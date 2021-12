Borussia Dortmund ist am 15. Spieltag am Samstagnachmittag zu Gast beim VfL Bochum. Bei SPOX könnt Ihr das Bundesligaspiel im Liveticker verfolgen.

Nach der bitteren 2:3-Niederlage gegen den FC Bayern München am vergangenen Spieltag will Borussia Dortmund heute wieder zurück auf die Siegerstraße. Dafür muss ein Derbysieg gegen den VfL Bochum her. Wir tickern die Partie live und ausführlich mit.

VfL Bochum vs. Borussia Dortmund / Spielbeginn 15.30 Uhr Tore Aufstellung Bochum Aufstellung Dortmund Gelbe Karten

VfL Bochum vs. BVB: Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: In der Liga musste sich der BVB am vergangenen 14. Spieltag dem Tabellenführer FC Bayern München mit 2:3 geschlagen geben. Am Dienstag verabschiedeten sich die Schwarz-Gelben zudem mit einem spektakulären 5:0-Sieg über Besiktas Istanbul aus der Champions League. Als Gruppendritter muss Dortmund in der Europa League überwintern. Aufsteiger Bochum hingegen setzte sich im vergangenen Ligaspiel gegen den FC Augsburg mit 3:2 durch und steht auf einem respektablen zehnten Platz.

Vor Beginn: Um 15.30 Uhr erfolgt der Anstoß. Gespielt wird das nordrhein-westfälische Derby im Bochumer Vonovia-Ruhrstadion.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Bundesligaspiel am 15. Spieltag zwischen dem VfL Bochum und Borussia Dortmund.

VfL Bochum vs. BVB: Bundesliga heute im TV und Livestream

Sky ist für das heutige Samstagsspiel verantwortlich und bietet deswegen Bochum gegen Dortmund im Pay-TV und im Livestream an. Bei Sky Sport Bundesliga 3 (HD) geht die Übertragung fünf Minuten vor Anpfiff los. Ab diesem Zeitpunkt bekommt Ihr die Stimme von Kommentator Torsten Kunde zu hören. Er begleitet Euch durch die 90 Minuten.

Auf Sky Sport Bundesliga 1 (HD) läuft zudem die Samstagskonferenz mit allen Parallelspielen.

Wer dies alles im Livestream bei Sky schauen möchte, hat zwei Optionen: zum einen das SkyGo-Abonnement, zum anderen das SkyTicket.

VfL Bochum vs. BVB: Bundesliga - Voraussichtliche Aufstellungen

VfL Bochum: Riemann - Stafylidis, Masovic, Leitsch, Danilo Soares - Losilla - Pantovic, Rexhbecaj - Holtmann, Asano - Polter

Riemann - Stafylidis, Masovic, Leitsch, Danilo Soares - Losilla - Pantovic, Rexhbecaj - Holtmann, Asano - Polter Borussia Dortmund: Kobel - Meunier, Hummels, Zagadou, Guerreiro - Can - Bellingham, Dahoud - M. Wolf, Haaland, Reus

Bundesliga: Die Tabelle am 15. Spieltag