Am 16. Bundesliga-Spieltag empfängt heute Union Berlin den SC Freiburg. Hier könnt Ihr das Spiel im Liveticker verfolgen.

In der Bundesliga treffen Union Berlin und der SC Freiburg aufeinander. Welches Team kehrt in die Erfolgsspur zurück? In unserem Liveticker geben wir darauf die Antwort.

Union Berlin vs. SC Freiburg: Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Das Duell zwischen Union Berlin und dem SC Freiburg ist auch das Duell der beiden dienstältesten Trainer der Bundesliga: Urs Fischer (Berlin) und Christian Streich (Freiburg). Die Eisernen wollen heute die Niederlage vom vergangenen Spieltag bei Tabellenschlusslicht SpVgg Greuther Fürth vergessen machen. Mit einem Sieg könnten sie sogar in der Tabelle an dem am vergangenen Spieltag ebenfalls sieglosen SC Freiburg vorbeiziehen.

Vor Beginn: Im Stadion An der Alten Försterei in Berlin wird die Partie des 16. Spieltags heute um 20.30 Uhr angepfiffen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich Willkommen zum Liveticker des Bundesligaspieles zwischen Union Berlin und dem SC Freiburg.

Union Berlin vs. SC Freiburg: Bundesliga heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Union Berlin: Luthe - Jaeckel, Knoche, Baumgartl - Trimmel, Khedira, Gießelmann - Haraguchi, Prömel - Awoniyi, Kruse

Luthe - Jaeckel, Knoche, Baumgartl - Trimmel, Khedira, Gießelmann - Haraguchi, Prömel - Awoniyi, Kruse SC Freiburg: Flekken - Kübler, Lienhart, Gulde, Günter - Eggestein, Höfler - Sallai, Grifo - Jeong - Höler

Union Berlin vs. SC Freiburg: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Das heutige Bundesligaspiel zwischen Union Berlin und dem SC Freiburg wird exklusiv von Sky übertragen. Auf dem Sender Sky Sport Bundesliga 4 (HD) kommentiert Jonas Friedrich.

Die Mittwochskonferenz mit allen vier Partien mit Spielbeginn 20.30 Uhr läuft heute ab 20.25 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 1 (HD).

Union Berlin vs. SC Freiburg und die Konferenz könnt Ihr auch im Livestream bei Sky verfolgen. Diese könnt Ihr über die SkyGo-App oder via SkyTicket abrufen.

Dieses Spiel live verfolgen: Jetzt das SKYTICKET erwerben.

Bundesliga: Die Tabelle am 16. Spieltag