Iduna-Park ab dem 7. Januar erneut als Impfzentrum zur Verfügung stellen. Schon zwischen dem 2. und 23. Dezember wurde dort gegen das Corona-Virus geimpft, insgesamt über 10.000-mal.

Ab dem 7. Januar wird das Impfzentrum außer an Tagen von Heimspielen täglich von 14 bis 20 Uhr geöffnet sein.

BVB: Die kommenden Spiele