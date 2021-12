Wer zeigt / überträgt VfB Stuttgart vs. FC Bayern München heute live im TV und Livestream?

Auftakt in den 16. Spieltag der Fußball-Bundesliga! In der ersten Partie des vorletzten Spieltages des Jahres 2021 treffen der VfB Stuttgart und der FC Bayern München aufeinander. Doch wer zeigt / überträgt das Spiel eigentlich heute live im TV und Livestream? SPOX klärt auf.

Mit nur zwei Siegen aus den ersten elf Spielen war der VfB Stuttgart in die diesjährige Saison gestartet. Nun scheinen sich die Schwaben wieder etwas gefangen zu haben: allein sieben Punkte ergatterte das Team von Trainer Matarazzo Pellegrino aus den letzten drei Partien. Die Folge: Einen direkten Abstiegsplatz konnte man so zumindest auf sieben Punkte distanzieren.

In einer gänzlich anderen Situation befinden sich derzeit die Münchner vom FC Bayern. Insgesamt sechs Punkte Abstand konnte der Rekordmeister auf seinen Titelverfolger aus Dortmund nun innerhalb der letzten beiden Spieltage gewinnen. Darunter der Erfolg im direkten Duell (3:2) und der Arbeitssieg am vergangenen Wochenende gegen Mainz (2:1). Im heutigen Duell gegen den VfB Stuttgart hat die Mannschaft von Julian Nagelsmann außerdem die Chance, die Herbstmeisterschaft vorzeitig klarzumachen.

Kurz vor Ende der Hinrunde ergibt sich eine völlig neue Situation, die es zumindest in diesem Spieljahr noch nicht gegeben hat: Die Rede ist von einem Bundesliga-Spieltag, der ausschließlich an Wochentagen ausgetragen wird. Wer also überträgt die Partie heute live im TV und Livestream?

Wer zeigt / überträgt VfB Stuttgart vs. FC Bayern München heute live im TV?

Die exklusiven Übertragungsrechte für die Partie VfB Stuttgart vs. FC Bayern München hat der Pay-TV-Sender Sky inne. Ausgestrahlt wird das Match zeitgleich auf den Kanälen Sky Sport UHD, Sky Sport Bundesliga 1 und Sky Sport 5 jeweils ab 17.30 Uhr. Wolff Fuss kommentiert das Spiel live vor Ort.

Kostenlos ist die Angelegenheit allerdings nicht: Um auf die verschiedenen Streams zuzugreifen verlangt das Unternehmen abhängig vom Abomodell mindestens 27,99€ pro Monat. Wer neben den Samstagsspielen der Bundesliga, allen Partien der 2. Bundesliga, des Supercups sowie der Relegation auch noch die DFB-Pokal-Duelle und die Premier League sehen will, der muss auf die etwas teurere Alternative von monatlichen 32,50€ zurückgreifen. Alle Angebote sind nur im Jahresabo verfügbar. Hier könnt Ihr Euch selbst einen Überblick verschaffen.

© imago images Joshua Kimmich kann aufgrund einer Lungeninfiltration infolge seiner Corona-Infektion nicht am Spiel gegen seinen Ex-Klub teilnehmen. Laut Pressemitteilung des FC Bayern wird der 26-Jährige in diesem Jahr keine Partie mehr bestreiten.

Wer zeigt / überträgt VfB Stuttgart vs. FC Bayern München heute im Livestream?

Die Regelung der Exklusivrechte gilt übrigens nicht nur für das lineare Fernsehen, sondern auch für das Streamen via Internet. Sky selbst, stellt hier zwei Optionen zur Verfügung, aus denen Ihr Euch bei Interesse eine aussuchen könnt:

Die erste schließt sich an die oben angesprochenen Pakete an. Diese stellen Euch nämlich nicht nur eine Übertragung im TV zur Verfügung, es ermöglicht Euch auch den Zugriff auf die App Sky Go. Alle erworbenen Inhalte lassen sich darüber ganz ohne Mehrkosten im Livestream sowie On-Demand (nach-)verfolgen.

Die zweite Möglichkeit stellt die Plattform Sky Ticket. Hier könnt Ihr zwischen sogenannten Tickets wählen. Jedes dieser Tickets berechtigt Euch, auf verschiedene Inhalte zuzugreifen. Das Supersport-Ticket in diesem Fall, beläuft sich auf 29,99€ pro Monat. Ein Jahresabo abzuschließen ist hier zwar nicht zwingend notwendig, dafür jedoch kostengünstiger: monatliche 24,99€ berechnet Euch Sky nun noch.

Wer zeigt / überträgt VfB Stuttgart vs. FC Bayern München heute live im TV und Livestream? - Der Liveticker bei SPOX

Wer keine Möglichkeit hat, das Spiel im TV oder Livestream zu sehen, dem können wir unseren Liveticker ans Herz legen. Hier bleibt Ihr immer Up-to-Date.

Wer zeigt / überträgt VfB Stuttgart vs. FC Bayern München heute live im TV und Livestream? - Voraussichtliche Aufstellungen

VfB Stuttgart: F. Müller - Mavropanos, Anton, Ito - Karazor - P. Stenzel, W. Endo, Mangala, Coulibaly - P. Förster - Marmoush

F. Müller - Mavropanos, Anton, Ito - Karazor - P. Stenzel, W. Endo, Mangala, Coulibaly - P. Förster - Marmoush FC Bayern München: Neuer - Pavard, Upamecano, Hernandez - Tolisso, Musiala - Coman, T. Müller, L. Sané, Davies - Lewandowski

Wer zeigt / überträgt VfB Stuttgart vs. FC Bayern München heute live im TV und Livestream? - Die Spiele des 16. Spieltags

Vier Partien heute, fünf Partien morgen - das ist der Fahrplan des 16. Bundesligaspieltags.

Tag Anpfiff Heimteam Auswärtsteam Dienstag, 14.12. 18.30 Uhr VfB Suttgart FC Bayern München Dienstag, 14.12. 20.30 Uhr VfL Wolfsburg 1. FC Köln Dienstag, 14.12. 20.30 Uhr 1. FSV Mainz 05 Hertha BSC Berlin Dienstag, 14.12. 20.30 Uhr Arminia Bielefeld VfL Bochum Mittwoch, 15.12. 18.30 Uhr Bor. M'Gladbach Eintracht Frankfurt Mittwoch, 15.12. 20.30 Uhr Bayer Leverkusen TSG Hoffenheim Mittwoch, 15.12. 20.30 Uhr Bor. Dortmund Greuther Fürth Mittwoch, 15.12. 20.30 Uhr Union Berlin SC Freiburg Mittwoch, 15.12. 20.30 Uhr FC Augsburg RB Leipzig

