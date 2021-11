Auftakt in den elften Spieltag in der Bundesliga! Die Partie 1. FSV Mainz 05 gegen Borussia Mönchengladbach könnt Ihr hier im Liveticker verfolgen.

In der ersten Begegnung des letzten Spieltags vor der Länderspielpause treffen mit dem 1. FSV Mainz 05 und der Borussia aus Mönchengladbach zwei extrem formstarke Teams aufeinander. Mit unserem Liveticker verpasst Ihr nichts.

Mainz 05 vs. Borussia Mönchengladbach: Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Der 1. FSV Mainz 05 könnte die Überraschung schlechthin des bisherigen Spieljahres sein. Während die Mannschaft von Bo Svensson in der vergangenen Saison um diese Zeit, den Abstieg immer näher kommen sah, grüßen die Rheinland-Pfälzer heute von einem internationalen Platz.

Vor Beginn: Die Borussia hat sich nach einem durchwachsenen Start in die Saison nun endgültig in der Saison rehabilitiert. Auf den Kantersieg gegen die Bayern im DFB-Pokal folgte ein knapp wirkender, aber alles in allem ungefährdeter Sieg gegen den VfL Bochum.

Vor Beginn: Laut Spielplan soll der Ball in der Mewa Arena in Mainz ab 20.30 Uhr über den Rasen rollen. Als Schiedsrichter wird der 36-Jährige Robert Schröder fungieren.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker des Spiels Mainz 05 vs. Borussia Mönchengladbach.

Mainz 05 vs. Borussia Mönchengladbach: Bundesliga heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Mainz 05: Zentner - Bell, Hack, Niakhaté - Widmer, Kohr, Aaron - J.-S. Lee, Boetius - Onisiwo, Burkardt

Zentner - Bell, Hack, Niakhaté - Widmer, Kohr, Aaron - J.-S. Lee, Boetius - Onisiwo, Burkardt Bor. M'Gladbach: Sommer - Scally, Ginter, Elvedi, Bensebaini - Zakaria, Koné - Hofmann, Stindl, Plea - Embolo

Mainz 05 vs. Borussia Mönchengladbach: Bundesliga heute im TV und Livestream - Die Übertragung

Wie man es schon aus den vergangenen Spieltagen gewohnt ist, wird auch heute wieder der Streamingdienst DAZN für die Übertragung verantwortlich sein.

Mainz 05 vs. Borussia Mönchengladbach: Bundesliga heute im Livestream

Der Übertragungsbeginn ist für heute um 19.30 Uhr geplant. Zunächst wird Euch Moderator Tobi Wahnschaffe durch die Vorberichterstattung führen, ehe sich kurz vor Spielbeginn das Duo Lukas Schönmüller und Experte Benny Lauth aus der Kommentatorenkabine zuschalten. Der Spielbeginn ist für 20.30 Uhr angesetzt.

Um auf den Stream von DAZN zugreifen zu können, benötigt Ihr ein Abonnement. Dieses beläuft sich derzeit auf 14,99€ pro Monat oder 149,99€ im Jahr. Mehr Informationen dazu bekommt Ihr hier.

Mainz 05 vs. Borussia Mönchengladbach: Bundesliga heute im TV und Fernsehen

Leider ist eine Ausstrahlung von Bundesligapartien im Free-TV schon seit einiger Zeit Mangelware. Dabei bleibt es auch erstmal in dieser Saison. Da sich DAZN zudem auch eher im Streaminggeschäft versteht, ist es kaum möglich deren Programm im TV und Fernsehen zu verfolgen.

Eine Ausnahme besteht allerdings für Kunden des Vodafone GigaTV. Seit kurzer Zeit ist es nämlich möglich, die beiden Kanäle DAZN1 und DAZN2 dem regulären Sendeangebot hinzuzufügen. Das entsprechende Add-On kostet 9,99€ jeden Monat. Hier findet Ihr mehr Infos.

Mainz 05 vs. Borussia Mönchengladbach: Bundesliga heute im Liveticker - Die Tabelle vor dem elften Spieltag