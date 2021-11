FC Bayern München vs. SC Freiburg, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der FC Bayern München empfängt heute den SC Freiburg zum Spitzenspiel des 11. Bundesliga-Spieltags. Hier klären wir Euch darüber auf, wie Ihr das Spiel live im TV, im Liveticker und im Livestream verfolgen könnt.

Bundesliga, FC Bayern München vs. SC Freiburg: Datum, Ort, Anpfiff, Infos

Spitzenspiel-Alarm in der Bundesliga! Am heutigen Samstag, 6. November, hat Tabellenführer FC Bayern München den Tabellendritten SC Freiburg zu Gast. Das Spiel wird um 15.30 Uhr in der Allianz Arena in München angepfiffen.

Dass der FC Bayern nach zehn Spieltagen an der Tabellenspitze steht, war so fast zu erwarten. Umso überraschender ist, dass der SC Freiburg hinter dem BVB auf Platz drei folgt. Die von Christian Streich trainierten Breisgauer sind in dieser Saison sogar noch ungeschlagen - als einziger Bundesligist. Sechs Siege und vier Unentschieden ergeben 22 Punkte, nur drei weniger als der FC Bayern. Gewinnt der SC heute in München, zieht er mit dem Rekordmeister nach Punkten gleich.

Das will dieser natürlich verhindern. Nach der 0:5-Pleite im DFB-Pokal bei Borussia Mönchengladbach läuft der bayerische Angriffsmotor wieder auf Hochtouren. Sowohl in der Bundesliga gegen Union Berlin als auch in der Champions League gegen Benfica Lissabon schossen die Bayern fünf Tore.

Ein interessanter Fakt zum Spitzenspiel: Es trifft die beste Offensivmannschaft (FC Bayern, 38 Tore) auf die beste Defensivmannschaft (SC Freiburg, 7 Gegentore).

Bundesliga: Der 11. Spieltag im Überblick

Datum Anpfiff Heim Auswärts Ergebnis 5. November 20.30 Uhr FSV Mainz 05 Borussia Mönchengladbach 6. November 15.30 Uhr FC Bayern München SC Freiburg 6. November 15.30 Uhr VfL Wolfsburg FC Augsburg 6. November 15.30 Uhr VfB Stuttgart Arminia Bielefeld 6. November 15.30 Uhr VfL Bochum TSG Hoffenheim 6. November 18.30 Uhr RB Leipzig Borussia Dortmund 7. November 15.30 Uhr Hertha BSC Bayer Leverkusen 7. November 17.30 Uhr 1. FC Köln Union Berlin 7. November 19.30 Uhr SpVgg Greuther Fürth Eintracht Frankfurt

FC Bayern München vs. SC Freiburg, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Tabellenführer gegen Dritter - dieses Spiel wollen sich natürlich viele Fans nicht entgehen lassen. Die Möglichkeit FC Bayern München vs. SC Freiburg live im Free-TV verfolgen zu können besteht nicht.

Heute ist Samstag, das bedeutet, dass die Partie exklusiv von Sky übertragen wird. Der Pay-TV-Sender hält in dieser Saison die Übertragungsrechte an allen Samstagsspielen und den Spielen in englischen Wochen.

Die Vorberichterstattung zum kompletten Bundesliga-Samstag beginnt bei Sky um 14 Uhr auf Sky Sport UHD, Sky Sport Bundesliga 1 (HD) und Sky Sport Bundesliga 2 (HD) mit dem Countdown aus dem Studio in Unterföhring mit Moderatorin Britta Hofmann und Experte Dietmar Hamann. Ab 15.15 Uhr ist FC Bayern vs. SC Freiburg dann auf Sky Sport UHD und Sky Sport Bundesliga 2 (HD) live zu sehen. Freunde der Konferenz können das Spitzenspiel auf Sky Sport Bundesliga 1 (HD) verfolgen - natürlich nicht in der Ausführlichkeit wie auf den beiden anderen Kanälen.

Um im Livestream bei der Übertragung von FC Bayern München vs. SC Freiburg dabei zu sein, gibt es zwei Möglichkeiten: Die SkyGo-App (für TV-Abo-Kunden) oder ein Sky Ticket. Ein solches kann derzeit beispielsweise als Jahresabo zum monatlichen Preis von 19,99 Euro gebucht werden.

FC Bayern München vs. SC Freiburg, Übertragung: Bundesliga heute im Liveticker

Ihr seid heute Mittag unterwegs oder habt keinen Zugriff auf Sky? Dann klickt in den Liveticker von SPOX zur Partie FC Bayern München vs. SC Freiburg. Die Aufstellungen, Tore, Auswechslungen, Chancen - in unserem kostenlosen Service entgeht Euch nichts!

Hier geht's zum Liveticker FC Bayern München - SC Freiburg.

Hier geht's zum Bundesliga-Konferenz-Liveticker.

Bundesliga, FC Bayern München vs. SC Freiburg: Die Highlights auf DAZN

Die Liveübertragung des Spiels verpasst? Kein Problem, denn der Streamingdienst DAZN zeigt in dieser Saison die Highlights der Freitagsspiele und der Samstagspartien der Bundesliga (mit Spielbeginn 15.30 Uhr) in einer linearen Highlightshow. Diese läuft heute ab 17.30 Uhr stündlich in einer Dauerschleife. Ab 20.30 Uhr seht Ihr in der Highlightshow zusätzlich noch die Highlights des Topspiels vom Samstagabend - heute RB Leipzig gegen Borussia Dortmund. Ab 24 Uhr steht die Highlightshow in der Mediathek zum Abruf bereit.

Der Empfang von DAZN setzt ein abgeschlossenes Abo voraus. Zwei Arten von Abos stehen zur Buchung bereit: Ein monatlich kündbares Monatsabo (14,99 Euro pro Monat) und ein Jahresabo (einmalig 149,99 Euro).

FC Bayern München vs. SC Freiburg, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

FC Bayern: Neuer - Süle, Upamecano, Hernandez - Kimmich, Goretzka - Coman, Müller, Sané, Davies - Lewandowski

Neuer - Süle, Upamecano, Hernandez - Kimmich, Goretzka - Coman, Müller, Sané, Davies - Lewandowski SC Freiburg: Flekken - Gulde, Lienhart, N. Schlotterbeck - Kübler, Eggestein, Höfler, Günter - Schade, Grifo - Höler

Bundesliga: Die aktuelle Tabelle