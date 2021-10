Am 9. Spieltag der Fußball-Bundesliga kommt es zum Rheinischen Derby zwischen dem 1. FC Köln und Bayer Leverkusen. Wer die Begegnung zwischen den beiden Teams live im TV und Livestream zeigt / übertragt, erklärt Euch SPOX in diesem Artikel.

Es ist wieder Derby-Zeit in der Bundesliga! Am heutigen Sonntag, den 24. Oktober, kommt es zum Duell zwischen dem 1. FC Köln und Bayer Leverkusen im Rheinischen Derby. Anpfiff ist am Nachmittag um 15.30 Uhr im Rhein-Energie-Stadion in Köln.

Für beide Teams bietet dieses Spiel die perfekte Gelegenheit sich nach dem letzten Spieltag wieder zu rehabilitieren. Eigentlich läuft es in der Liga sehr gut für beide Teams, doch am 8. Spieltag der Bundesliga hagelte es für beide Mannschaften heftige Niederlagen. Der 1. FC Köln ging dabei bei der TSG Hoffenheim auswärts mit 0:5 unter. Die Niederlage, vor allem in der Höhe, kam durchaus überraschend. Alle vorherigen Spiele der Saison konnte der FC bislang eng gestalten - auch das Auswärtsspiel gegen den FC Bayern. Bei der TSG kam am letzten Spieltag nun ein heftiger Dämpfer. Ein Sieg im Derby gegen den Rivalen aus Leverkusen käme daher heute wie gerufen.

Die Enttäuschung bei Bayer Leverkusen nach der 1:5 Klatsche gegen den FC Bayern war vielleicht noch größer. Leverkusen kämpf nämlich mit dem BVB und dem FC Bayern aktuell um die Tabellenspitze. Im direkten Duell gegen den FC Bayern dann so vorgeführt zu werden, ist bitter. Trainer Gerardo Seoane selbst räumte ein, dass das Ergebnis in der Höhe in Ordnung war. Für einen ist dieses Spiel sicherlich ganz besonders: Der Top-Vorbereiter der Liga Florian Wirtz spielte in seiner Jugend für den 1. FC Köln, bevor er nach Leverkusen wechselte. Seinen letzten nationalen Titel gewann Wirtz auch mit dem FC: Die Deutsche B-Jugendmeisterschaft im Jahr 2019.

Wer zeigt / überträgt 1. FC Köln vs. Bayer Leverkusen heute live im TV und Livestream?

Das heutige Derby zwischen dem 1. FC Köln und Bayer Leverkusen wird heute live im TV und Livestream exklusiv auf DAZN übertragen. Vor Beginn dieser Saison sicherte sich der Streamingdienst die Rechte für die Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga, und damit auch für diese Begegnung.

Übertragungsbeginn ist heute um 14.30 Uhr. Laura Wontorra ist als Moderatorin der Sendung im Einsatz. Das Spiel kommentiert heute Uli Hebel, neben DAZN-Experte Ralph Gunesch. Anpfiff ist um 15.30 Uhr.

Für alle die, die das Spiel lieber im Livestream verfolgen, bietet DAZN eine kostenfreie App an. Mit dieser könnt Ihr die Begegnung bequem auf Eurem Tablet oder Smartphone streamen. Um das Spiel zwischen dem 1. FC Köln und Bayer Leverkusen live und in voller Länge im TV oder im Livestream sehen zu können, benötigt Ihr ein kostenpflichtiges DAZN-Abo. Das kostet monatlich 14,99 Euro, oder jährlich 149,99 Euro. Auf das Jahr gesehen spart Ihr mit dem Jahres-Abonnement von DAZN 29,98 Euro.

Neben den Freitags- und Sonntagsspielen der Bundesliga bietet DAZN ein weitreichendes Angebot: Dazu zählt die Champions League, die Serie A, die Ligue 1, die Primera Division, die großen US-Sportarten (NBA, NFL, NHL, MLB), Tennis, Handball, Boxen und noch viele weitere Sportarten.

Begegnung Heim Ergebnis Auswärts Bundesliga: 29. Spieltag, 17.04.2021 Bayer Leverkusen 3:0 1. FC Köln Bundesliga: 12. Spieltag, 16.12.2020 1. FC Köln 0:4 Bayer Leverkusen Bundesliga: 32. Spieltag, 17.06.2020 Bayer Leverkusen 3:1 1. FC Köln Bundesliga: 15. Spieltag, 14.12.2019 1. FC Köln 2:0 Bayer Leverkusen Bundesliga: 27. Spieltag, 18.03.2018 1. FC Köln 2:0 Bayer Leverkusen

1. FC Köln vs. Bayer Leverkusen: Die voraussichtlichen Aufstellungen

1. FC Köln: T. Horn - Schmitz, Jorge Meré, Czichos, Hector - Özcan, Ljubicic - Thielmann, Uth, Kainz - Modeste

T. Horn - Schmitz, Jorge Meré, Czichos, Hector - Özcan, Ljubicic - Thielmann, Uth, Kainz - Modeste Bayer Leverkusen: Hradecky - Frimpong, Tah, Tapsoba, Bakker - Demirbay, Andrich - Diaby, Wirtz, Adli - Schick

Wer zeigt / überträgt 1. FC Köln vs. Bayer Leverkusen heute live im TV und Livestream? Die Begegnung im Liveticker

SPOX begleitet für Euch die gesamte Partie, falls Ihr das Spiel nicht live im TV oder im Livestream sehen könnt, im Liveticker. Hier findet Ihr den Liveticker von SPOX.

