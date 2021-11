SC Freiburg - SPOX-Voting: Wo landet der SCF unter Christian Streich am Ende der Bundesligasaison?

Der SC Freiburg ist neben dem FC Liverpool die einzige Mannschaft in Europas Top-5-Ligen, die noch kein Pflichtspiel in der Saison verloren hat. Da stellt sich vor dem Spitzenspiel beim FC Bayern am Samstag die Frage: Macht der SCF jetzt wirklich ernst und zieht am Ende gar in die Champions League ein? Oder droht nach der möglichen ersten Pleite in München der Totalabsturz? Ihr seid gefragt!

Christian Streich gab sich am Freitag vor dem Spitzenspiel beim FC Bayern voller Vorfreude. Dabei darf hinterfragt werden, worauf sich Freiburgs Trainer eigentlich so freut. Denn fast immer, wenn Streich (und seine wenigen Vorgänger auf der Freiburger Bank) mit seinen tapferen Freiburgern in der Bundesliga nach München gefahren ist, gab es in der bayerischen Landeshauptstadt wenig zu holen. 17 Niederlagen stehen drei Unentschieden und exakt null Siegen gegenüber.

Und trotzdem gab sich Streich angriffslustig, obgleich es gegen "seinen" FC Bayern geht, schließlich war er früher selbst glühender Anhänger des heutigen Rekordmeisters. "Ich bin jetzt seit 50 Jahren beim Fußball, und Bayern war immer das Maß aller Dinge", sagte er, den Uli Hoeneß einst sogar mal als Trainer zum FCB holen wollte. "Das waren unsere absoluten Heroes: Gerd Müller, Franz Beckenbauer, Sepp Maier, Bulle Roth. Mein ganzes Leben ist Bayern München da gewesen", schwärmte Streich weiter.

Nun aber gehe es darum gegen die Bayern zu kämpfen - und das sei etwas "Wunderbares": "Wir wollen ihnen die Stirn bieten. Auch wenn sie vielleicht nur halb so groß ist wie ihre", schloss Streich.

Das Spiel gegen den Branchenprimus kommt womöglich zum bestmöglichen Zeitpunkt für den Sport-Club, der nach wie vor ungeschlagen ist und selbst im Falle einer Niederlage nicht von Platz drei verdrängt werden kann. Die Frage aber ist: Wo landet der Sport-Club am Ende der Saison? Gibt's den Absturz oder ist Freiburg "for real" und stürmt ins internationale Geschäft?

