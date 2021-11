Am heutigen Freitagabend kommt es in der Bundesliga zum Aufeinandertreffen zwischen dem VfB Stuttgart und Mainz 05. Alle Informationen zur Übertragung und wie Ihr die Partie des 13. Spieltags heute live im TV, Livestream und Liveticker erleben könnt, erfahrt Ihr hier.

Auftakt zum 13. Spieltag der Fußball Bundesliga! Der VfB Stuttgart empfängt am heutigen Abend Mainz 05. Können die Gastgeber aus Stuttgart heute nach drei Spieltagen endlich wieder punkten?

VfB Stuttgart vs. Mainz 05, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Datum, Termin, Infos

Die Partie zwischen dem VfB Stuttgart und Mainz 05 wird am heutigen Freitag, den 26 November, um 20.30 Uhr angepfiffen. Austragungsort der Begegnung ist die Mercedes-Benz-Arena in Stuttgart.

Der VfB Stuttgart befindet sich aktuell in einer leichten Krise. Die letzten drei Spiele hat der VfB in der Liga verloren. Hinzu kam das Pokalaus in der 2. Runde gegen den 1. FC Köln. Den letzten Sieg konnte das Team von Pellegrino Matarazzo Anfang Oktober erringen. Seitdem gab es insgesamt nur zwei magere Punkte in der Liga. Folglich befindet sich der VfB Stuttgart aktuell im Tabellenkeller auf Rang 16.

Für Mainz 05 läuft es dagegen sehr gut in dieser Saison. Mit Platz acht in der Liga steht die Mannschaft aktuell hervorragend da. Das liegt auch daran, dass das Team von Bo Svensson sehr schwer zu schlagen ist. Schon seit fünf Pflichtspielen mussten die Mainzer keine Niederlage mehr einstecken. Doch an den letzten beiden Spieltagen kam Mainz 05 jeweils nicht über ein 1:1 hinaus. Heute soll auswärts gegen Stuttgart endlich wieder ein Sieg her. Ein Garant dafür konnte Jonathan Burkhardt sein: Fünf Treffer erzielte der Stürmer in den letzten fünf Bundesliga-Partien - nur Robert Lewandowski erzielte in diesem Zeitraum mehr Tore.

VfB Stuttgart vs. Mainz 05, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die Infos im Überblick

VfB Stuttgart vs. Mainz 05, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Die heutige Begegnung zwischen dem VfB Stuttgart und Mainz 05 wird exklusiv von DAZN übertragen! Der Streamingdienst hält in dieser Saison nämlich die Übertragungsrechte der Freitags- und Sonntagsspiele der Fußball-Bundesliga.

VfB Stuttgart vs. Mainz 05, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream - Die Übertragung im TV

Auf DAZN 1 seht Ihr die Begegnung ab 19.30 Uhr live im TV. Ab dann beginnen die Vorberichte zum Spiel. Die Partie beginnt dann um 20.30 Uhr und wird von Marco Hagemann und DAZN-Experte Jonas Hummels kommentiert.

VfB Stuttgart vs. Mainz 05, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream - Die Übertragung im Livestream

Im Livestream seht Ihr die Partie bei DAZN natürlich auch. Das geht beispielsweise über Euren Smart-TV oder per Laptop im Browser. DAZN bietet auch eine kostenlose App an, mit der Ihr das gesamte Programm von DAZN streamen könnt, und damit auch die heutige Begegnung zwischen dem VfB Stuttgart und Mainz 05.

VfB Stuttgart vs. Mainz 05, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

VfB Stuttgart: F. Müller - Mavropanos, Anton, Ito - Karazor, Sosa - Massimo, Mangala, W. Endo - P. Förster - Marmoush

F. Müller - Mavropanos, Anton, Ito - Karazor, Sosa - Massimo, Mangala, W. Endo - P. Förster - Marmoush Mainz 05: Zentner - Nemeth, Hack, Niakhaté - Widmer, Barreiro, Aaron - Stach, Boetius - Onisiwo, Burkardt

VfB Stuttgart vs. Mainz 05, Übertragung: Bundesliga heute im Liveticker

Wer die Partie zwischen dem VfB Stuttgart und Mainz 05 heute nicht live im TV oder Livestream sehen kann, der kann sich auf SPOX verlassen. SPOX bietet nämlich einen umfangreichen Liveticker des Spiels an mit dem Ihr keine Sekunde der Action verpasst. Hier findet Ihr den Liveticker von SPOX.

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 13. Spieltag