RB Leipzig und Borussia Dortmund treffen heute am 11. Bundesliga-Spieltag aufeinander. Doch wo wird das Spiel im TV und im Livestream gezeigt / übertragen? Das verraten wir Euch hier.

Wer zeigt / überträgt RB Leipzig vs. BVB heute live im TV und Livestream? - Datum, Anpfiff, Ort, Infos

Am heutigen Samstag, 6. November, kommt es am 11. Spieltag der Bundesliga zu einem Duell der zuletzt Enttäuschten! Mit RB Leipzig und Borussia Dortmund treffen zwei Mannschaften aufeinander, die am vergangenen Mittwoch in der Champions League Rückschläge verkraften mussten. Wer diese am besten verdaut hat, zeigt sich in der Red Bull Arena ab 18.30 Uhr.

Borussia Dortmund kassierte in der Königsklasse eine 1:3-Niederlage gegen Ajax Amsterdam und muss nach dem 4. Spieltag der Gruppenphase um den Einzug ins Achtelfinale bangen. Dieses bereits verpasst hat RB Leipzig - trotz eines hart umkämpften 2:2 gegen Paris Saint-Germain. Auch Platz 3, der zum Weiterspielen in der Europa League berechtigt, ist in weite Ferne gerückt.

Auch in der Bundesliga läuft es für RB bisher nicht nach Wunsch. Platz acht mit bereits sieben Punkten Rückstand zum Tabellenzweiten bedeuten Mittelmaß.

Bundesliga: Der 11. Spieltag im Überblick

Datum Anpfiff Heim Auswärts Ergebnis 5. November 20.30 Uhr FSV Mainz 05 Borussia Mönchengladbach 6. November 15.30 Uhr FC Bayern München SC Freiburg 6. November 15.30 Uhr VfL Wolfsburg FC Augsburg 6. November 15.30 Uhr VfB Stuttgart Arminia Bielefeld 6. November 15.30 Uhr VfL Bochum TSG Hoffenheim 6. November 18.30 Uhr RB Leipzig Borussia Dortmund 7. November 15.30 Uhr Hertha BSC Bayer Leverkusen 7. November 17.30 Uhr 1. FC Köln Union Berlin 7. November 19.30 Uhr SpVgg Greuther Fürth Eintracht Frankfurt

Wer zeigt / überträgt RB Leipzig vs. BVB heute live im TV und Livestream?

Das späte Samstagsspiel zwischen RB Leipzig und Borussia Dortmund überträgt heute Sky exklusiv live und in voller Länge. Die Vorberichte zum Spiel gibt es ab 17.30 Uhr auf Sky Sport UHD und Sky Sport Bundesliga 1 HD zu sehen. Wolff Fuss kommentiert das Spiel. Auf Sky Sport Bundesliga 3 (HD) bietet Sky zudem ab 17.45 Uhr den sogenannten "Tactical Feed" - eine Live-Analyse zum Topspiel am Samstag - an.

Der Pay-TV-Sender zeigt RB Leipzig vs. BVB auch im Livestream. Diesen könnt Ihr mittels SkyGo-Abonnement (für Sky-Kunden) oder via einem kostenpflichtigen SkyTicket aufrufen.

Wer zeigt / überträgt RB Leipzig vs. BVB heute live im TV und Livestream? - Voraussichtliche Aufstellungen

Borussia Dortmund geht personell geschwächt in das Duell bei RB Leipzig. Gegen Amsterdam verletze sich mit Marius Wolf ein weiterer Außenverteidiger. Am schmerzlichsten wiegt der Ausfall von Toptorjäger Erling Haaland. Auf Leipziger Seite fehlt unter anderem Willi Orban, der sich im Spiel gegen PSG eine Oberschenkelverletzung zuzog.

RB Leipzig: Gulacsi - Mukiele, Simakan, Gvardiol - Henrichs, Haidara, Kampl, Angelino - Nkunku, Poulsen, Szoboszlai

Gulacsi - Mukiele, Simakan, Gvardiol - Henrichs, Haidara, Kampl, Angelino - Nkunku, Poulsen, Szoboszlai Borussia Dortmund: Kobel - Meunier, Akanji, Hummels, Passlack - Witsel - Bellingham, Brandt - Reus, Hazard, Malen

Bundesliga: RB Leipzig vs. BVB heute im Liveticker

Als Alternative zur Sky-Übertragung bietet SPOX einen kostenlosen Liveticker zum Spiel zwischen RB Leipzig und Borussia Dortmund an. Der Liveticker versorgt Euch von den Aufstellungen bis zu einem Fazit nach der Partie mit allem Wissenswertem rund um das Spiel.

Hier geht's zum Liveticker RB Leipzig - Borussia Dortmund.

Bundesliga: Die Tabelle am 11. Spieltag

Bundesliga: Die aktuelle Tabelle