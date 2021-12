VfL Bochum vs. BVB, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der Bundesliga trifft der VfL Bochum auf Borussia Dortmund. SPOX erklärt Euch, wie Ihr die Partie heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Am Wochenende erwartet uns der 15. Spieltag in der Bundesliga und das Ruhr-Derby feiert nach elf Jahren sein Comeback. Der VfL Bochum empfängt Borussia Dortmund und in diesem Duell steckt eine Menge Tradition. Nachdem die Bochumer zehn Jahre in der 2. Liga verbracht hatten, gelang im Sommer der Aufstieg in die höchste deutsche Spielklasse und somit kommt es erneut zu diesem Duell der Rivalen. Vor allem der Aufsteiger überzeugt bisher in dieser Saison und steht erstaunlich solide da. Der Sieg über Augsburg am vergangenen Wochenende war der fünfte Dreier in den letzten sieben Spielen.

Die Dortmunder hingegen erlebten mit dem Aus in der Champions League und der dramatischen 2:3-Niederlage gegen Bayern München zuletzt zwei herbe Rückschläge. Die Mannschaft von Trainer Marco Rose darf sich keine Fehler mehr erlauben, wenn sie noch ernsthafte Titelchancen haben will.

VfL Bochum vs. BVB, Bundesliga: Datum, Ort, Stadion

Datum & Uhrzeit: 11.12.2021, 15:30 Uhr

Austragungsort: Vonovia-Ruhrstadion (Bochum)

Wettbewerb: Bundesliga, 15. Spieltag

TV-Übertragung: Live bei Sky Sport

VfL Bochum vs. BVB, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Zur laufenden Saison hat DAZN noch mehr Live-Spiele der Bundesliga in seinem Programm. Zu Bochum gegen Dortmund müsst Ihr heute allerdings bei Sky einschalten, sofern Ihr nichts verpassen möchtet und selbst nicht im Stadion seid.

Der Pay-TV-Sender überträgt samstags stets alle Partien der Bundesliga live, der Streamingdienst geht dafür immer freitags und sonntags auf Sendung.

Dieses Spiel live verfolgen: Jetzt das SKYTICKET erwerben.

VfL Bochum vs. BVB, Übertragung: Bundesliga heute im Liveticker

Ihr habt kein Sky-Abo? Ihr möchtet auch keines abschließen? Dann schaut gerne bei SPOX vorbei. Wir haben zu jedem Bundesliga-Spiel einen eigenen Liveticker, somit auch zu Bochum gegen Dortmund. Dort wird Euch nichts Wichtiges entgehen.

Hier geht's zum Liveticker.

VfL Bochum vs. BVB, Bundesliga: Formcheck

Zu den vielen Überraschungsteams in der Liga zählt auch zweifelsohne der VfL Bochum. Nach einem schwierigen Start in die Saison und nur 4 Punkten aus 7 Spielen, hat der VfL richtig angezogen und aus den letzten 7 Partien 15 Punkte geholt. Damit hat sich die Mannschaft von Thomas Reis ein richtig gutes Polster nach unten erspielt und kann vermutlich entspannt in die Winterpause gehen. Bei drei verbleibenden Spielen und 19 Punkten zum jetzigen Zeitpunkt, ist die Ausgangslage des Aufsteigers vermutlich besser, als sich die Verantwortlichen vor der Saison ausgerechnet haben.

Auch wenn Tabellenplatz zwei in Ordnung ist, hinkt der BVB den eigenen Ansprüchen hinterher. In dieser Saison bereitet vor allem die Defensive große Probleme, was das Weiterkommen in der Champions League in einer vergleichsweise einfachen Gruppe kostete und zumindest einen Punktgewinn am vergangenen Wochenende im Spitzenspiel gegen Bayern München verhinderte.

VfL Bochum vs. BVB, Bundesliga: Die Tabelle