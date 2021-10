SpVgg Greuther Fürth vs. VfL Bochum: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Duell der Aufsteiger in der Bundesliga! Die SpVgg Greuther Fürth empfängt am 8. Spieltag den VfL Bochum. SPOX zeigt Euch, wie Ihr die Partie heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Für 14,99 Euro/Monat DAZN abonnieren und damit die Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga live verfolgen!

SpVgg Greuther Fürth vs. VfL Bochum: Bundesliga - Anpfiff, Stadion, Ort

Nach einer zweiwöchigen Länderspielpause rollt in der Bundesliga wieder der Ball. Am heutigen Samstag, den 16. Oktober, kommt es zum Aufeinandertreffen der beiden Aufsteiger. Die SpVgg Greuther Fürth steht ab 15.30 Uhr dem VfL Bochum im Fürther Sportpark Ronhof / Thomas Sommer gegenüber.

Es ist außerdem auch das Duell des Letzten gegen den Vorletzten. Die Fürther bilden mit lediglich einem Zähler nach sieben Spielen das Tabellenschlusslicht. Der Gegner aus Bochum steht nicht viel besser da. Der 17. der Liga hat vier Punkte auf der Habenseite.

SpVgg Greuther Fürth vs. VfL Bochum: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Um das Match heute live und in voller Länge verfolgen zu können, wird ein Sky-Zugang benötigt. Die Samstagsspiele der Bundesliga laufen nämlich alle beim Pay-TV-Sender. Greuther Fürth gegen Bochum seht Ihr auf dem Sender Sky Sport Bundesliga 6 (HD). Toni Tomic wird dabei als Kommentator eingesetzt.

© getty Stefan Leitls Fürther bilden das Tabellenschlusslicht der Bundesliga.

Ihr wollt nicht nur Fürth gegen Bochum verfolgen, sondern auch die vier Parallelspiele im Auge behalten? Dann ist die Samstagskonferenz bei Sky Sport Bundesliga 1 (HD) die perfekte Lösung dafür.

Sowohl die Konferenz als auch das Einzelspiel könnt Ihr außerdem auch im Livestream bei Sky verfolgen. Dafür braucht Ihr jedoch entweder ein SkyGo-Abonnement oder ein SkyTicket.

Dieses Spiel live verfolgen: Jetzt das SKYTICKET erwerben.

DAZN besitzt ebenfalls Übertragungsrechte an Partien aus der Bundesliga - nämlich an den Freitags- und Sonntagsspielen. Nach den Samstagsspielen bietet das "Netflix des Sports" jedoch trotzdem heute noch die Bundesliga an, und zwar in Form von Highlights. Ab 17.30 Uhr gibt es die Zusammenfassungen der bis zu diesem Zeitpunkt absolvierten Ligaspiele in einer linearen Show. Danach wird auch das späte Samstagsspiel der Highlightshow hinzugefügt.

Mit einem DAZN-Abonnement, das monatlich 14,99 Euro und jährlich 149,99 Euro kostet, könnt Ihr außerdem auch die Primera Division, Ligue 1, Serie A und den Großteil der Champions League im Livestream verfolgen.

SpVgg Greuther Fürth vs. VfL Bochum: Bundesliga heute im Liveticker

Den Zweikampf der Aufsteiger gibt es heute auch im Liveticker. Diesen bietet SPOX auf der Website an. Damit seid Ihr stets auf dem Laufenden.

Hier geht's zum Liveticker: Greuther Fürth vs. VfL Bochum.

Hier geht's zum Konferenz-Liveticker.

Leverkusener Statistik-Monster: Wo Bayer 04 besser ist als Bayern © getty 1/19 Bundesliga-Dominator FCB trifft am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) im Topspiel auf Leverkusen und ist trotz Punktgleichheit der große Favorit. Eine Statistik des Fachmagazins "The Analyst" zeigt jedoch, dass Bayer offenbar tatsächlich das Siegen gelernt hat. © getty 2/19 Platz 18: SpVgg Greuther Fürth | 56 Prozent der Spielzeit in Rückstand | 6 Prozent in Führung - Die Prozentwerte beziehen sich auf die Nettospielzeit, also jene Zeit, in der das Spiel nicht unterbrochen ist. Gerankt wurde nach Zeit in Rückstand. © getty 3/19 Platz 17: FC Augsburg | 46 Prozent der Spielzeit in Rückstand | 2 Prozent in Führung © getty 4/19 Platz 16: Hertha BSC | 43 Prozent der Spielzeit in Rückstand | 18 Prozent in Führung © getty 5/19 Platz 15: VfL Bochum | 37 Prozent der Spielzeit in Rückstand | 10 Prozent in Führung © getty 6/19 Platz 14: VfB Stuttgart | 35 Prozent der Spielzeit in Rückstand | 23 Prozent in Führung © getty 7/19 Platz 13: RB Leipzig | 33 Prozent der Spielzeit in Rückstand | 21 Prozent in Führung © getty 8/19 Platz 12: TSG 1899 Hoffenheim | 31 Prozent der Spielzeit in Rückstand | 13 Prozent in Führung © getty 9/19 Platz 11: Borussia Dortmund | 29 Prozent der Spielzeit in Rückstand | 41 Prozent in Führung - Erstaunliche Werte für einen vermeintlichen Titelkandidaten. Der BVB rennt also häufig einem Rückstand nach, ist aber in der Lage, Spiele zu drehen. © getty 10/19 Platz 10: Borussia M’gladbach | 27 Prozent der Spielzeit in Rückstand | 31 Prozent in Führung © getty 11/19 Platz 9: Arminia Bielefeld | 26 Prozent der Spielzeit in Rückstand | 1 Prozent in Führung - Lediglich beim 1:1 gegen Fürth am zweiten Spieltag führten Fabian Klos und Co. in dieser Saison. Die Freude währte kaum fünf Minuten. © getty 12/19 Platz 8: VfL Wolfsburg | 23 Prozent der Spielzeit in Rückstand | 33 Prozent in Führung © getty 13/19 Platz 7: Union Berlin | 21 Prozent der Spielzeit in Rückstand | 16 Prozent in Führung © getty 14/19 Platz 6: 1. FC Köln | 18 Prozent der Spielzeit in Rückstand | 27 Prozent in Führung © getty 15/19 Platz 5: 1. FSV Mainz 05 | 18 Prozent der Spielzeit in Rückstand | 43 Prozent in Führung © getty 16/19 Platz 4: Eintracht Frankfurt | 14 Prozent der Spielzeit in Rückstand | 17 Prozent in Führung © getty 17/19 Platz 3: SC Freiburg | 9 Prozent der Spielzeit in Rückstand | 52 Prozent in Führung © getty 18/19 Platz 2: FC Bayern München | 7 Prozent der Spielzeit in Rückstand | 54 Prozent in Führung © getty 19/19 Platz 1: Bayer Leverkusen | 4 Prozent der Spielzeit in Rückstand | 64 Prozent in Führung - Die Zahlen zeigen, wie verdient der momentan zweite Tabellenplatz der Leverkusener ist. Bayer legt eine Dominanz in Bayern-Manier an den Tag.

SpVgg Greuther Fürth vs. VfL Bochum: Bundesliga - Voraussichtliche Aufstellungen

SpVgg Greuther Fürth: M. Funk - Meyerhöfer, M. Bauer, Viergever, Willems - Griesbeck - Seguin, Dudziak - Tillman - Itten, Hrgota

M. Funk - Meyerhöfer, M. Bauer, Viergever, Willems - Griesbeck - Seguin, Dudziak - Tillman - Itten, Hrgota VfL Bochum: Riemann - Gamboa, Masovic, Bella Kotchap, Danilo Soares - Losilla, Rexhbecaj - Antwi-Adjei, Löwen, Holtmann - Polter

Bundesliga: Die Tabelle am 8. Spieltag