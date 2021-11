Eintracht Frankfurt vs. Union Berlin, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am 13. Spieltag treffen Eintracht Frankfurt und Union Berlin aufeinander. Wie Ihr die Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Union Berlin kann unter Umständen mit einem Sieg auf den 3. Platz der Bundesliga vorrücken, Eintracht Frankfurt will nicht den Anschluss zur oberen Tabellenhälfte verlieren. Am 13. Spieltag der Bundesliga treffen die Europa-League-Teilnehmer aufeinander. Hier alle Infos, wie Ihr das Duell heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Eintracht Frankfurt vs. Union Berlin, Übertragung: Bundesliga heute live - Datum, Anpfiff, Stadion

Eintracht Frankfurt empfängt Union Berlin am heutigen Sonntag (28. November) um 15.30 Uhr in der Commerzbank-Arena. Im Waldstadion dürfen nach aktuellen Informationen bis zu 40.000 Zuschauer eingelassen werden.

© getty Eintracht Frankfurts Offensive funktioniert bisher noch nicht sehr gut.

Eintracht Frankfurt vs. Union Berlin, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Eintracht Frankfurt vs. Union Berlin ist heute nicht im Free-TV zu sehen.

DAZN überträgt das Spiel live und exklusiv in voller Länge, so wie alle Bundesligaspiele an Freitagen und Sonntagen. Beginnend mit den Vorberichten ab 15 Uhr erwarten euch dort:

Moderator: Tobi Wahnschaffe

Kommentator: Uli Hebel

Experte: Jonas Hummels

Reporter vor Ort: Tom Kirsten

Neben mehreren Bundesligaspielen pro Woche live und exklusiv in voller Länge zeigt DAZN auch alle Spiele der Primera Division, Serie A und Ligue 1 sowie einen Großteil der Champions League live und exklusiv in voller Länge.

Zum Angebot auf DAZN gehört auch die NFL, NBA, Boxen, UFC, WWE, Tennis, Darts, Beachvolleyball, Handball, Rugby, Motorsport, Wintersport, Extremsport, Radsport und vieles mehr! Das gesamte Angebot könnt Ihr mit dem jederzeit monatlich kündbaren Abonnement für 14,99 Euro oder dem Jahresabonnement für 149,99 Euro genießen - Jetzt anmelden!

Eintracht Frankfurt vs. Union Berlin, Übertragung: Bundesliga heute im Liveticker

Falls Ihr nicht auf die Livebilder zugreifen könnt oder möchtet, steht euch der SPOX-Liveticker zur Verfügung!

Hier entlang zum Liveticker Eintracht Frankfurt vs. Union Berlin.

Bundesliga: Die aktuelle Tabelle am 13. Spieltag

Union Berlin spielt bisher eine sehr erfolgreiche Saison und könnte sogar einen höheren europäischen Wettbewerb als die Conference League erreichen.