Bayer Leverkusen ist am heutigen 11. Bundesliga-Spieltag zu Gast bei Hertha BSC. SPOX tickert das komplette Spielgeschehen hier mit.

Favorit Bayer Leverkusen konnte mit einem 4:0-Sieg in der Europa League gegen Betis Sevilla viel Selbstvertrauen tanken. Kann die Werkself den Schwung heute in der Liga gegen Hertha BSC mitnehmen und den ersten Sieg seit drei Spielen einfahren?

Hertha BSC vs. Bayer Leverkusen: Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Bayer Leverkusen kann mit einem Sieg heute wieder auf die Champions-League-Ränge hochklettern. In Form ist die Werkself jedoch nicht - zumindest in der Bundesliga. In der Europa League deklassierten die Leverkusener am vergangenen Donnerstag Real Betis Sevilla mit 4:0. In der Liga ist Bayer 04 jedoch seit drei Spielen ohne Sieg. Zuletzt musste man sich dem VfL Wolfsburg mit 0:1 geschlagen geben. Nichtsdestotrotz ist Leverkusen nicht weit von der Spitze entfernt, was man von der Hertha nicht sagen kann. Die Berliner haben nach zehn Spielen lediglich zwölf Punkte.

Vor Beginn: Um 15.30 Uhr erfolgt im Berliner Olympiastadion der Anstoß.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zur Bundesligapartie am 11. Spieltag. Hertha BSC empfängt Bayer Leverkusen.

Wer das Spiel zwischen Hertha BSC und Bayer Leverkusen heute live und in voller Länge verfolgen möchte, hat dafür nur eine Wahl: DAZN. Der Streamingdienst besitzt die Übertragungsrechte für die Bundesliga-Spiele am Sonntag und zeigt daher die heutige Begegnung im Livestream.

Die Übertragung dafür geht bereits um 15 Uhr los. Dabei sind Moderator Tobi Wahnschaffe, Kommentator Uli Hebel und Experte Benny Lauth für Euch im Einsatz.

Für 14,99 Euro im Monat oder 149,99 Euro im Jahr könnt Ihr DAZN abonnieren und damit unter anderem Spiele der Bundesliga live verfolgen.

Hertha BSC vs. Bayer Leverkusen, Bundesliga: Voraussichtliche Aufstellungen

Hertha BSC: Schwolow - Pekarik, Stark, M. Dardai, Plattenhardt - Tousart, S. Serdar - M. Richter, Darida, Mittelstädt - Piatek

Schwolow - Pekarik, Stark, M. Dardai, Plattenhardt - Tousart, S. Serdar - M. Richter, Darida, Mittelstädt - Piatek Bayer Leverkusen: Hradecky - Frimpong, Tah, Tapsoba, Hincapie - Andrich, Demirbay - Diaby, Wirtz, Amiri - Alario

Bundesliga: Die Tabelle am 11. Spieltag