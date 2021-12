BVB, News und Gerüchte: Kamerun will offenbar Dortmunds Youssoufa Moukoko abwerben

BVB-Talent Youssoufa Moukoko könnte künftig für die A-Nationalmannschaft Kameruns auflaufen. Dortmunds Präsident Reinhard Rauball sorgt sich um das Image des Fußballs und sieht einen DFB-Neuanfang kritisch. Alle News und Gerüchte rund um den BVB findet Ihr hier.

BVB, Gerücht: Moukoko zukünftig für Kamerun?

BVB-Youngster Youssoufa Moukoko könnte in Zukunft für die kamerunische A-Nationalmannschaft auflaufen. Das berichten das Journal du Cameroun und der afrikanische Fußballexperte Mansour Loum.

Demnach sei der Verband an den deutschen U21-Nationalspieler herangetreten, um die Möglichkeit auszuloten, den 17-Jährigen von einem Verbandswechsel zu überzeugen.

Eine große Rolle dabei soll der frühere Star-Stürmer Samuel Eto'o spielen, der vor Kurzem zum neuen Präsidenten des Kameruner Fußballverbandes gewählt wurde und ein baldiges Treffen mit dem Youngster plant.

Am gestrigen Heiligabend soll ein Treffen zwischen Eto'o und Co. sowie Moukoko in Kameruns Sportministerium angesetzt gewesen sein. Dass Moukoko derzeit in Kamerun weilt, ist durch in den sozialen Netzwerken von ihm geteilte Fotos belegt.

Kamerun ist Gastgeber des anstehenden Afrika Cups (Start am 9. Januar) und hat seinen Kader wohl noch nicht final bei der African Football Confederation gemeldet - womöglich in der Hoffnung, den Spieler kurzfristig noch überzeugen zu können.

Obwohl Moukoko in Kamerun geboren wurde, scheint ein Verbandswechsel zum jetzigen Zeitpunkt jedoch eher unwahrscheinlich. Die abgelaufene Hinrunde verpasste der 17-jährige Stürmer in großen Teilen aufgrund verschiedener Verletzungen.

Youssoufa Moukoko: Leistungsdaten 21/22

Wettbewerb Spiele Tore Assists Gespielte Minuten Bundesliga 6 - 1 97 DFL-Supercup 1 - - 58 DFB-Pokal 1 - - 5 3. Liga 1 - - 62 Champions League 1 - - 20 GESAMT 10 - 1 242

BVB, News: Rauball sorgt sich um Stellenwert des Fußballs

Für BVB-Präsident Reinhard Rauball hat der Fußball "im Moment nicht den Stellenwert, den er verdient". Im Gespräch mit den Zeitungen der Funke Mediengruppe führte Rauball seine Sorgen aus: "Wenn Fußballstars zeigen, dass sie mit Gold überzogene Steaks essen, dann gerät das Ganze ins Rutschen, in der Summe hat das alles zu erheblicher Kritik am Fußball geführt."

Der Jurist, der Borussia Dortmund im Präsidium seit 2004 ununterbrochen führt, meint: "Da müssen wir gegensteuern, das ist eine Hauptaufgabe für alle Verantwortlichen." Rauball, der am ersten Weihnachtstag 75 Jahre alt wird, betonte aber auch: "Den Vorwurf, dass der Fußball eine Sonderrolle beansprucht, finde ich nicht gerecht."

Den Neuanfang im Präsidium des DFB sieht Rauball kritisch. "Ich mache mir auch Sorgen, speziell um den DFB", sagte er: "Es muss das Gebot der Zukunft sein, gemeinsam Lösungen zu finden."

Dazu komme man nicht "durch Poltern und nicht das Produzieren von Schlagzeilen, sondern durch Reden und Arbeiten im Hintergrund", sagte Rauball.

Schnellste BVB-Spieler: Reus und Hummels im Niemandsland © getty 1/23 Die erste Hälfte der Bundesliga-Saison 2021/22 ist beendet. Der perfekte Zeitpunkt, um auf ein paar Statistiken zu schauen. Heute: Die schnellsten BVB-Spieler der Hinrunde (ohne Keeper und Kurzzeitprofis). © getty 2/23 Platz 22 - DAN-AXEL ZAGADOU (Verteidiger): Topspeed von 29,5 km/h © getty 3/23 Platz 20 - AXEL WITSEL (Mittelfeldspieler): Topspeed von 29,8 km/h © getty 4/23 Platz 20 - RAPHAEL GUERREIRO (Verteidiger): Topspeed von 29,8 km/h © getty 5/23 Platz 19 - MATS HUMMELS (Verteidiger): Topspeed von 30,8 km/h © getty 6/23 Platz 18 - STEFFEN TIGGES (Stürmer): Topspeed von 31,0 km/h © getty 7/23 Platz 17 - REINIER (Stürmer): Topspeed von 31,7 km/h © getty 8/23 Platz 16 - THORGAN HAZARD (Flügelspieler): Topspeed von 31,8 km/h © getty 9/23 Platz 14 - MARCO REUS (Mittelfeldspieler): Topspeed von 32,0 km/h © getty 10/23 Platz 14 - MAHMOUD DAHOUD (Mittelfeldspieler): Topspeed von 32,0 km/h © getty 11/23 Platz 13 - FELIX PASSLACK (Verteidiger): Topspeed von 32,1 km/h © getty 12/23 Platz 12 - JULIAN BRANDT (Mittelfeldspieler): Topspeed von 32,4 km/h © getty 13/23 Platz 11 - JUDE BELLINGHAM (Mittelfeldspieler): Topspeed von 32,9 km/h © getty 14/23 Platz 10 - MARIN PONGRACIC (Verteidiger): Topspeed von 33,1 km/h © getty 15/23 Platz 9 - YOUSSOUFA MOUKOKO (Stürmer): Topspeed von 33,5 km/h © getty 16/23 Platz 7 - MARIUS WOLF (Flügelspieler): Topspeed von 33,8 km/h © getty 17/23 Platz 7 - EMRE CAN (Mittelfeldspieler): Topspeed von 33,8 km/h © getty 18/23 Platz 6 - THOMAS MEUNIER (Verteidger): Topspeed von 34,0 km/h © getty 19/23 Platz 5 - NICO SCHULZ (Verteidger): Topspeed von 34,2 km/h © getty 20/23 Platz 3 - MANUEL AKANJI (Verteidiger): Topspeed von 34,4 km/h © getty 21/23 Platz 3 - ANSGAR KNAUFF (Flügelspieler): Topspeed von 34,4 km/h © getty 22/23 Platz 2 - DONYELL MALEN (Stürmer): Topspeed von 34,7 km/h © getty 23/23 Platz 1 - ERLING HAALAND (Stürmer): Topspeed von 35,9 km/h

