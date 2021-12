Der FC Bayern München empfängt am 15. Spieltag der Bundesliga am heutigen Samstag den FSV Mainz 05. Hier könnt Ihr die Begegnung im Liveticker verfolgen.

Sieg gegen Borussia Dortmund, Sieg gegen FC Barcelona - Bayern München ist aktuell in bestechender Form. Am heutigen 15. Spieltag wollen die Münchner nun gegen Mainz 05 ihre Erfolgsserie fortsetzen. Ob es ihnen gelingt, könnt Ihr hier live verfolgen.

FC Bayern München vs. Mainz 05: Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Beim FC Bayern München läuft's aktuell richtig gut. Der Rekordmeister konnte zunächst am vergangenen Spieltag mit einem 3:2-Sieg gegen Borussia Dortmund den Vorsprung auf die Schwarz-Gelben auf vier Punkte erhöhen. In der Champions League gewann man zudem auch das sechste Gruppenspiel gegen den FC Barcelona mit 3:0 und schickte dadurch die Katalanen in die Europa League. Gegen Mainz 05 soll nun der nächste Dreier her.

Vor Beginn: Als Spielstätte dient die Allianz-Arena in München. Um 15.30 Uhr wird das Duell angepfiffen.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zur Bundesliga am 15. Spieltag. Tabellenführer Bayern München empfängt den FSV Mainz 05.

FC Bayern München vs. Mainz 05: Bundesliga heute im TV und Livestream

Als Rechteinhaber für alle Bundesliga-Samstagsspiele überträgt Sky das Spektakel zwischen dem FC Bayern und Mainz 05 live und in voller Länge - sowohl im TV als auch im Livestream, auf den Ihr mittels SkyGo-Abonnement oder via SkyTicket zugreifen könnt. Ab 15.15 Uhr werden auch auf Sky Sport Bundesliga 2 (HD) und Sky Sport Bundesliga UHD Livebilder aus der Allianz-Arena gezeigt. Um den Kommentar kümmert sich dabei Kai Dittmann. Bayern vs. Mainz sowie vier Parallelspiele laufen zudem auch in der Samstagskonferenz, die es bei Sky Sport Bundesliga 1 (HD) zu sehen gibt.

FC Bayern München vs. Mainz 05: Bundesliga - Voraussichtliche Aufstellungen

FC Bayern: Neuer - Süle, Upamecano, Hernandez - Tolisso, Musiala - Coman, T. Müller, L. Sane, Davies - Lewandowski

