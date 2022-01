Analyse der bevorstehenden Vertragsverlängerung von Coman beim FC Bayern: Ein Deal, bei dem es nur Sieger gibt

Kingsley Coman steht beim FC Bayern München unmittelbar vor einer Vertragsverlängerung. Obwohl der Franzose selbst in Corona-Zeiten einen üppigen Gehaltsaufschlag bekommen soll, gibt es bei dem Deal nur Sieger. Eine Analyse.

Spätestens seit Kingsley Coman im Lissabonner Finale den FC Bayern 2020 zum Champions-League-Sieger gegen seinen Jugendklub Paris Saint-Germain köpfelte, ist der Franzose auch bei den Fans des Rekordmeisters unumstritten.

In der Folge machte Coman unter den Trainern Hansi Flick und nun Julian Nagelsmann einen weiteren Schritt in seiner Entwicklung. Coman hat sich taktisch weitergebildet, rennt nicht mehr nur unermüdlich die Flügel rauf- und runter. Er entwickelte deutlich mehr Torgefahr als zu Beginn seiner Zeit beim FC Bayern und ist mittlerweile ein kompletter Offensivspieler.

"Er ist ein Spieler mit einer herausragenden Qualität, die man in Europa nicht so oft findet. Er hat einen herausragenden Torschuss, hat es in den letzten Jahren aber zu sehr mit Gewalt versucht, daher war seine Quote nicht immer so gut. Jetzt hat er eine sehr gute Quote", lobte Nagelsmann den 25-Jährigen im Dezember.

Trotz seiner Verletzungsanfälligkeit - 2018 dachte Coman nach zwei schweren Sprunggelenksverletzungen öffentlich sogar schon über ein Karriereende nach; allein in dieser Saison fehlte er den Bayern unter anderem wegen einer leichten Herz-OP und muskulärer Probleme schon wieder 70 Tage - stand eine Nicht-Verlängerung für den FC Bayern München nie zur Debatte. Finanziell darstellbar und gesichtswahrend musste sie in Coronazeiten nur sein.

Nur einer pokert noch: Die Vertragslaufzeiten der Bayern-Profis © getty 1/34 Durchbruch im Vertragspoker! Kingsley Coman steht beim FC Bayern unmittelbar vor der Unterzeichnung eines neuen Deals bis 2027. Damit hätte der Franzose bei den Bayern den Vertrag mit der längsten Laufzeit. © getty 2/34 Im vergangenen Jahr hatten zuletzt auch Leon Goretzka und Joshua Kimmich ihre Arbeitspapiere bei den Bayern langfristig verlängert. © getty 3/34 Damit läuft im kommenden Sommer nur noch der Vertrag eines prominenten Spielern aus, bei dem offen ist, ob seine langfristige Zukunft in München liegt. Hier zeigen wir Euch die Vertragslaufzeiten aller Bayern-Profis. © getty 4/34 Manuel Neuer (TW, 35 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2023. © getty 5/34 Sven Ulreich (TW, 33 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2022. © Twitter/FC Bayern 6/34 Alexander Nübel (TW, 24 Jahre): Vertrag bis 30.06.2025. Aktuell an die AS Monaco verliehen. © getty 7/34 Christian Früchtl (TW, 21 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2023. © getty 8/34 Ron-Thorben Hoffmann (TW, 22 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2022. Aktuell in die League One an den AFC Sunderland verliehen. © imago images 9/34 Omar Richards (LV, 23 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2025. © getty 10/34 Niklas Süle (IV, 26 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2022. © getty 11/34 Bright Arrey-Mbi (IV, 18 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2022. © getty 12/34 Lucas Hernandez (IV, 25 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2024. © imago images / FC Bayern München 13/34 Tanguy Nianzou (IV, 19 Jahre): Vertrag bis 30.06.2024. © getty 14/34 Lars Lukas Mai (IV, 21 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2023. Aktuell an Zweitligist Bremen verliehen. © imago images 15/34 Dayot Upamecano (IV, 22 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2026. © imago images 16/34 Chris Richards (IV, 21 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2025. Aktuell an die TSG Hoffenheim verliehen. © getty 17/34 Bouna Sarr (RV, 29 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2024. © getty 18/34 Benjamin Pavard (RV, 25 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2024. © getty 19/34 Alphonso Davies (LV, 20 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2025. © getty 20/34 Marc Roca (DM, 24 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2025. © getty 21/34 Adrian Fein (DM, 22 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2023. Aktuell an Greuther Fürth verliehen. © getty 22/34 Joshua Kimmich (ZM, 26 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2025. © getty 23/34 Leon Goretzka (ZM, 26 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2026. © getty 24/34 Corentin Tolisso (ZM, 27 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2022. © getty 25/34 Robert Lewandowski (ST, 33 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2023. © getty 26/34 Sarpreet Singh (OM, 22 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2023. Aktuell an Jahn Regensburg verliehen. © getty 27/34 Jamal Musiala (OM, 18 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2026. © getty 28/34 Thomas Müller (OM, 32 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2023. © getty 29/34 Kingsley Coman (LF, 25 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2027. (Offizielle Bestätigung steht noch aus) © getty 30/34 Leroy Sane (LF, 25 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2025. © getty 31/34 Serge Gnabry (RF, 26 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2023. © getty 32/34 Eric Maxim Choupo-Moting (ST, 32 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2023. © getty 33/34 Fiete Arp (ST, 21 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2024. Aktuell an Holstein Kiel verliehen. © imago images / Poolfoto 34/34 Joshua Zirkzee (ST, 20 Jahre): Vertrag bis 30.06.2023. Aktuell an den RSC Anderlecht verliehen.

FC Bayern: Coman künftig in einer Liga mit Goretzka und Sane

Das ist sie jetzt, trotz eines üppigen Gehaltsaufschlags für Coman.

Bei dem Deal, den die Bayern und Comans Vater Christian in den kommenden Tagen finalisieren wollen, können sich beide Seiten als Sieger fühlen.

Kingsley Coman bekommt deutlich mehr Geld: Laut L'Equipe verdoppelt sich sein jährliches Salär fast, auf demnächst 17 Millionen Euro pro Jahr brutto bis 2027. Bild schreibt von einem aktuellen Coman-Gehalt von 12 Millionen Euro.

Damit würde Coman, der seit 2015 in München spielt und mittlerweile auch gut Deutsch kann, im internen Gehaltsranking des FC Bayern in die zweithöchste Kategorie aufsteigen und stünde künftig auf einer Stufe mit Leon Goretzka, Lucas Hernandez und Leroy Sane. Nur Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Thomas Müller und Robert Lewandowski würden noch mehr verdienen als er.

Doch Geld ist natürlich nicht alles: Sportlich bleibt Coman - der spätestens Ende der Saison mehr Titel (aktuell hat er schon die einigermaßen irre Anzahl von 24) als Lebensjahre gesammelt haben wird - bei dem Verein und dem Trainer, die ihn und seinen Spielstil richtig einzusetzen wissen und die ihm auch gewisse Kunstpausen zugestehen.

Der FC Bayern beweist auf der anderen Seite einmal mehr, dass er nicht bereit ist, sich von Spielern und deren Beratern erpressen zu lassen und jede ihrer Gehaltsforderungen zu akzeptieren, dass er aber durchaus bereit ist, marktgerechte Gehälter zu zahlen und Leistung zu belohnen.

Kingsley Coman löste das Mandat mit Berater Zahavi auf

Die Verhandlungen mit Coman waren im vergangenen Jahr ins Stocken geraten, nachdem der Spieler den berüchtigten Vermittler Pini Zahavi engagiert hatte, der die Bayern schon bei den Verhandlungen mit Robert Lewandowski und David Alaba den letzten Nerv gekostet hatte.

Den israelischen "Piranha" (Uli Hoeneß) verpflichtet man als Spieler ja in der Regel, wenn man den Verein verlassen möchte - oder seinen bisherigen Klub maximalst schröpfen. Nachdem die Verhandlungen kurz vor Scheitern standen, entzog Coman Zahavi wieder das Mandat; den neuen Vertrag verhandelte nun wieder sein Vater aus. Und der ließ sich auf einen Kompromiss ein und rückte von der ursprünglichen Forderung von 20 Millionen Euro Jahresgehalt ab.

Nun sind 17 Millionen Euro Jahresgehalt immer noch eine Menge Holz, aber jeder adäquate Ersatz wäre die Bayern im Gesamtpaket mit Ablöse und Gehalt teurer gekommen. Ousmane Dembele soll vom FC Barcelona etwa mehr als 40 Millionen Euro Jahresgehalt gefordert haben. Etwas günstigere Spieler wie der vom früheren Vorstandsvorsitzenden Karl-Heinz Rummenigge hochgeschätzte Europameister Federico Chiesa von Juventus sind derzeit schwer verletzt.

Und ob etwa der zuletzt gehandelte Raphinha von Leeds United, dessen Ablöse allein auf 50 Millionen Euro taxiert wurde, Bayern sofort weiterhelfen können würde, hätte er erst noch beweisen müssen.

Dazu kommt: Bayern Münchens Sportvorstand Hasan Salihamidzic wurde in der Vergangenheit immer wieder vorgeworfen, nicht die glücklichste Figur abzugeben auf dem Transfermarkt. In der Tat ist die Bilanz der Einkäufe in seiner Ära eher mäßig.

Salihamidzic mag nicht einkaufen können, aber verlängern kann er.

RB winkt ein sagenhaftes Geschäft: Diese Talente verschmähte PSG © imago images 1/41 Seit 2011 pumpt die katarische Investorengruppe QSI Milliarden in den PSG-Kader. Auf der Strecke bleiben meist Eigengewächse, die aufgrund mangelnder Einsatzzeiten regelmäßig das Weite suchen. So auch einer, der nun die Bundesliga verzückt. © getty 2/41 CHRISTOPHER NKUNKU: War fünf Jahre lang in den U-Mannschaften von PSG unterwegs, ehe er langsam an die Profis herangeführt wurde. Unter Thomas Tuchel wurde er besonders in Liga und Pokal häufig eingesetzt. © getty 3/41 Der flexibel einsetzbare Mittelfeldspieler verließ PSG dennoch im Sommer 2019 für rund 15 Millionen Euro und ging zu RB Leipzig. Dort zunächst zwar gesetzt und mit viele Torbeteiligungen in der Bundesliga, .... © getty 4/41 .... aber so gut wie aktuell, spielte der 23-Jährige wohl noch nie. Er ist DER Spieler bei RB, trumpft in der Champions League und Bundesliga regelmäßig groß auf. Aktuell steht er bei 11 Toren und 7 Vorlagen in 17 Pflichtspielen. © getty 5/41 Das weckt Begehrlichkeiten: Wie die Sport Bild berichtet, "türmen sich in den vergangenen Wochen" die Anfragen zum 23-Jährigen. ManCity, Real Madrid und auch Ex-Klub PSG gelten als interessiert. RB Leipzig winkt ein sagenhaftes Geschäft im Sommer. © getty 6/41 MOUSSA DEMBELE: Floh bereits mit 16 Jahren aus der PSG-Akademie zum FC Fulham. Der Grund: "Ich fand, dass sie bei PSG den Talenten aus der Akademie nicht genug vertrauten." Bei den Cottagers gab er sein Profidebüt, zog nach zwei Jahren zu Celtic weiter. © getty 7/41 Dort machte Dembele 51 Tore in 94 Spielen und kehrte nach insgesamt sechs Jahren auf der Insel nach Frankreich zurück. Bei Olympique Lyon wurde er Leistungsträger. In der Rückrunde an Atletico verliehen, die Spanier zogen die Kaufoption jedoch nicht. © getty 8/41 Zurück in Lyon zeigte er starke Leistungen zu Saisonbeginn und traf 4-mal in den ersten sechs Ligaspielen. Aktuell muss er mit einer Fissur des Wadenbeins seit Wochen pausieren. © getty 9/41 DAN-AXEL ZAGADOU: Galt nach starken Leistungen in der zweiten Mannschaft und den Junioren bei PSG als eines der größten Abwehrtalente Frankreichs. Als sein Vertrag bei PSG auslief, entschied er sich aber "ganz bewusst" für einen Wechsel zum BVB. © getty 10/41 Dortmund sei es immer gelungen, "junge Spieler ins Profiteam zu integrieren und sie auf höchstem Niveau weiterzuentwickeln", sagte er damals und sollte Recht behalten. Beim BVB war er trotz jungen Alters zunächst oft Stammspieler. © getty 11/41 Allerdings war Zagadou immer auch für Patzer gut, was ihm in entscheidenden Partien häufig einen Platz auf der Bank einbrachte. Hinzu kam dann auch Verletzungspech. © getty 12/41 Auch in der vergangenen Saison verpasste er etliche Pflichtspiele wegen diverser Verletzungen. Aufgrund einer schweren Knieverletzung fiel er bis in den Herbst 2021 aus, gab zuletzt sein Comeback in der Bundesliga. © getty 13/41 BOUBAKARY SOUMARE: Wurde vor seinem 17. Geburtstag in die U19 von PSG hochgezogen, gewann die Meisterschaft und stand im Finale der Youth League. Reserve-Trainer Francois Rodrigues sagte über ihn, dass er alles für den Erfolg mitbringe. © getty 14/41 Dennoch entschied sich der defensive Mittelfeldspieler für einen Wechsel zu OSC Lille. Dort kam der 14-fache U21-Nationalspieler in vier Jahren auf 112 Pflichtspiele, ehe er sich im Sommer für 20 Millionen Euro Leicester City anschloss. © getty 15/41 Bei den Foxes ohne große Anlaufschwierigkeiten. Seit September absoluter Stammspieler in Leicester. © getty 16/41 JEAN-KEVIN AUGUSTIN: Sein Stern ging spätestens bei der U19-EM in Deutschland 2016 auf, als das vielversprechende Sturm-Juwel Frankreich mit sechs Toren zum Titel schoss. Auf den Rausch des Turniers folgte bei PSG jedoch Ernüchterung. © getty 17/41 Augustin, der mit zwölf Jahren in die Pariser Akademie gewechselt war und auch den Sprung zu den Profis schaffte, spielte wenig bis gar nicht. Nach der Winterpause 2017 wurde er wieder in die Reserve geschickt und machte kein Spiel mehr für PSG. © getty 18/41 Im Sommer 2017 folgte sein Wechsel zu RB Leipzig für 16 Mio. Euro. Dort pendelte er zwischen Bank und Startelf, machte in 67 Spielen 20 Tore. Auf eine Leihe zu Monaco folgte eine zu Leicester. Beim FC Nantes wurde er zuletzt nicht berücksichtigt. © getty 19/41 KINGSLEY COMAN: Wurde bei PSG in der Jugend ausgebildet, fühlte sich dort (nachdem ihm der Sprung zu den Profis gelungen war) jedoch nicht genug gewürdigt. "Ich habe bei PSG nichts gelernt, ich wurde nicht berücksichtigt", sagte er rückblickend. © getty 20/41 Coman verschlug es zu Juventus, wo er jedoch hauptsächlich als zweite Spitze eingesetzt wurde - eine Position, die ihm nicht behagte. Drängte auf einen Wechsel zum FC Bayern, der ihm eine zweijährige Bewährungsprobe gab und auslieh. © getty 21/41 Bei den Bayern hat sich Coman nach vielen Verletzungen zu einem herausragenden Flügelspieler entwickelt. Beim Champions-League-Finale 2020 traf er per Kopf zum entscheidenden 1:0 gegen seinen Ex-Klub PSG. © getty 22/41 MOUSSA DIABY: Wie Zagadou einer aus den starken PSG-Jahrgängen 1999 und 2000. Startete in der Saison 2018/19 nach einer unglücklichen Leihe zu Crotone durch, bekam über 1130 Einsatzminuten von Tuchel in der Ligue 1. © getty 23/41 Dennoch entschied sich der Flügelspieler für einen Abschied von PSG und wechselte zu Bayer Leverkusen. Dort sollte er den zum BVB abgewanderten Julian Brandt beerben. Bei PSG war er in 25 Spielen an acht Toren beteiligt, ... © imago images / RHR-Foto 24/41 ... eine Quote, die er in seiner ersten BL-Saison schon verbesserte (33 Spiele, 14 Scorerpunkte). Noch besser lief es beim Linksaußen im Jahr danach. Wettbewerbsübergreifend kam er 2020/21 auf 10 Tore und 15 Vorlagen. © getty 25/41 TIMOTHY WEAH: Der Sohn des ehemaligen Weltfußballers George Weah wurde in New York geboren und wechselte 2014 in die Jugendabteilung von PSG - dort schoss er viele Tore und kämpfte sich bis zu den Profis. © getty 26/41 Zu mehr als sechs Pflichtspielen reichte es aber nicht und so wechselte er zunächst per Leihe zu Celtic Glasgow und daraufhin für zehn Millionen Euro zu Lille. Beim aktuellen Meister Frankreichs ist er mal Ergänzungs- und mal Stammspieler. © getty 27/41 JONATHAN IKONE: Genau wie Weah verließ auch er PSG zunächst per Leihe, ehe er ebenfalls fest nach Lille wechselte und dort auf seinen Ex-Kollegen traf. In der vergangenen Saison trumpfte er auf, blieb in Lille und steckt aktuell in einer Formkrise. © GEPA 28/41 MAHAMADOU DEMBELE: Mit 18 verließ der Innenverteidiger PSG und heuerte bei RB Salzburg an. Nach Leihen nach Liefering und Sittard stand er zunächst im RB-Profikader, ehe er ohne Einsatz zu Zweitligist Troyes wechselte. Zuletzt nach Pau verliehen. © getty 29/41 MAMADOU DOUCOURE: Verließ PSG im Sommer 2016 ablösefrei und ging nach Deutschland zu Borussia Mönchengladbach. Dem hochveranlagten Innenverteidiger blieb dort jedoch ein fast schon unglaubliches Verletzungspech treu. © getty 30/41 Der mittlerweile 23-Jährige zog sich einen Muskelbündelriss nach dem anderen zu und machte für Gladbach in 4 Jahren kein einziges Spiel für die Profis. Erst am 31. Mai 2020 kam er zu seinem Debüt. Muss nach einem Achillessehnenriss abermals pausieren. © getty 31/41 TANGUY COULIBALY: Der Offensivallrounder machte für PSG sieben Spiele in der Youth League (ein Tor, zwei Vorlagen). Entschloss sich im Sommer 2019 aber zu einem Wechsel zum VfB Stuttgart und kam dort am 20. Oktober zu seinem Debüt. © getty 32/41 Coulibaly reifte ohne lange Eingewöhnungszeit beim VfB zum Stammspieler. Verbesserungswürdig ist noch seine Chancenverwertung. In der vergangenen Saison trotz 34 Einsätzen lediglich mit zwei Treffern. © imago images / PanoramiC 33/41 TANGUY NIANZOU: Nach Coman das nächste PSG-Talent, das sich der FCB schnappte. Der erst 19-jährige Defensivspieler gilt als eines der größten Talente des Landes und hat beim Rekordmeister bis 2024 unterschrieben. © imago images / PanoramiC 34/41 Bei PSG kam er in der abgebrochenen Saison 2019/20 auf elf Pflichtspiele und gab sogar sein CL-Debüt. Über seine Entscheidung, PSG zu verlassen und langfristig beim FCB zu unterschreiben, waren die PSG-Bosse erbost. © imago images / PanoramiC 35/41 Nianzou kommt bereits auf fast 40 Einsätze in den Junioren-Teams der Equipe Tricolore. Nachdem er im Vorjahr aufgrund von mehreren Muskelverletzungen nahezu komplett ausfiel, ist er aktuell nur Innenverteidiger Nummer 4 bei Bayern. © https://twitter.com/BVB 36/41 SOUMAILA COULIBALY: Der 18-Jährige stieß im Sommer zu Borussia Dortmund. Grund war die fehlende sportliche Perspektive in der französichen Hauptstadt. Bei Paris kam er lediglich in der Jugendmannschaft zum Einsatz. © instagram.com/scoulibaly_ 37/41 Coulibaly sagte: "Ich habe mit den Profis trainiert. Aber ich war nur da, um die Zahlen auszugleichen, nicht unbedingt, um mich zu verbessern. Die Qualität des Kaders von PSG macht es jungen Spielern sehr schwer, erfolgreich zu sein." © imago images 38/41 Der BVB holte Coulibaly, obwohl dieser noch einen Kreuzbandriss auskurieren musste. Ende Oktober und Anfang November gab er in der Youth League und der 3. Liga bei BVB II sein Comeback und BVB-Debüt. © imago images 39/41 ABDOULAYE KAMARA: Und der BVB legte mit einem weiteren Spieler aus der PSG-Schmiede nach. Der defensive Mittelfeldspieler ist erst 16 Jahre alt und kommt ablösefrei, wie Coulibaly nahm er schon am Profitraining bei den Parisern teil. © imago images 40/41 "Wir hoffen, dass er sich bei uns im Erwachsenen-Bereich entsprechend weiterentwickelt und den nächsten Schritt macht", erklärte Kehl. Kamara kam ablösefrei und unterschrieb langfristig. Er stand bei PSG bereits im Profikader, blieb aber ohne Einsatz. © imago images 41/41 Beim BVB soll er zunächst langsam an die Profis gewöhnt werden. In der 3. Liga steht er bei sieben Kurzeinsätzen, zuletzt als Stammspieler in der U19 im Einsatz.

FC Bayern: Verlängern kann Hasan Salihamidzic

In Salihamidzics Amtszeit als Sportdirektor (ab 2017) und Sportvorstand (seit 2020) fallen die Vertragsverlängerungen mit den auch bei der Konkurrenz begehrten Stars Robert Lewandowski (2019, bis 2023), Thomas Müller (2020, bis 2023), Manuel Neuer (2020, bis 2023), Joshua Kimmich (2021, bis 2025)), Leon Goretzka (2021, bis 2026) und Jamal Musiala (2021, bis 2026).

Nur Thiago (2020 zu Liverpool) und David Alaba (2021 zu Real Madrid) verloren die Münchner in dieser Zeit ablösefrei.

"Ich habe schon zu [Joshua] Kimmich und [Leon] Goretzka gesagt, dass es keinen Grund gibt, Bayern zu verlassen. Sie können hier alles gewinnen und wir bezahlen sicherlich leistungsgerecht", sagte Hainer vor Weihnachten im Sport1-Doppelpass und fügte an: "Dass die Spieler ihren Gegenwert wollen, das ist legitim. Es ist aber auch legitim, dass wir als Klub sagen, wir sind nicht mehr bereit, dieses Geld zu bezahlen. Das haben wir ja bei David Alaba gemacht".

Tatsächlich wollten die Bayern einen weiteren Fall Alaba tunlichst vermeiden.

Hätten sich Coman und Bayern jetzt nicht geeinigt, hätte der Flügelspieler verkauft werden sollen. Interessenten gab es genug: Allein in den letzten Monaten erkundigten sich der FC Chelsea, Manchester City und der FC Barcelona bei Comans Umfeld nach dem Spieler.