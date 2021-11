Im einzigen nordrhein-westfälischen Duell des zwölften Spieltags empfängt Bayer 04 Leverkusen den VfL Bochum. SPOX erklärt Euch, wie Ihr die Partie heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Will man den direkten Vergleich zwischen beiden Mannschaften heranziehen, so muss man tief in den Büchern graben: Im Februar 2010, also vor mehr als elf-einhalb Jahren, trafen der VfL Bochum und Bayer Leverkusen zuletzt aufeinander. Endergebnis damals: 1:1.

Zu zieht man jedoch die aktuelle Form beider Team zu Rate, dann ist das Plus wohl eher auf Seiten des Aufsteigers: aus den letzten fünf Pflichtspielen verließen die Bochumer den Platz vier Mal als Sieger. Leverkusen hingegen zeichnete sich in den Wochen vor der Länderspielpause eher durch konstante Inkonstanz aus: In den letzten zehn Spielen entschied man erst drei Spiele überzeugend für sich, nach der anschließenden Niederlage gegen die Bayern gerriet man dann völlig aus dem Rhythmus und gewann fünf Partien lang kein einziges mehr. Und auf den überraschend deutlichen 4:0-Erfolg gegen Betis Sevilla folgte schließlich eine blasse Vorstellung beim 1:1 bei der Hertha.

Bayer Leverkusen vs. VfL Bochum, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Datum, Anpfiff, Ort, Infos

Wettbewerb: Bundesliga

Bundesliga Spieltag: 12. Spieltag

12. Spieltag Datum: Samstag, 20. November

Samstag, 20. November Anstoß: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Ort: BayArena in Leverkusen

Bayer Leverkusen vs. VfL Bochum, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Bei der Rechteverteilung dieser Bundesligasaison setzten sich vor allem zwei Player klar durch: Der Streamingdienst DAZN sowie der Pay-TV-Sender Sky. Doch wer von beiden überträgt nun die heutigen Spiele? Wir verraten's Euch.

Bayer Leverkusen vs. VfL Bochum, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Fernsehen

Kurzgesagt kann man festhalten, dass alle Bundesligaspiele an den Tagen Freitag und Sonntag in die Hände von DAZN gefallen sind. Alle weiteren, also die sechs Partien am Samstag, werden von Sky übertragen. Dazu gehört also auch die heutige Partie Bayer Leverkusen vs. VfL Bochum.

Übertragen wird die Begegnung auf dem Kanal Sky Sport Bundesliga 3 (HD). Direkt im Anschluss an die Konferenz der 2. Bundesliga, um 15.25 Uhr, schaltet sich Kommentator Hansi Küpper ein und begleitet Euch durch das Spiel. Wer anstelle der Einzelpartie alle fünf um 15.30 Uhr beginnenden Matches in der Konferenz sehen will, der kann dem auf dem Kanal Sky Sport Bundesliga 1 (HD) nachgehen.

Für den Zugriff auf die jeweiligen Sender ist natürlich ein entsprechendes Abo vorausgesetzt. Derzeit hat Sky zwei Angebote in petto: Entweder das reine Bundesliga-Paket für 27€ oder das Sport-Bundesliga-Paket, zusätzlich unter anderem mit Formel 1 und Premiere League, für 32,50€. Beide Preise gelten pro Monat und sind nur in Kombination mit dem Sky Q-Receiver sowie im Jahresabo erhältlich. Hier könnt Ihr Euer Abo abschließen.

© getty Gerade mal 18 Jahre alt und schon Hoffnungsträger des Vereins: Florian Wirtz.

Bayer Leverkusen vs. VfL Bochum, Übertragung: Bundesliga heute im Livestream

Neben dem linearen Fernsehen gibt es natürlich noch eine weitere Möglichkeit die Spiele der Bundesliga live zu sehen: im Livestream via Internet. Hier bietet Sky auch wieder zwei Möglichkeiten. Zum einen ist in den oben erwähnten Paketen bereits der Zugriff auf die SkyGo-Apps enthalten. Alle Sender sind darüber auch im Stream zugänglich.

Die zweite Option ist die Plattform SkyTicket. Mit dem sogenannten Supersport-Ticket sind, ähnlich wie im Sport-Bundesliga-Paket, alle verfügbaren Sky-Inhalte abrufbar; das heißt 1. und 2. Bundesliga, DFB-Pokal, Premiere League, Formel 1, NHL und vieles mehr. Einen Unterschied im Vergleich zum Paket gibt es aber dennoch: Ihr habt die Möglichkeit jeden Monat zu kündigen. Der Kostenpunkt liegt hier bei 29,99€ pro Monat.

Geld sparen könnt Ihr, wenn Ihr euch direkt für ein Jahresabo entscheidet. In dem Fall reduziert sich der monatliche Betrag auf 24,99€. Noch günstiger wird es nur für all diejenigen, die an einer anerkannten Hochschule oder Universität eingeschrieben sind. Studierende bezahlen nämlich nur 15€ pro Monat. Da man das Ticket in jedem Fall auf zwei Geräten gleichzeitig verwenden kann, wäre es zudem auch möglich sich das Abonnement mit einer zweiten Person zu teilen.

Dieses Spiel live verfolgen: Jetzt das SKYTICKET erwerben.

Bayer Leverkusen vs. VfL Bochum, Übertragung: Bundesliga heute im Liveticker bei SPOX

Wer heute nicht die Möglichkeit hat, die Partie live anzusehen, dem können wir eine gute Alternative ans Herz legen: den SPOX-Liveticker. Updates im Minutentakt halten Euch stets auf dem Laufenden, sodass Ihr garantiert keine wichtige Szene verpasst. Klickt Euch gleich rein:

Hier geht's zum Liveticker der Partie Bayer Leverkusen vs. VfL Bochum

Bayer Leverkusen vs. VfL Bochum, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die Tabelle am 12. Spieltag

Rang Mannschaft Spiele S U N Tore Diff. Pkt. 1 Bayern München 12 9 1 2 41:13 28 28 2 Borussia Dortmund 11 8 0 3 28:17 11 24 3 SC Freiburg 11 6 4 1 18:9 9 22 4 VfL Wolfsburg 11 6 1 4 12:12 0 19 5 RB Leipzig 11 5 3 3 23:11 12 18 6 Bayer Leverkusen 11 5 3 3 24:17 7 18 7 1. FSV Mainz 05 11 5 2 4 15:11 4 17 8 1. FC Union Berlin 11 4 5 2 17:17 0 17 9 Bor. Mönchengladbach 11 4 3 4 13:14 -1 15 10 1899 Hoffenheim 11 4 2 5 19:17 2 14 11 1. FC Köln 11 3 5 3 17:20 -3 14 12 VfL Bochum 11 4 1 6 10:18 -8 13 13 Hertha BSC 11 4 1 6 12:24 -12 13 14 Eintracht Frankfurt 11 2 6 3 12:16 -4 12 15 FC Augsburg 12 3 3 6 11:21 -10 12 16 VfB Stuttgart 11 2 4 5 15:20 -5 10 17 Arminia Bielefeld 11 1 5 5 7:16 -9 8 18 SpVgg Greuther Fürth 11 0 1 10 8:29 -21 1

Bayer Leverkusen vs. VfL Bochum, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die Spiele des 12. Spieltags im Überblick