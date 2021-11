Am heutigen Sonntag empfängt der SC Freiburg in der Bundesliga Eintracht Frankfurt. Bei SPOX gibt es die gesamte Partie im Ticker.

Zwei Partien stehen heute in der Bundesliga an, im frühen Duell treffen der SC Freiburg und Eintracht Frankfurt aufeinander. Ob die Breisgauer am 12. Spieltag nach ihrer Niederlage beim FC Bayern wieder in die Erfolgsspur finden, könnt Ihr hier im Liveticker verfolgen.

SC Freiburg vs. Eintracht Frankfurt: Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Während Freiburg in dieser Saison mit dem dritten Tabellenplatz bislang alle Erwartungen übertrifft, kriselt es in Frankfurt. Erst zwei Siege konnte die Eintracht einfahren und befindet sich damit nur zwei Zähler über dem Relegationsrang.

Vor Beginn: Gespielt wird heute im Freiburger Europa-Park-Stadion vor bis zu 34.700 zugelassenen Fans, der Anstoß ist für 15.30 Uhr geplant.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zur Bundesligapartie zwischen dem SC Freiburg und Eintracht Frankfurt.

SC Freiburg vs. Eintracht Frankfurt: Bundesliga heute im TV und Livestream

Wie sämtliche Sonntagsspiele in dieser Saison wird auch die Partie zwischen Freiburg und Frankfurt live und exklusiv in voller Länge von DAZN gezeigt. 30 Minuten vor Spielbeginn gibt es dort die ersten Vorberichte mit Moderator Tobi Wahnschaffe und Experte Benny Lauth, der im Anschluss das Geschehen zusammen mit Uli Hebel kommentiert.

Neben den gewohnten Livestreams kann DAZN seit ein paar Monaten auf den beiden Kanälen DAZN 1 und DAZN 2 empfangen werden - allerdings nur über ausgewählte Dienste wie etwa Vodafone oder Sky. Die Partie zwischen Freiburg und Frankfurt läuft heute auf DAZN 1.

Darüber hinaus hat DAZN noch eine ganze Menge im Angebot, beispielsweise Spiele aus der Champions League, Serie A, Primera Division oder Ligue 1, oder diverse andere Sportarten (Kampfsport, Darts, US-Sport,...). Das gesamte Programm kostet entweder 14,99 Euro im Monat oder 149,99 Euro im Jahr. Hier könnt Ihr das Abo sichern.

SC Freiburg vs. Eintracht Frankfurt, Bundesliga: Voraussichtliche Aufstellungen

SC Freiburg: Flekken - Gulde, Lienhart, Schlotterbeck - Kübler, Eggestein, Höfler, Günter - Jeong, Grifo - Höler

Flekken - Gulde, Lienhart, Schlotterbeck - Kübler, Eggestein, Höfler, Günter - Jeong, Grifo - Höler Eintracht Frankfurt: Trapp - Tuta, Hinteregger, Ndicka - Sow, Jakic - Durm, Kamada, Kostic - Borré, Lammers

Bundesliga: Die aktuelle Tabelle am 12. Spieltag