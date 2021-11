Mainz 05 und Borussia Mönchengladbach eröffnen heute den 11. Bundesliga-Spieltag. Wer das Spiel live im TV und im Livestream zeigt / überträgt erfahrt Ihr hier.

Wer zeigt / überträgt Mainz vs. Borussia Mönchengladbach heute live im TV und Livestream? - Datum, Anpfiff, Ort, Infos

Der FSV Mainz 05 und Borussia Mönchengladbach bestreiten am heutigen Freitag, 5. November, die erste Partie des 11. Bundesliga-Spieltags. In der MEWA Arena in Mainz erfolgt der Anpfiff um 20.30 Uhr.

Mit Mainz und Mönchengladbach treffen zwei Teams aufeinander, die sich zuletzt in starker Form präsentierten. Die 05-er holten aus den beiden vergangenen beiden Bundesligaspielen sechs Punkte. Das führte zu einem Sprung in der Tabelle bis auf Platz 5. Zudem zog das Team von Trainer Bo Svensson durch einen Sieg gegen Arminia Bielefeld ins Achtelfinale des DFB-Pokals ein.

Dieses erreichte auch Borussia Mönchengladbach. Die Fohlen fügten in der 2. Runde dem FC Bayern München dessen höchste Pokal-Niederlage bei - 5:0 hieß es am Ende für die Borussia. Den Schwung aus diesem Sieg nahm Mönchengladbach mit in die Bundesliga und gewann am 10. Spieltag gegen den VfL Bochum. Mit Tabellenplatz 10 ist der Kontakt zu den internationalen Plätzen hergestellt.

Den Aufwärtstrend will die Borussia nun in Mainz fortsetzen. Trainer Adi Hütter warnte allerdings: "Die Mannschaft spielt einen sehr gradlinigen, schnellen Fußball. Es ist nie einfach, in Mainz zu spielen. Trotzdem nehmen wir die Herausforderung gerne an."

Bundesliga: Der 11. Spieltag im Überblick

Datum Anpfiff Heim Auswärts 5. November 20.30 Uhr FSV Mainz 05 Borussia Mönchengladbach 6. November 15.30 Uhr FC Bayern München SC Freiburg 6. November 15.30 Uhr VfL Wolfsburg FC Augsburg 6. November 15.30 Uhr VfB Stuttgart Arminia Bielefeld 6. November 15.30 Uhr VfL Bochum TSG Hoffenheim 6. November 18.30 Uhr RB Leipzig Borussia Dortmund 7. November 15.30 Uhr Hertha BSC Bayer Leverkusen 7. November 17.30 Uhr 1. FC Köln Union Berlin 7. November 19.30 Uhr SpVgg Greuther Fürth Eintracht Frankfurt

Wer zeigt / überträgt Mainz vs. Borussia Mönchengladbach live im TV und Livestream?

Live-Übertragungen von Bundesligaspielen im Free-TV sind in den vergangenen Jahren immer mehr zu einer Seltenheit geworden. Auch das Spiel zwischen Mainz 05 und Borussia Mönchengladbach kann heute nicht live im frei empfangbaren Fernsehen verfolgt werden.

Die Übertragungsrechte an der Partie liegen bei DAZN. Der Streamingdienst zeigt in dieser Saison alle Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga im kostenpflichtigen Livestream. Die heutige Übertragung beginnt bereits um 19.30 Uhr. Nach der Vorberichterstattung mit Moderator Tobi Wahnschaffe und Experte Benny Lauth übernimmt Kommentator Lukas Schönmüller, der dabei von Benny Lauth unterstützt wird.

Der Livestream kann entweder über fast alle Browser auf dazn.com auf dem PC oder Laptop abgerufen werden, oder mit der kostenlos zu erhaltenden DAZN-App auf verschiedenen Devices. Die App gibt es auch für fast alle Smart-TVs, weshalb einem Fußballabend vor dem großen TV-Bildschirm nichts im Wege stehen sollte.

Wie bereits beschrieben, ist DAZN nur nach Bezahlung einer Abo-Gebühr zu empfangen. Beim monatlich kündbaren Monatsabo liegt der Preis bei 14,99 Euro im Monat, beim auf lange Sicht günstigeren Jahresabo bei 149,99 Euro.

Fußball-Fans kommen in dieser Saison kaum um ein DAZN-Abo herum. Neben den Freitags- und Sonntagsspielen der Bundesliga zeigt DAZN auch fast alle Spiele der Champions League, Partien der europäischen Topligen Primera Division, Ligue 1 und Serie A, sowei die Champions League der Frauen und die UEFA Youth League im LIVE-STREAM. Und das ist noch lange nicht alles. Davon könnt Ihr Euch auf der DAZN-Homepage überzeugen.

Bundesliga: Mainz vs. Borussia Mönchengladbach heute im Liveticker

Kostenlos seid ihr mit dem ausführlichen Liveticker von SPOX beim Spiel Mainz 05 gegen Borussia Mönchengladbach dabei. Die perfekte Alternative für alle, die sich das Spiel nicht bei DAZN ansehen können!

Wer zeigt / überträgt Mainz vs. Borussia Mönchengladbach live im TV und Livestream? - Voraussichtliche Aufstellungen

Borussia Mönchengladbach bangt um den Einsatz von Denis Zakaria. Der Schweizer Nationalspieler konnte am Mittwoch aufgrund von Magen-Darm-Problemen nicht trainieren. "Es wird ein Wettlauf mit der Zeit", sagte Trainer Adi Hütter.

Mainz 05: Zentner - Bell, Hack, Niakhaté - Widmer, Kohr, Aaron - J.-S. Lee, Boetius - Onisiwo, Burkardt

Zentner - Bell, Hack, Niakhaté - Widmer, Kohr, Aaron - J.-S. Lee, Boetius - Onisiwo, Burkardt Mönchengladbach: Sommer - Scally, Ginter, Elvedi, Bensebaini - Zakaria, Koné - Hofmann, Stindl, Plea - Embolo

Wer zeigt / überträgt Mainz vs. Borussia Mönchengladbach live im TV und Livestream? - Alle Infos

Begegnung: FSV Mainz 05 - Borussia Mönchengladbach

FSV Mainz 05 - Borussia Mönchengladbach Wettbewerb: Bundesliga

Bundesliga Spieltag: 11

11 Datum: 5. November

5. November Anstoß: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Ort: MEWA Arena, Mainz

MEWA Arena, Mainz TV, Livestream: DAZN

DAZN Liveticker: SPOX

Bundesliga: De Tabelle vor dem 11. Spieltag