Bayer Leverkusen empfängt am 8. Spieltag Rekordmeister FC Bayern München. Wer das Topspiel am heutigen Sonntag live im TV und Livestream zeigt / überträgt, zeigen wir Euch in diesem Artikel.

Mit Bayer Leverkusen und dem FC Bayern München stehen sich am heutigen Sonntag (17. Oktober) die aktuell wohl besten zwei Mannschaften Deutschlands am 8. Spieltag der Bundesliga gegenüber. Die Partie wird um 15.30 Uhr in der BayArena, der Heimstätte der Leverkusener, angepfiffen.

Wer zeigt / überträgt Bayer Leverkusen vs. FC Bayern heute live im TV und Livestream?

Ihr könnt die Begegnung zwischen Bayer Leverkusen und Bayern München bei nur einem Anbieter sehen. Die Übertragungsrechte für die Bundesliga-Sonntagsspiele liegen in dieser Saison bei DAZN, deswegen braucht jeder, der die Partie live und in voller Länge sehen möchte, ein DAZN-Abonnement.

Die Übertragung geht um 14.30 Uhr los. In der Zeit bis zum Anpfiff werdet Ihr mit Vorberichten zum Spiel versorgt. Alex Schlüter fungiert dabei als Moderator, Jan Platte als Kommentator. Als Experte eingesetzt wird der ehemalige Bayern-Stürmer Sandro Wagner.

© imago images Gegen die Eintracht musste der FC Bayern die erste Niederlage der Saison einstecken.

Zusätzlich zu den Sonntagsspielen zeigt das "Netflix des Sports" auch die Freitagsspiele. Weitere nationale Topligen, die DAZN anbietet, sind die Ligue 1, Primera Division und die Serie A. Außerdem hat der Streamingdienst zahlreiche Pokalbewerbe, den Großteil der Champions League sowie fast alle WM-Qualifikationsspiele im Angebot.

Wer zeigt / überträgt Bayer Leverkusen vs. FC Bayern heute live im TV und Livestream? Das Spitzenspiel im Liveticker

Um beim Spiel der Werkself gegen den Rekordmeister aus München während der Partie nichts zu verpassen und auf dem Laufenden zu bleiben, könnt Ihr auch bei SPOX vorbeischauen. Der Liveticker informiert Euch mit stetigen Updates über das Spielgeschehen.

Hier geht's zum Liveticker: Bayer Leverkusen vs. Bayern München.

Wer zeigt / überträgt Bayer Leverkusen vs. FC Bayern heute live im TV und Livestream? Wichtigste Infos

Wettbewerb: Bundesliga

Spieltag: 8

8 Datum: Sonntag (17. Oktober 2021)

Uhrzeit: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Ort: BayArena (Leverkusen)

BayArena (Leverkusen) Übertragung: DAZN

Wer zeigt / überträgt Bayer Leverkusen vs. FC Bayern heute live im TV und Livestream? Der 8. Bundesliga-Spieltag

Datum Uhrzeit Heim Ergebnis Auswärts 15.10. 20.30 Uhr 1899 Hoffenheim 5:0 1. FC Köln 16.10. 15.30 Uhr Borussia Dortmund 3:1 1. FSV Mainz 05 16.10. 15.30 Uhr Eintracht Frankfurt 1:2 Hertha BSC 16.10. 15.30 Uhr Union Berlin 2:0 VfL Wolfsburg 16.10. 15.30 Uhr SC Freiburg 1:1 RB Leipzig 16.10. 15.30 Uhr SpVgg Greuther Fürth 0:1 VfL Bochum 16.10. 18.30 Uhr Mönchengladbach 1:1 VfB Stuttgart 17.10. 15.30 Uhr Bayer Leverkusen -:- Bayern München 17.10. 17.30 Uhr FC Augsburg -:- Arminia Bielefeld

Wer zeigt / überträgt Bayer Leverkusen vs. FC Bayern heute live im TV und Livestream? Voraussichtliche Aufstellungen

Bayer Leverkusen: Hradecky - Frimpong, Kossounou, Tah, Bakker - Demirbay, C. Aranguiz - Adli, Wirtz, Diaby - Schick

Hradecky - Frimpong, Kossounou, Tah, Bakker - Demirbay, C. Aranguiz - Adli, Wirtz, Diaby - Schick FC Bayern München: Neuer - Süle, Upamecano, Hernandez, Davies - Kimmich, Goretzka - Gnabry, T. Müller, L. Sané - Lewandowski

