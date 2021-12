Borussia Dortmund erwartet heute in der Bundesliga Tabellenschlusslicht SpVgg Greuther Fürth. Hier könnt Ihr die Partie des 16. Spieltags im Liveticker verfolgen.

Borussia Dortmund bestreitet heute sein letztes Bundesliga-Heimspiel des Jahres. Gelingt der SpVgg Greuther Fürth im Signal Iduna Park eine Überraschung? In unserem Liveticker halten wir Euch darüber auf dem Laufenden.

BVB vs. Greuther Fürth: Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Borussia Dortmund geht nach der Enttäuschung im kleinen Revierderby beim VfL Bochum als klarer Favorit in das Spiel. Schlusslicht Greuther Fürth kommt nach dem ersten Saisonsieg mit neuem Selbstvertrauen zum BVB, der beim VfL nicht über ein 1:1 hinausgekommen war.

Vor Beginn: Angepfiffen wird das Duell Zweiter gegen Letzter heute um 20.30 Uhr im Dortmunder Signal Iduna Park.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Partie zwischen Borussia Dortmund und der SpVgg Greuther Fürth in der Bundesliga.

BVB vs. Greuther Fürth: Bundesliga heute im Liveticker- Voraussichtliche Aufstellungen

Dortmund: Kobel - Meunier, Hummels, Zagadou, N. Schulz - Dahoud - Brandt, Bellingham - T. Hazard, Haaland, Reus

Kobel - Meunier, Hummels, Zagadou, N. Schulz - Dahoud - Brandt, Bellingham - T. Hazard, Haaland, Reus Greuther Fürth: Burchert - Meyerhöfer, Griesbeck, M. Bauer, Willems - Christiansen - Seguin, Tillman - Hrgota, Abiama, Nielsen

BVB vs. Greuther Fürth: Bundesliga heute live im TV und Livestream

BVB vs. Greuther Fürth wird heute exklusiv von Sky im Pay-TV übertragen. Auf Sky Sport Bundesliga 2 (HD) beginnt die Übertragung mit Kommentator Oliver Seidler um 20.20 Uhr. Verfolgen könnt Ihr das Spiel auch auf Sky Sport 1 (HD) in der Konferenz und im Livestream. Dafür stehen Euch Sky Go (für Bestandskunden) und Sky Ticket zur Verfügung.

