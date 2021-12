Zum Abschluss des 14. Spieltags der Bundesliga duelliert sich heute Borussia Mönchengladbach mit dem SC Freiburg. Alle Informationen zur Übertragung des Spiels am Samstagabend und wo Ihr die Partie heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Die Begegnung zwischen Borussia Mönchengladbach und dem SC Freiburg findet am heutigen Sonntag, den 5. Dezember, um 17.30 Uhr statt.

Die Begegnung zwischen Borussia Mönchengladbach und dem SC Freiburg findet am heutigen Sonntag, den 5. Dezember, um 17.30 Uhr statt. Gespielt wird die Partie im Borussia-Park in Mönchengladbach.

Borussia Mönchengladbach hat beim heutigen Spiel gegen den SC Freiburg einiges gutzumachen. Am letzten Spieltag der Bundesliga kassierte die Elf von Adi Hütter nämlich eine 1:4 Klatsche gegen den Erzrivalen 1. FC Köln. Vor dieser Begegnung schienen sich die Gladbacher sich in dieser Saison endlich gefunden zu haben.

Vier Spiele in Folge verloren die Fohlen nicht. Hinzu kamen die überzeugenden Siege gegen Greuther Fürth und natürlich das furiose 5:0 gegen den FC Bayern München im DFB-Pokal. Mit der Niederlage gegen den 1. FC Köln ist Borussia Mönchengladbach aber aktuell wieder im Mittelfeld der Tabelle. Und mit dem SC Freiburg kommt heute mit dem bisherigen Tabellenvierten der Liga eine schwierige Aufgabe auf die Gladbacher zu.

Nach einem sensationellen Saisonauftakt lief es in den letzten Wochen für den SC Freiburg deutlich weniger gut. Drei Spiele in Folge hat das Team von Christian Streich verloren. Zuletzt gab es eine knappe 1:2-Niederlage gegen den Aufsteiger aus Bochum. Nichtsdestotrotz befindet sich der SC Freiburg in der Liga immer noch auf einem hervorragenden sechsten Platz in der Tabelle. Gelingt gegen Borussia Mönchengladbach am heutigen Tag endlich wieder ein Sieg?

Borussia Mönchengladbach vs. SC Freiburg, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die wichtigsten Infos in der Übersicht

Spiel: Borussia Mönchengladbach vs. SC Freiburg

Borussia Mönchengladbach vs. SC Freiburg Wettbewerb: 14. Spieltag der Bundesliga

14. Spieltag der Bundesliga Datum: 5. Dezember

5. Dezember Anpfiff: 17.30 Uhr

17.30 Uhr Spielort: Borussia-Park, Mönchengladbach

Borussia-Park, Mönchengladbach Übertragung im TV und Livestream: DAZN

Liveticker: SPOX

Borussia Mönchengladbach vs. SC Freiburg, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Die heutige Begegnung zwischen Borussia Mönchengladbach und dem SC Freiburg zeigt DAZN live und in voller Länge. Das liegt daran, dass DAZN in dieser Saison sowohl die Übertragungsrechte an den Freitagsspielen als auch an den Sonntagsspielen der Bundesliga besitzt.

Die Überragung des Spiels beginnt bei DAZN heute schon um 16.30 Uhr. Marco Hagemann und DAZN-Experte Benny Lauth kommentieren das Ganze am heutigen Abend live. Als Moderator der Sendung ist Tobi Wahnschaffe im Einsatz. Spielbeginn der Begegnung ist dann um 17.30 Uhr.

© getty Dennis Zakaria wird von einigen europäischen Klubs umworben. Ist es aktuell seine letzte Saison für Borussia Mönchengladbach?

Borussia Mönchengladbach vs. SC Freiburg, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Borussia Mönchengladbach: Sommer - Ginter, Elvedi, Bensebaini - Herrmann, Kone, Zakaria, Scally - Hofmann, Stindl - Plea

Sommer - Ginter, Elvedi, Bensebaini - Herrmann, Kone, Zakaria, Scally - Hofmann, Stindl - Plea SC Freiburg: Flekken - Kübler, Lienhart, N. Schlotterbeck, Günter - Keitel, Höfler - Schade, Grifo - Höler, Sallai

Borussia Mönchengladbach vs. SC Freiburg, Übertragung: Bundesliga heute im Liveticker

Alternativ könnt Ihr das heutige Spiel zwischen Borussia Mönchengladbach und dem SC Freiburg bei SPOX im Liveticker verfolgen. Mit dem Liveticker von SPOX verpasst Ihr keine Sekunde der Begegnung. Den Liveticker zum Spiel findet Ihr hier.

Bundesliga, 14. Spieltag: Die aktuelle Tabelle