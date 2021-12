In einer der letzten Bundesligapartien an diesem Dienstag, gastiert Hertha BSC Berlin beim 1. FSV Mainz 05. Hier erfahrt Ihr, wo man die Begegnung heute live im TV, Livestream und Liveticker sehen und verfolgen kann.

Die überraschend starke gestartete Mainzer Saison musste zuletzt einen leichten Knick verzeichnen: Nur fünf Punkte ergatterten die Rheinland-Pfälzer aus den letzten fünf Partien. Die Folge: Vom fünften Platz rutschte das Team von Bo Svensson auf den achten Rang ab.

Angesichts der heutigen Situation verglichen mit der von vor einem Jahr, kann jedoch von keiner Krise die keine Rede sein: Damals galten die Nullfünfer für nicht Wenige als sicherer Abstiegskandidat. Bis zum 17. Spieltag verzeichnete das Team nur sieben Punkte, was gleichbedeutend mit dem 17. Rang war. Die Rückrundentabelle hingegen schloss man auf dem fünften Platz ab.

Bei der Hertha auf der anderen Seite zeichnet sich ein ähnliches Bild wie in der vergangenen Saison ab: Während die Erwartungen auf dem Belegen eines internationalen Platzes getrimmt sind, spielt man in der Realität gegen den Abstieg. Insgesamt 18 Punkte aus 15 Spielen reichen derzeit lediglich für den 14. Platz.

Aber immerhin: Dank der geringen Punktedifferenz im Tabellenmittelfeld trennen die Hauptstädter nur drei Punkte von RB Leipzig an Rang sieben. Es ist also immer noch alles möglich.

Mainz 05 vs. Hertha BSC, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Datum, Ort, Anpfiff, Infos

Wettbewerb: Bundesliga

Bundesliga Spieltag: 16. Spieltag

16. Spieltag Datum: Dienstag, 14. Dezember

Dienstag, 14. Dezember Anstoß: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Austragungsort: Mewa Arena in Mainz

Mainz 05 vs. Hertha BSC, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Zum ersten Mal in der laufenden Saison finden Bundesligaspiele unter der Woche statt. Das stellt natürlich die Frage in den Raum: Wo wird die Partie zwischen dem FSV Mainz 05 und der Hertha BSC heute übertragen? SPOX erklärt es Euch.

Mainz 05 vs. Hertha BSC, Übertragung: Bundesliga heute live im TV

Die exklusiven Übertragungsrechte der Bundesligapartien am heutigen Dienstag befinden sich in den Händen des Pay-TV-Anbieters Sky. Hier könnt Ihr die Partie(n) live als Einzelspiel als auch in der Konferenz verfolgen.

Das Duell zwischen Mainz und Berlin zeigt der Kanal Sky Sport Bundesliga 3 (HD) ab 20.20 Uhr. Begleitet wird die Partie von Kommentator Martin Groß. Die Konferenz aller drei gleichzeitig stattfindenden Spiele könnt Ihr auf dem Sender Sky Sport Bundesliga 1 ab 20.25 Uhr abrufen.

Anpfiff Heimteam Auswärtsteam Übertragung 20.30 Uhr VfL Wolfsburg 1. FC Köln Sky Sport Bundesliga 2 20.30 Uhr 1. FSV Mainz 05 Hertha BSC Berlin Sky Sport Bundesliga 3 20.30 Uhr Arminia Bielefeld VfL Bochum Sky Sport Bundesliga 4

Wie Ihr sicherlich schon geahnt habt, lässt sich Sky den Zugriff auf die verschiedenen Sender etwas kosten: 27,99€ kostet beispielsweise das Fußball-Bundesliga-Paket im Jahresabo. Neben den Samstagsspielen der höchsten deutschen Fußballklasse, sind darin auch alle Partien der 2. Bundesliga, des Supercups sowie der Relegation enthalten. Wenn Ihr mehr über die verschiedenen Modelle erfahren wollt, dann klickt hier.

Mainz 05 vs. Hertha BSC, Übertragung: Bundesliga heute im Livestream

Die Sport-Pakete im Jahresabonnement haben darüber hinaus einen weiteren Vorteil: Als kostenlosen Zusatz könnt Ihr alle erworbenen Inhalte auch in der Sky Go-App und somit im Livestream oder On-Demand nachverfolgen.

Wer jedoch auf die Übertragung im linearen Fernsehen verzichten kann und/oder nicht direkt einen Jahresvertrag abschließen möchte, dem stellt Sky eine zweite Option zur Verfügung: die Plattform Sky Ticket. Darüber könnt Ihr verschiedene Tickets, also sozusagen die Berechtigungen für verschiedene Inhalte kaufen. Das sogenannte Supersport-Ticket beläuft sich monatlich auf 29,99€. Wer direkt für 12 Monate bucht, erhält den reduzierten Preis von 24,99€ pro Monat.

Dieses Spiel live verfolgen: Jetzt das SKYTICKET erwerben.

Mainz 05 vs. Hertha BSC, Übertragung: Bundesliga heute im Liveticker bei SPOX

Nicht immer hat man die Möglichkeit ein Spiel live zu sehen. Doch genau für diesen Fall gibt es ja auch den Liveticker von SPOX. Ob Tore, Großchancen, Karten oder auch strittige Szenen - dank stetiger Updates verpasst Ihr hier garantiert nichts. Klickt Euch rein:

Hier geht's zum Liveticker der Partie Mainz 05 vs. Hertha BSC

Mainz 05 vs. Hertha BSC, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

1. FSV Mainz 05: Zentner - Bell, Hack, Niakhaté - Widmer, Stach, Aaron - J.-S. Lee, Boetius - Burkardt, Onisiwo

Zentner - Bell, Hack, Niakhaté - Widmer, Stach, Aaron - J.-S. Lee, Boetius - Burkardt, Onisiwo Hertha BSC Berlin: Schwolow - Zeefuik, Boyata, Stark, Plattenhardt - Ascacibar, Darida - M. Richter, S. Serdar - Belfodil, Jovetic

Mainz 05 vs. Hertha BSC, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die Bundesliga-Tabelle vor dem 16. Spieltag