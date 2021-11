BVB - News und Gerüchte: Haaland hält sich offenbar nicht an Reha-Ansage von Borussia Dortmund

Erling Haaland erholt sich offenbar erneut in Spanien von seiner Verletzung - und reist wohl zur norwegischen Nationalmannschaft. Dan-Axel Zagadou wird von seinen Mitspielern geadelt. Alle News und Gerüchte zum BVB im Überblick.

BVB: Haaland handelt offenbar entgegen Klub-Ansagen

Erling Haaland weilt derzeit offenbar nicht in Deutschland. Nach Informationen der Sport Bild habe der BVB zwar bereits Anfang vergangener Woche festgelegt, dass alle verletzten Spieler ihre Rehamaßnahmen vor Ort durchführen und dafür nicht durch die Welt reisen sollen, doch der norwegische Stürmer habe sich dem widersetzt.

Demnach soll nur 48 Stunden nach der Regelung, die den Spielern durch Trainer Marco Rose mitgeteilt wurde, ein Schreiben von Haaland-Berater Mino Raiola bei den BVB-Verantwortlichen eingegangen sein. Der 21-Jährige wolle - wie schon in der Vergangenheit - seine Reha im Ausland fortsetzen, soll es darin geheißen haben.

Haaland laboriert derzeit an einem Müskelbündelriss im linken Oberschenkel und fehlt dem BVB mindestens noch bis Dezember. Vater Alf-Inge hatte zuletzt gesagt, es sei "ein Bonus, wenn er vor Weihnachten noch ein paar Spiele machen könnte. Das ist aber eher unwahrscheinlich".

Haaland reiste anschließend nach Marbella und saß deshalb auch nicht auf der Tribüne bei der 1:2-Niederlage gegen RB Leipzig. Dort hatte er sich schon Anfang Oktober von muskulären Problemen erholt. In der kommenden Woche soll Haaland nach Dortmund zurückkehren.

Die restlichen verletzt fehlenden BVB-Akteure seien dem Bericht zufolge hingegen zurück im Ruhrgebiet, darunter auch der zuletzt noch in den USA weilende Giovanni Reyna.

© getty Erling Haaland erholt sich offenbar erneut in Spanien von seiner Verletzung.

BVB: Haaland reist wohl zur Nationalmannschaft

Erling Haaland reist offenbar während seines Reha-Programms in die Niederlande, um die norwegische Nationalmannschaft zu unterstützen. Das wird im Sport1-Podcast "Die Dortmund-Woche" berichtet.

Demnach wolle der 21-Jährige seine Teamkollegen trotz seiner Verletzung unbedingt unterstützen. Norwegen hat mit Blick auf die WM-Qualifikation zwei enorm wichtige Spiele vor der Brust.

Am 13. November spielt der Tabellenzweite in Gruppe G gegen Lettland und drei Tage später in Rotterdam gegen Spitzenreiter Holland.

BVB, News: Zagadou wird von Teamkollegen geadelt

Dan-Axel Zagadou ist nach langer Leidenszeit zurück auf dem Platz. Bei der 1:2-Niederlage gegen RB Leipzig hatte er sein Comeback gefeiert, nachdem der Verteidiger kurz vor Schluss für Axel Witsel eingewechselt worden war.

Bei Kapitän Marco Reus und Mats Hummels sorgte die Rückkehr des 22-Jährigen für große Freude. "Ich freue mich unheimlich für ihn. Er hatte eine unglaublich lange Leidenszeit. Ich hoffe, er bleibt jetzt lange, lange gesund, weil er einfach ein guter Junge und ein guter Fußballer ist", sagte Reus auf dem vereinseigenen YouTube-Channel.

Hummels lobte das enorme fußballerische Potenzial von Zagadou, der wegen einer Knieverletzung knapp acht Monate ausgefallen war. "Daxo ist ein großartiger Spieler. Potenzial bis in den Himmel! Ich bin großer Fan von ihm. Er ist ein toller Junge, ein super Innenverteidiger", erklärte der Abwehrchef.

Genau wie Reus wünscht sich Hummels, dass der Abwehrmann lange gesund bleibt: "Weil dann haben wir mit dem noch eine richtige Waffe."

BVB: Programm nach der Länderspielpause