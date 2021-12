BVB, News und Gerüchte: Von Barca nach Dortmund? Demir angeblich im BVB-Visier

Der BVB hat angeblich Yusuf Demir ins Visier genommen. Zudem hält Nachwuchskoordinator Lars Ricken große Stücke auf Nachwuchs-Talent Jamie Bynoe-Gittens. Alle News und Gerüchte Borussia Dortmund findet Ihr hier.

Hier findet Ihr alle BVB-News und -Gerüchte vom gestrigen Tag.

BVB, Gerücht: Borussia Dortmund an Yusuf Demir vom FC Barcelona dran?

Aktuell ist Yusuf Demir von Rapid Wien an den FC Barcelona ausgeliehen. Weil die Katalanen aber Geld sparen wollen, könnte die Leihe bereits im Januar abgebrochen werden.

Darauf soll laut einem Bericht der Kronen Zeitung auch der BVB spekulieren. Demnach stehen die Schwarz-Gelben "an der Spitze" mehrerer Bundesligaklubs, die Demir verpflichten wollen.

Der 18-Jährige sei für rund zehn Millionen Euro zu haben, heißt es weiter. Neben dem BVB sollen auch Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt ein Auge auf Demir geworfen haben.

Demir hatte sich Barca im Sommer leihweise angeschlossen und kommt aktuell auf 290 Einsatzminuten in neun Spielen. Eine Torbeteiligung gelang im ihm Barca-Trikot bisher nicht.

Wettbewerb Spiele Tore Assists Gespielte Minuten La Liga 6 - - 189 Champions League 3 - - 101 GESAMT 10 - - 290

BVB: Ricken verteilt Sonderlob an Jamie Bynoe-Gittens

Flügelstürmer Jamie Bynoe-Gittens könnte der nächste sein, der den Schritt aus der BVB-Jugendakademie zu den Profis schafft.

"Jamie ist ein absolutes Top-Talent und in der Liga ein herausragender Spieler. Bei ihm geht es in erster Linie darum, gesund zu bleiben. Er hatte lange Zeit mit Verletzungen zu kämpfen", erklärte Nachwuchskoordinator Lars Ricken gegenüber den Ruhr Nachrichten.

Der 17 Jahre alte Engländer kam im vergangenen Sommer von Manchester City nach Dortmund, hatte sich in der Folge allerdings unter anderem einen Bänderriss im Sprunggelenk zugezogen. In der laufenden Saison kam er insgesamt fünfmal für den U19 des BVB zum Einsatz und erzielte dabei fünf Tore.

"Wenn er vollkommen fit ist, dann ist er ein Unterschiedspieler auf einem extrem hohen Niveau", so Ricken weiter.

© getty Jamie Bynoe-Gittens trainiert ab Januar bei den BVB-Profis.

BVB, Gerücht: Uruguayer auf der Dortmunder Shoppingliste?

Laut Journalist Guilherme Ramos steht Giorgian de Arrascaeta ganz oben auf der Wunschliste des BVB. Der offensive Mittelfeldspieler von Flamengo Rio de Janeiro solle demnach bereits im Winter-Transferfenster ein Thema werden.

Der BVB plane, in der ersten Januarwoche ein Angebot von rund acht Millionen Euro abzugeben, so Ramos weiter.

De Arrascaeta steht seit Januar 2019 in Rio unter Vertrag und gewann in seiner Zeit in der brasilianischen Hauptstadt zweimal die Meisterschaft und 2019 die Copa Libertadores. Insgesamt stehen für ihn in 51 Spielen 21 Tore und 28 Vorlagen zu Buche.