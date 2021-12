Gladbach: Sportdirektor Max Eberl kündigt Personalentscheidung an und erhöht den Druck

Der Ton wird rauer bei Borussia Mönchengladbach. Nach der enttäuschenden Hinserie kündigt Sportchef Max Eberl nun Gespräche und Personalentscheidungen an.

In einem von der Borussia selbst geführten Interview nahm Eberl vor allem die Mannschaft in die Pflicht. "Wir haben auch klipp und klar den Jungs, der Mannschaft gesagt: Alles, was bei den Jungs jetzt im Kopf ist, was nicht mit Borussia oder der Rückrunde zu tun hat, möchte ich jetzt in dieser Woche geklärt wissen", so Eberl. "Ich möchte, dass alle den Fokus auf diese Situation, auf diesen Verein, auf diese Rückrunde richten."

Alle beruflichen oder privaten Dinge sollen bis zum Trainingsauftakt am 28. Dezember geklärt sein, so dessen Forderung. "Sie sollen es klären. Wir werden auch ein paar Entscheidungen fällen, um dann sauber und klar in die Vorbereitung auf diese komplizierte Rückrunde zu gehen."

Eberl sprach damit vor allem auch Abwanderungsgerüchte um Leistungsträger wie Denis Zakaria oder Matthias Ginter an. Ginter gestand nach dem finalen Hinrundenspiel in Hoffenheim die Fragezeichen hinter seiner Zukunft. "Ganz ausschließen kann man nichts", sagte der Nationalspieler: "Aber ich glaube schon, dass es heute nicht das letzte Spiel war."

Die Fohlen spielten eine insgesamt enttäuschende Hinrunde und stehen mit nur 19 Punkten auf dem 14. Tabellenplatz. Seit fünf Partien wartet Gladbach auf einen Sieg.