Die Bundesliga hat die Hinrunde hinter sich gebracht. Und wann beginnt die Rückrunde? SPOX klärt auf, wann es weitergeht und welche Duelle zum Auftakt in die zweite Saison-Hälfte anstehen.

17 Spieltage sind absolviert. Im Falle der Bundesliga heißt das dann stets: Winterpause. Am vergangenen Wochenende sind die letzten Begegnungen der Hinrunde über die Bühne gebracht worden.

Dem einen oder anderen Anhänger des einen oder anderen Klubs dürfte sich nun die Frage stellen, wann es denn mit der zweiten Hälfte der Saison 2021/22 weitergeht.

Wann beginnt die Rückrunde? SPOX klärt Euch in diesem Artikel auf und zeigt ebenso auf, welche Mannschaften es am 18. Spieltag miteinander aufnehmen.

Bundesliga: Wann beginnt die Rückrunde? - Auftakt, Termine, Spiele

Drei Wochen lang ruht der Ball in der höchsten deutschen Spielklasse insgesamt, ehe der Betrieb am 7. Januar wieder fortgesetzt wird. Dabei handelt es sich um einen Freitag, an dem der FC Bayern München und Borussia Mönchengladbach die Rückrunde im direkten Aufeinandertreffen eröffnen.

© getty Der FC Bayern und Gladbach eröffnen die Bundesliga-Rückrunde 2021/22.

Die beiden Traditionsvereine hatten sich schon zum Eröffnungsspiel der Bundesliga-Saison gegenübergestanden und sich am Ende mit einem 1:1-Unentschieden getrennt.

Am 18. Spieltag folgen auf das Freitagsspiel am Samstag, den 8. Januar fünf Begegnungen am Nachmittag, ehe Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund am Abend das erste Top-Spiel des neuen Jahres gebührt. Am Sonntag, den 9. Januar stehen dann abschließend zwei weitere Partien an.

Hier gibt's alle Duelle am 18. Spieltag in der Übersicht.

Bundesliga: Duelle am 18. Spieltag

Termin Begegnung FR, 07.01.2022, 20.30 Uhr FC Bayern München - Borussia Mönchengladbach SA, 08.01.2022, 15.30 Uhr RB Leipzig - 1. FSV Mainz 05 SA, 08.01.2022, 15.30 Uhr Bayer 04 Leverkusen - 1. FC Union Berlin SA, 08.01.2022, 15.30 Uhr SC Freiburg - Arminia Bielefeld SA, 08.01.2022, 15.30 Uhr TSG Hoffenheim - FC Augsburg SA, 08.01.2022, 15.30 Uhr Greuther Fürth - VfB Stuttgart SA, 08.01.2022, 18.30 Uhr Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund SO, 09.01.2022, 15.30 Uhr Hertha BSC - 1. FC Köln SO, 09.01.2022, 17.30 Uhr VfL Bochum - VfL Wolfsburg

Bundesliga live im TV und Livestream sehen

Wie wird sich der 18. Spieltag live im TV und Livestream verfolgen lassen? Gibt es irgendwelche Veränderungen zur zweiten Saison-Hälfte? Nein.

Recht simpel merken kann man für gewöhnlich sich: DAZN geht zur Bundesliga stets freitags und sonntags zu den dann stattfindenden Spielen live auf Sendung, samstags dafür immer Sky.

Den Rückrunden-Auftakt zwischen dem FC Bayern und Gladbach bekommt Ihr dementsprechend bei dem kostenpflichtigen Streamingdienst (DAZN: 14,99 Euro im Monatsabo, 149,99 Euro im Jahresabo) zu sehen - aber ausnahmsweise nicht nur dort. So wie schon den Hinrunden-Start und das Freitagsspiel zum Hinrunden-Abschluss überträgt parallel auch SAT.1, womit es auch eine Ausstrahlung im Free-TV geben wird.

Keine Bayern und viel Leipzig! Die Top 11 der Bundesliga-Debütanten © getty 1/19 Nach Ablauf der Hinrunde schauen wir auf die besten Spieler, die diese Saison ihr Bundesliga-Debüt gefeiert haben. RB Leipzig ist mit drei Spielern besonders stark vertretenen, Bayern-Spieler sucht man hingegen vergebens. © getty 2/19 TOR - MANUEL RIEMANN (VfL Bochum): Auch dank seines Keepers steht der VfL nach einer mehr als soliden Hinrunde auf dem zwölften Platz. Der Schlussmann der Bochumer konnte seinen Kasten in 16 Einsätzen fünfmal sauber halten. © getty 3/19 ABWEHR - JOE SCALLY: Der Youngster kam vor der Saison für knapp 2 Millionen Euro von New York City und wurde direkt zum Stammspieler. In einer enttäuschenden Saison für die Borussia ist Scally einer der Lichtblicke und machte bisher jedes Spiel. © getty 4/19 HIROKI ITO (VfB Stuttgart): Der Japaner war zunächst eigentlich für die U23 des VfB eingeplant doch er überzeugte quasi von Tag eins und wurde so schneller als gedacht zur Stammkraft. Die Kaufoption über 400.000 Euro wird der VfB wohl definitiv ziehen. © getty 5/19 JOSKO GVARDIOL (RB Leipzig): Kam vor der Saison für knapp 19 Millionen Euro von Dynamo Zagreb und ist seit dem zweiten Spieltag Stammkraft bei RB. Zunächst als Linksverteidiger eingesetzt und nun erste Wahl in der Innenverteidigung. © getty 6/19 DAVID RAUM (TSG Hoffenheim): Kam ablösefrei von Greuther Fürth, konnte als Linksverteidiger bereits fünf Treffer vorbereiten und wurde von Bundestrainer Hansi Flick zuletzt sogar für die Nationalmannschaft nominiert. © getty 7/19 MITTELFELD - MANU KONE (Borussia Mönchengladbach): Nachdem er den Beginn der Saison verletzt verpasste, hat er sich mittlerweile fest ins Team der Gladbacher gespielt und deutete bereits sein Potential an. © imago images 8/19 ANTON STACH (Mainz 05): Als defensiver Mittelfeldspieler und Abräumer vor der Abwehrkette hat Stach einen großen Anteil an der starken Mainzer Defensive und der allgemein starken Saison. © getty 9/19 KEVIN SCHADE (SC Freiburg): Kam aus der Jugend der Freiburger und wurde bisher meist als Joker eingesetzt. Erzielte beim Sieg gegen Leverkusen sein zweites Saisontor. Vor allem sein Tempo bereitet den Gegnern Probleme. © getty 10/19 JAE-SUNG LEE (Mainz 05): Kam ablösefrei und ohne große Erwartungen von Holstein Kiel, spielte sich trotzdem ins Team der Mainzer und wurde zuletzt immer besser. © getty 11/19 DOMINIK SZOBOSZLAI (RB Leipzig): Gehört bei Leipzig nach seinem Wechsel für 22 Millionen Euro aus Salzburg jetzt schon zu den Leistungsträgern der Mannschaft und ist dabei auf mehreren verschiedenen Positionen einsetzbar. © getty 12/19 STRUM - RAFAEL BORRE (Eintracht Frankfurt): Kam ablösefrei von River Plate und nach anfänglichen Schwierigkeiten ist der Argentinier zuletzt in starker Form: Zwei Tore und drei Vorlagen in den letzten vier Bundesliga-Spielen. © getty 13/19 HONORABLE MENTIONS - PIERO HINCAPIE (Bayer Leverkusen): Kam für circa 6,4 Millionen Euro von CA Talleres aus Argentinien zur Werkself und hatte sich zuletzt als Stammspieler in der Innenverteidigung durchgesetzt. © imago images 14/19 PATRICK WIMMER (Arminia Bielefeld): Kam für nur 700.000 Euro von Austria Wien und spielt dafür eine solide Saison bei der Arminia. Könnte im Abstiegskampf noch sehr wichtig werden. © getty 15/19 MOHAMED SIMAKAN (RB Leipzig): Kam als Ersatz für Upamecano und Konate für 15 Millionen Euro aus Strasbourg. Konnte sich bisher noch nicht zu 100 % als Stammkraft durchsetzen, zeigt aber großes Potential. © getty 16/19 ODILON KOSSOUNOU (Bayer Leverkusen): Kam als teuerster Einkauf der Leverkusener diesen Sommer für 23 Millionen Euro von Brügge und ist in der Innenverteidigung gesetzt. © getty 17/19 DONYELL MALEN (Borussia Dortmund): Nachdem der Niederländer für 30 Millionen Euro von Eindhoven zum BVB wechselte, waren die Erwartungen groß, doch die Tore blieben aus. Zuletzt hat Malen aber seine Form gefunden und konnte seine Klasse andeuten. © getty 18/19 DEJAN LJUBICIC (1. FC Köln): Der Effzeh verpflichtete Ljubcic ablösefrei von Rapid Wien und bei Köln wurde er direkt zum Stammspieler im defensiven Mittelfeld. © getty 19/19 STEVAN JOVETIC (Hertha BSC): Auch Jovetic wurde ablösefrei verpflichtet und mit fünf Treffern in zehn Bundesliga-Einsätzen spielt der Routinier eine solide erste Bundesliga-Saison.

Auf ran.de wird es seitens SAT.1 dann auch einen kostenlosen Livestream geben. Bei Sky stehen die Plattformen Sky Go und Sky Ticket zur Verfügung, um gegebenenfalls auch von unterwegs aus live nichts zu verpassen.

Bundesliga: Tabelle nach Abschluss der Hinrunde