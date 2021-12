RB Leipzig vs. Borussia Mönchengladbach, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der Bundesliga trifft RB Leipzig auf Borussia Mönchengladbach. SPOX erklärt Euch, wie Ihr die Partie heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Das Wochenende hält wieder spannenden Fußball bereit und bevor das Weihnachtsfest gefeiert werden kann, stehen in den deutschen Profiligen noch ein paar Spiele an. So steigt zum Beispiel in der Bundesliga der 15. Spieltag und am Samstag um 15:30 Uhr dürfen wir uns auf die Partie zwischen zwei Mannschaften freuen, die in den letzten Wochen nicht sonderlich gut drauf waren. Die Roten Bullen aus Leipzig empfangen die Fohlen aus Gladbach zum Krisenduell.

Schauen wir uns die Tabelle der Fußball-Bundesliga nach den ersten 14 Spielen einmal genauer an, dann sehen wir sowohl die Leipziger, als auch die Gladbacher in Regionen stehen, die den eigenen Ansprüchen nicht gerecht werden. Leipzig rangiert mit 18 Punkten auf dem 11. Platz und auch die Gladbacher haben 18 Zähler auf dem Konto. Allerdings hat die Elf von Trainer Adi Hütter das deutlich schlechtere Torverhältnis vorzuweisen und damit stehen die Fohlen nur auf Platz 13. Der Gewinner dieser Partie könnte in der Tabelle einen großen Schritt nach oben machen.

RB Leipzig vs. Borussia Mönchengladbach, Bundesliga: Datum, Ort, Stadion

Datum & Uhrzeit: 11.12.2021, um 15:30 Uhr

Spielort: Leipzig, Red Bull Arena

Wettbewerb: Bundesliga, 15. Spieltag

TV-Übertragung: Sky

RB Leipzig vs. Borussia Mönchengladbach, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Zur laufenden Saison hat DAZN noch mehr Live-Spiele der Bundesliga in seinem Programm. Zu Leipzig gegen Gladbach müsst Ihr heute allerdings bei Sky einschalten, sofern Ihr nichts verpassen möchtet und selbst nicht im Stadion seid.

Der Pay-TV-Sender überträgt samstags stets alle Partien der Bundesliga live, der Streamingdienst geht dafür immer freitags und sonntags auf Sendung.

RB Leipzig vs. Borussia Mönchengladbach, Übertragung: Bundesliga heute im Liveticker

Ihr habt kein Sky-Abo? Ihr möchtet auch keines abschließen? Dann schaut gerne bei SPOX vorbei. Wir haben zu jedem Bundesliga-Spiel einen eigenen Liveticker, somit auch zu Leipzig gegen Gladbach. Dort wird Euch nichts Wichtiges entgehen.

Hier geht's zum Liveticker.

RB Leipzig vs. Borussia Mönchengladbach, Bundesliga: Formcheck

Es geht doch, werden sich die Fans der Sachsen aus Leipzig gedacht haben. Unter der Woche sicherte man sich mit einem 2:1 über den englischen Meister Manchester City das Ticket für die Europa League. Diesen Schwung will man mit in die Bundesliga nehmen, wo es zuletzt drei Niederlage in Folge setzte, was letztlich zur Trennung von Trainer Jesse Marsch am vergangenen Sonntag führte. Nachfolger des US-Amerikaners wird der Ex-Schalke-Coach Domenico Tedesco.

Was die Fans in den ersten 45 Minuten erlebt haben, das hat es so in der Geschichte der Gladbacher noch nie gegeben. 0:6 lag die Elf von Trainer Adi Hütten zur Halbzeit gegen den Sport-Club aus Freiburg im Hintertreffen und viele Spieler wähnten sich wie im falschen Film. Bei Gladbacher lief wirklich gar nichts zusammen und am Ende war die Pleite auch die logische Konsequenz von mangelnden Defensivverhalten. Vor allem bei Ecken und Freistößen verteidigte die Borussia zum Teil wie eine Schülermannschaft. Vier der sechs Gegentreffer kassierten die Männer vom Niederrhein nach einem ruhenden Ball.

RB Leipzig vs. Borussia Mönchengladbach, Bundesliga: Tabelle