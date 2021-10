Die TSG Hoffenheim empfängt am 8. Bundesligaspieltag den 1. FC Köln. Hier könnt Ihr die Partie im Liveticker verfolgen.

Nach der Länderspielpause eröffnen heute die TSG Hoffenheim und der 1. FC Köln den 8. Spieltag der Bundesliga. Die Kölner wollen ihre Serie ohne Niederlage auf sechs Spiele verlängern, Mittelfeldklub Hoffenheim hat den dritten Saisonsieg im Visier. Das komplette Spielgeschehen könnt Ihr hier im Liveticker verfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

TSG Hoffenheim vs. 1. FC Köln: Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Die Kölner spielen in der Bundesliga unter Trainer Steffen Baumgart erfolgreichen Fußball. Die Geißböcke sind nach sieben Spieltagen auf Rang sechs, die TSG hingegen befindet sich im Tabellenmittelfeld. Stürmerstar Andrej Kramaric hat zudem erst ein Ligator auf seinem Konto. Immerhin konnte der 30-Jährige mit seinem Treffer für die kroatische Nationalmannschaft gegen die Slowakei im vergangenen WM-Qualifikationsspiel jedoch Selbstvertrauen tanken.

Vor Beginn: Um 20.30 Uhr geht es los. Als Spielstätte dient die PreZero-Arena in Sinsheim.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum 8. Bundesligaspieltag. Die TSG Hoffenheim muss gegen den 1. FC Köln ran.

TSG Hoffenheim vs. 1. FC Köln: Bundesliga heute im TV und Livestream

Nachdem die Begegnung zwischen Hoffenheim und Köln heute ein Freitagsspiel ist, gibt es die Partie live und exklusiv bei DAZN zu sehen. Um 19.30 Uhr, also eine Stunde vor Anpfiff, beginnt die Vorberichterstattung. Für das Spiel von DAZN werden Moderator Tobi Wahnschaffe, Kommentator Marco Hagemann und Experte Ralph Gunesch eingesetzt.

Beim Streamingdienst seht Ihr in dieser Saison neben den Freitagsspielen auch die am Sonntag. Außerdem könnt Ihr jeden Samstag die Freitags- und Samstagsspiele in Form einer Highlightshow auf der Plattform schauen.

Der Preis für das DAZN-Abo beträgt 14,99 Euro pro Monat oder 149,99 Euro pro Jahr.

TSG Hoffenheim vs. 1. FC Köln: Bundesliga - Voraussichtliche Aufstellungen

TSG Hoffenheim: Baumann - Kaderabek, C. Richards, Vogt, Raum - Geiger, Samassekou - Baumgartner, Kramaric, Adamyan - Bebou

Baumann - Kaderabek, C. Richards, Vogt, Raum - Geiger, Samassekou - Baumgartner, Kramaric, Adamyan - Bebou 1. FC Köln: T. Horn - Schmitz, Jorge Meré, Czichos, Hector - Özcan - Thielmann, Kainz - Uth - Modeste, Andersson

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 8. Spieltag