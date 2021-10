TSG Hoffenheim vs. Hertha BSC, Übertragung: Freitagsspiel der Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der Bundesliga beginnt der 10. Spieltag mit einem Freitagsspiel zwischen der TSG Hoffenheim und Hertha BSC. SPOX erklärt, wie Ihr die Begegnung heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Bundesliga - TSG Hoffenheim vs. Hertha BSC: Anstoß, Ort

Tabellennachbarn im direkten Duell: Das Freitagsspiel am 10. Spieltag der Bundesliga tragen die TSG Hoffenheim und Hertha BSC untereinander aus. Der Elfte empfängt den Zehnten am heutigen 29. Oktober in der PreZero Arena, Anstoß ist dort um 20.30 Uhr.

TSG Hoffenheim vs. Hertha BSC, Übertragung: Freitagsspiel der Bundesliga heute live im TV und Livestream

Wer die Begegnung nicht vor Ort im Stadion verfolgt, kann das im Livestream tun. Eine Übertragung im klassischen Free-TV und Pay-TV gibt es nicht. Die Live-Ausstrahlung der Bundesliga teilen sich bekanntermaßen Sky und DAZN, wobei DAZN immer freitags und sonntags live auf Sendung geht und Sky samstags an der Reihe ist.

Heißt also: Um Hertha gegen Hoffenheim heute aus der Ferne live erleben zu können, müsst Ihr bei DAZN einschalten. Die Vorberichte beginnen schon um 19.30 Uhr, also eine Stunde vor dem Startschuss in Sinsheim. Moderator ist Tobi Wahnschaffe, Kommentator Uli Hebel. Als Experte im Einsatz: Sebastian Kneißl.

Für DAZN zahlt Ihr im Monatsabo 14,99, Ihr habt aber auch die Möglichkeit, Euch für ein Jahresabo zu entscheiden. Dieses kostet 149,99 Euro.

Zu sehen bekommt Ihr bei dem Streamingdienst neben der Bundesliga live unter anderem auch die Champions League, die Primera Division, die Serie A, die Ligue 1 oder Qualifikationsspiele zur Weltmeisterschaft. Bedeutet: DAZN hat die europäischen Spitzenvereine mit Superstars wie Robert Lewandowski, Erling Haaland, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Neymar und Kylian Mbappe im Live-Programm.

Über den Fußball hinaus seht Ihr dort auch noch die NBA, die NFL, die NHL, die MLB, Motorsport, Tennis, Wintersport, Boxen, Darts, Golf und noch vieles mehr.

TSG Hoffenheim vs. Hertha BSC, Übertragung: Freitagsspiel der Bundesliga heute im Liveticker

Falls Ihr kein Abo von DAZN besitzt, dann schaut zu Hoffenheim gegen Hertha doch einfach hier bei SPOX vorbei. Im Liveticker werdet Ihr nichts Wichtiges verpassen.

TSG Hoffenheim vs. Hertha BSC, Übertragung: Freitagsspiel der Bundesliga heute im Liveticker - Alle Infos in der Übersicht

Begegnung: TSG Hoffenheim - Hertha BSC

TSG Hoffenheim - Hertha BSC Wettbewerb: Bundesliga

Bundesliga Spieltag: 10

10 Datum: 29. Oktober 2021

29. Oktober 2021 Ort: PreZero Arena, Sinsheim

PreZero Arena, Sinsheim Anstoß: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Livestream: DAZN

DAZN Liveticker: SPOX

TSG Hoffenheim vs. Hertha BSC, Übertragung: Freitagsspiel der Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

TSG Hoffenheim: Baumann - Posch, Grillitsch, C. Richards - Akpoguma, Raum - Geiger, Samassekou - Kramaric - Bebou, Rutter

Baumann - Posch, Grillitsch, C. Richards - Akpoguma, Raum - Geiger, Samassekou - Kramaric - Bebou, Rutter Hertha BSC: Schwolow - Pekarik, Boyata, Stark, Plattenhardt - Ascacibar - M. Richter, Darida, S. Serdar, Mittelstädt - Piatek

Bundesliga: Tabelle