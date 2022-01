BVB, News und Gerüchte: Wechsel von Roman Bürki zu Galatasaray Istanbul offenbar geplatzt

Der Wechsel von Roman Bürki zu Galatasaray Istanbul ist offenbar geplatzt. BVB-Youngster Youssoufa Moukoko hat sich beim 2:2-Unentschieden gegen den VfL Osnabrück in die Torschützenliste eingetragen. Alle News und Gerüchte rund um den BVB findet Ihr hier.

BVB, Gerücht: Bürki-Wechsel zu Gala offenbar geplatzt

Roman Bürkis Leidenszeit beim BVB könnte sich offenbar weiter fortsetzen. Wie Blick-Chefredakteur Andreas Bönei twitterte, ist der eigentlich schon sichere Wechsel des Keepers zu Galatasaray Istanbul doch noch geplatzt.

Der Deal sei "vom Tisch", ein Transfer würde nicht mehr zustande kommen. Eine Bestätigung der beiden Vereine gab es dazu bislang nicht. Nach Sport1-Informationen hätte Istanbul von einer Verpflichtung Bürkis Abstand genommen, nachdem sich die Verletzung von Stammtorhüter Fernando Muslera als weniger schlimm als erwartet herausgestellt hatte.

Zuvor hatte unter anderem Gala-Präsident Burak Elmas von einer Einigung zwischen Gala und dem Spieler berichtet. "Wir haben uns mit Roman geeinigt. Mit dem Klub geht es noch um Details", sagte Elmas bei einem Zoom-Meeting mit Klub-Mitgliedern am Freitagabend. Die türkische Tageszeitung Sabah schrieb, dass Bürki das Interesse Galas geweckt habe.

Bürki ist nach der Verpflichtung von Gregor Kobel nur noch die Nummer drei in Dortmund. Auch Marwin Hitz ist in der Hierarchie vorbeigezogen. Der BVB würde Bürki, der noch Vertrag bis Juni 2023 hat, offenbar keine Steine in den Weg legen.

Zwei aktuelle Stars dabei: BVB-Spieler mit nur einem BL-Tor für Dortmund © imago images / Kicker/Liedel 1/37 In 81 BL-Spielen für den BVB zwischen 1994 und 1999 gelang Martin Kree nur ein Tor. Am 27. Januar wird der Abwehrmann 57 Jahre alt. Zu seinem Ehrentag schauen wir auf BVB-Spieler, die in mindestens zehn Einsätzen auf nur einen Treffer kommen. © imago images / Team 2 2/37 SCOTT BOOTH: Ein Tor in 10 Einsätzen für den BVB zwischen 1997 und 1998 © imago images / Thomas Bielefeld 3/37 MANUEL FRIEDRICH: Ein Tor in 11 Einsätzen für den BVB zwischen 2013 und 2014 © imago images / Kicker/ eisner 4/37 MATTHIAS RULÄNDER: Ein Tor in 11 Einsätzen für den BVB zwischen 1988 und 1990 © imago images / Team 2 5/37 NICO SCHULZ: Ein Tor in 35 Einsätzen für den BVB seit 2019 © imago images / DeFodi 6/37 DIMITAR RANGELOV: Ein Tor in 11 Einsätzen für den BVB zwischen 2009 und 2010 © imago images / Uwe Kraft 7/37 EMRE MOR: Ein Tor in 12 Einsätzen für den BVB zwischen 2016 und 2017 © imago images / Kicker / Eissner 8/37 MARK STRUDAL: Ein Tor in 12 Einsätzen für den BVB in 1989 © imago images / Alfred Harder 9/37 CARSTEN WOLTERS: Ein Tor in 13 Einsätzen für den BVB zwischen 1995 und 1997 © imago images / Sven Simon 10/37 JÜRGEN SOBIERAY: Ein Tor in 13 Einsätzen für den BVB zwischen 1980 und 1982 © imago images / Markus Endberg 11/37 SEBASTIAN RODE: Ein Tor in 14 Einsätzen für den BVB zwischen 2016 und 2019 © imago images / Ulmer 12/37 FLAVIO CONCEICAO: Ein Tor in 14 Einsätzen für den BVB zwischen 2003 und 2004 © imago images / Kirchner-Media 13/37 FELIX PASSLACK: Ein Tor in 25 Einsätzen für den BVB zwischen 2016 und 2017 sowie seit 2020 © imago images / DeFodi 14/37 JEREMY TOLJAN: Ein Tor in 16 Einsätzen für den BVB zwischen 2017 und 2019 © imago images/ Chai v.d. Laage 15/37 MARIUS WOLF: Ein Tor in 30 Einsätzen für den BVB zwischen 2018 und 2019, 2020 und seit 2021 © imago images 16/37 REINIER: Ein Tor in 20 Einsätzen für den BVB seit 2020. © imago images/ DeFodi 17/37 OLIVER KIRCH: Ein Tor in 18 Einsätzen für den BVB zwischen 2012 und 2015 © imago images/ Kicker / Liedel 18/37 STEFAN STRERATH: Ein Tor in 19 Einsätzen für den BVB zwischen 1989 und 1991 © imago images/ Kicker / Liedel 19/37 JOVAN KIROVSKI: Ein Tor in 20 Einsätzen für den BVB zwischen 1996 und 1998 sowie von 1999 bis 2000 © imago images/ Alfred Harder 20/37 UWE GRAUER: Ein Tor in 20 Einsätzen für den BVB zwischen 1989 und 1994 © imago images / Rust 21/37 ALFRED KOHLHÄUFL: Ein Tor in 22 Einsätzen für den BVB zwischen 1969 und 1970 © imago images / Kosecki 22/37 PAULO SOUSA: Ein Tor in 27 Einsätzen für den BVB zwischen 1996 und 1998 © imago images / DeFodi 23/37 ANTONIO DA SILVA: Ein Tor in 27 Einsätzen für den BVB zwischen 2010 und 2012 © imago images / DeFodi 24/37 ABDOU DIALLO: Ein Tor in 28 Einsätzen für den BVB zwischen 2018 und 2019 © imago images / Rust 25/37 GERHARD KLEPPINGER: Ein Tor in 33 Einsätzen für den BVB zwischen 1987 und 1988 © imago images / Werner Otto 26/37 HELMUT NERLINGER: Ein Tor in 36 Einsätzen für den BVB zwischen 1972 und 1978 © imago images / Werner Otto 27/37 EGWIN WOLF: Ein Tor in 40 Einsätzen für den BVB zwischen 1972 und 1979 © imago images / MIS 28/37 NED ZELIC: Ein Tor in 41 Einsätzen für den BVB zwischen 1992 und 1995 © imago images / Werner Otto 29/37 KLAUS ACKERMANN: Ein Tor in 43 Einsätzen für den BVB zwischen 1974 und 1979 © imago images/ Passage 30/37 PAUL LAMBERT: Ein Tor in 44 Einsätzen für den BVB zwischen 1996 und 1997 © imago images / WEREK 31/37 SERGEY GORLUKOVICH: Ein Tor in 44 Einsätzen für den BVB zwischen 1989 und 1992 © imago images / Ferdi Hartung 32/37 HANS-JOACHIM ANDREE (li.): Ein Tor in 45 Einsätzen für den BVB zwischen 1970 und 1973 © imago images / Team 2 33/37 SUNDAY OLISEH: Ein Tor in 53 Einsätzen für den BVB zwischen 2003 und 2003 sowie von 2004 bis 2005 © imago images / Kicker/Metelmann 34/37 LOTHAR GEISLER: Ein Tor in 54 Einsätzen für den BVB zwischen 1959 und 1967 © imago images / ActionPictures 35/37 DELRON BUCKLEY: Ein Tor in 62 Einsätzen für den BVB zwischen 2005 und 2006 sowie von 2007 bis 2009 © imago images / Team 2 36/37 PHILIPP DEGEN: Ein Tor in 68 Einsätzen für den BVB zwischen 2005 und 2008 © imago images / Werner Otto 37/37 HERBERT HEIN: Ein Tor in 103 Einsätzen für den BVB zwischen 1978 und 1984

BVB, News: Moukoko trifft bei BVB-II-Sieg

Die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund hat gegen Zweitliga-Absteiger VfL Osnabrück einen 2:0-Vorsprung noch verspielt. Der BVB II ging zunächst durch Treffer von Steffen Tigges (35.) und des 17 Jahre alten Ausnahmetalents Youssoufa Moukoko (61.) in Führung, die Norddeutschen glichen mit einem Doppelpack von Ba-Muaka Simakala (73., Foulelfmeter/90.+2) jedoch noch aus.

