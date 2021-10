Marius Wolf beim BVB: Der beste Rollenspieler der Liga

Marius Wolf stand bei Borussia Dortmund lange im Abseits - jetzt ist der 26-Jährige plötzlich wichtig: Weil Wolf so variabel und zuverlässig ist, dass sein Trainer nicht an ihm vorbei kommt.

Marius Wolf hat seine Profikarriere beim TSV 1860 München gestartet, der junge Mann weiß also ganz genau was es heißt, zu kämpfen und zu leiden. Und auf die Nase zu fallen und danach wieder aufzustehen. Vor sieben Jahren ging das los mit Wolf und dem bezahlten Fußball, seitdem hat er schon für sechs verschiedene Klubs gespielt.

Das ist eine ganze Menge für einen erst 26-Jährigen, mancher würde behaupten: zu viel. Zu viel Fluktuation, zu viel Unbeständigkeit, zu viel Inkonstanz. Schnell macht in solchen Fällen das unschöne Wort vom Wandervogel die Runde, aber bei Wolf ist die Gemengelage eine ganz andere. Da erzählen die vielen Wechsel und Leihen die Geschichte eines Spielers, der sich unbedingt durchbeißen will und der pragmatisch und uneitel genug ist, auch mal einen anderen Weg zu versuchen als den des geringsten Widerstands. Und der dafür auch gewisse Risiken eingeht. So wie Wolf das schon in sehr jungen Jahren gemacht hat.

"Ich habe in München A-Jugend gespielt und nebenbei eine Ausbildung gemacht. Die habe ich dann abgebrochen, weil ich gesagt habe: 'Ich bin so nah dran, ich will mich jetzt zwei Jahre einhundert Prozent auf Fußball fokussieren.' Selbst wenn ich den Sprung damals nicht geschafft hätte, dann wäre ich 19 Jahre jung gewesen und hätte die Ausbildung immer noch beenden können", erinnerte sich Wolf einmal im Tagesspiegel.

Hannover als Tiefpunkt und Lehrstück

1860 München, Hannover 96, Eintracht Frankfurt, Borussia Dortmund, Hertha BSC, 1. FC Köln und nun wieder Dortmund: Das sind Wolfs Stationen, gespickt mit Höhe- und Tiefpunkten. Offiziell gehörte er zur Sechz'ger-Mannschaft, die von der zweiten in die vierte Liga durchgereicht wurde, wenngleich er beim Abstieg der Löwen im Sommer 2016 schon in Hannover spielte.

Dort gab Wolf zwar sein Debüt in der Bundesliga, wurde später aber aus der Lizenzspielermannschaft aussortiert und in die Regionalliga zurück versetzt. "Das war keine einfache Zeit! Aber auch die Zeit, in der ich mit am meisten gelernt habe. Im Leben eines Fußballers geht es nicht nur nach oben, sondern auch hin und wieder mal runter. Aber es kann dann auch ganz schnell wieder nach oben gehen, man darf einfach nicht aufgeben. Das ist einfach so im Fußball", sagt Wolf im Rückblick über seinen Tiefpunkt in Hannover.

Boateng: "Wenn Marius Wolf kein Nationalspieler wird, höre ich auf!"

Der Wechsel nach Frankfurt war schon so etwas wie eine letzte Chance und im Rückblick wie ein Sechser im Lotto. Dort traf Wolf unter anderem auf Kevin-Prince Boateng, der den Jungspund anleitete und der am Ende fast überschwänglich beschied: "Wenn Marius Wolf kein Nationalspieler wird, höre ich auf!"

Boateng spielt bekanntlich immer noch Fußball, zum Nationalspieler hat es Wolf bisher aber nocht geschafft. Immerhin holte ihn seine große Liebe Borussia Dortmund, auch so eine komplizierte Liaison: In Dortmund konnte sich unter keinem Trainer durchsetzen. Nun gibt es Spieler, die Dürrephasen einfach aussitzen, auf der Bank oder auf der Tribüne. Die weiter gutes Geld verdienen und auf den nächsten Trainerwechsel hoffen und damit eine neue Chance. Marius Wolf wollte aber nie warten - er wollte spielen.

Also ging es zur Hertha und ohne Umschweife dann weiter nach Köln. "Das ist das Fußballgeschäft. Manche bleiben länger an einem Ort, andere nicht. Ich finde mich immer schnell zurecht. Es hat bisher immer gut geklappt", sagte Wolf im letzten Herbst nach seinem Wechsel zum FC.

Wolf scheint in Dortmund richtig angekommen

Seit diesem Sommer ist er zurück in Dortmund und durfte dort auch bleiben. Weil Trainer Marco Rose schon damals betonte, "dass wir bei den vielen Spielen jeden brauchen werden." Da konnte Rose noch nicht wissen, wie schnell diese gerne als Stehsatz verwendete Vermutung wahr werden sollte. Die Borussia suchen fast schon mysteriös viele Muskelverletzungen heim, fast eine komplette Mannschaft fehlte in den letzten Wochen. Beim Pokalspiel gegen Ingolstadt waren es neun Spieler, also rückten die vermeintlichen Bankdrücker automatisch auf. Auch jene, für die sie in Dortmund zuletzt keine Verwendung hatten.

Wolfs Rückkehr nach zwei Jahren im sportlichen Exil wurde mit mehr Skepsis als Vorfreude auf den Spieler begleitet. Aber nach einem knappen Drittel der Saison lässt sich konstatieren: Aus dem reinen Mitläufer ist ein wichtiger, vielleicht sogar zentraler Bestandteil der Mannschaft geworden. Marius Wolf ist Dortmunds Allzweckwaffe, die immer dort aushilft, wo die Not besonders groß ist. "Ich habe es schon mehrfach betont, dass sich Marius diese Chancen auch verdient hat", sagte Sportdirektor Michael Zorc über Wolf, der in diesen Tagen gefühlt erst so richtig ankommt in Dortmund.

BVB-Noten: Doppelvorlagengeber, Entschleuniger und Anti-Knipser © getty 1/17 Dortmund hat dank eines 2:0-Sieges gegen Ingolstadt das Achtelfinale des DFB-Pokals erreicht. Neben Doppeltorschütze Hazard glänzte ein Doppelvorlagengeber - der Entschleuniger und die Sturmspitze Tigges enttäuschten. Die Noten und Einzellkritiken. © getty 2/17 MARWIN HITZ: Weil Kobel noch nicht wieder fit ist, musste erneut die Nummer zwei ran. Hitz faustete Stenderas frechen Freistoß souverän aus der Gefahrenzone (34.). Ansonsten fast arbeitslos. Note: 3,5. © getty 3/17 EMRE CAN: Weil sich die Gäste vornehm zurückhielten, hatte der Allrounder viel Zeit, sich in die BVB-Offensive einzuschalten. Sinnvolles sprang dabei aber selten heraus. Sein Foul im Duell mit Röseler verhinderte eine frühere Führung. Note: 4. © getty 4/17 MATS HUMMELS: Machte sich sehr um den Spielaufbau verdient und spielte die meisten Pässe aller BVB-Spieler (118). Fast Torschütze - wenn Can nicht gewesen wäre. Note: 3. © getty 5/17 MARIN PONGRACIC: War kaum gefordert und erledigte seine Defensiv-Arbeit als linker Baustein der Dreierkette überzeugend. Eroberte die meisten Bälle für den BVB (9). Note: 3. © getty 6/17 THOMAS MEUNIER: Wandelte nach der blöden Gelben Karte (4.) früh auf einem schmalen Grat und musste sich defensiv zurückhalten. Im Vorwärtsgang mit vielen guten Flanken und einer perfekten Ablage für Tigges (52.). Note: 3. © getty 7/17 JUDE BELLINGHAM: Bester Zweikämpfer und am konstruktivsten um Struktur bemüht. Hatte per Lattenkracher (27.) die größte Chance vor der Pause. Klärte zur Not im Sitzen und traute sich Dribblings vorm gegnerischen Strafraum. Note: 2,5. © getty 8/17 AXEL WITSEL: Er kann Spiele entschleunigen wie kein Zweiter. Allein, was nützt das im Duell mit dem Schlusslicht der 2. Liga? Ohne Tempo und Esprit im Vorwärtsgang. Note: 4. © getty 9/17 MARIUS WOLF: Konnte sich selten auf der linken Seite durchsetzen. Immerhin mit einem starken Distanzschuss, den Ingolstadts Keeper Buntic gerade noch zur Ecke lenkte. Insgesamt aber eine ausbaufähige Leistung. Note: 3,5. © getty 10/17 JULIAN BRANDT: Mühte sich zunächst sehr, hatte aber lange keine zündenden Ideen. Nach dem Wechsel mit viel mehr Drive. Klasse Chip vorm zweiten BVB-Lattenkracher, dann zwei Torvorlagen. Note: 2. © getty 11/17 STEFFEN TIGGES: In der Startelf wegen Malens Malaise mit dem Magen. Rutschte knapp an Meuniers Flanke vorbei (37.) - da war mehr drin. Noch mehr beim Kopfball an die Latte kurz nach dem Wechsel - ein Knipser macht den. Null Torgefahr. Note: 4,5. © getty 12/17 REINIER: Zweiter Startelfeinsatz für den Brasilianer überhaupt in seiner BVB-Zeit. Reinier lief dem Geschehen aber meist hinterher. Kaum Impulse, zu viele Ballverluste. Sammelte dann aber doch noch Pluspunkte als Initiator des 1:0. Note: 3,5. © getty 13/17 THORGAN HAZARD (ab 71.): Der perfekte Joker. Nur Sekunden nach seiner Einwechslung mit dem erlösenden Tor und zwölf Minuten später per Abstauber auch mit der Entscheidung zum 2:0. Keine Bewertung. © getty 14/17 MARCO REUS (ab 71.): Eigentlich sollte der Kapitän ja geschont werden, aber der knappe Spielstand machte seinen Einsatz doch nötig. Brachte gleich etwas mehr Pepp ins müde BVB-Spiel. Keine Bewertung. © getty 15/17 MANUEL AKANJI (ab 83.): Kam direkt nach dem zweiten BVB-Treffer aufs Feld, um Hummels eine frühzeitige Erholung zu verschaffen. Machte seine Sache souverän. Keine Bewertung. © getty 16/17 ANSGAR KNAUFF (ab 87.): Kurzeinsatz, um am Ende die Uhr etwas runterzuspielen. Konnte sich nicht mehr in Szene setzen. Keine Bewertung. © getty 17/17 FELIX PASSLACK (ab 87.): In den letzten drei Minuten auf dem Feld. Ohne Einfluss auf das Spiel. Keine Bewertung.

Variabilität als großer Trumpf

Wolf hat auf Rechtsaußen gespielt und im rechten Mittelfeld. Er wurde von Rose als rechter Verteidiger nominiert und gegen den FC Augsburg auf der linken offensiven Außenbahn. Und das Schöne aus Dortmunder Sicht: Marius Wolf könnte problemlos auch auf beiden Halbpositionen im Mittelfeld spielen oder als linker Außenverteidiger. Bis auf Innenverteidiger und Mittelstürmer ist mit Wolf auf jeder Feldspielerposition zu rechnen.

Die Mischung aus harter Arbeit, Durchsetzungsvermögen und dem überstrapazierten Begriff der Mentalität zeichnet Wolf aus. Der ist kein besonders filigraner Fußballer und keiner, der reihenweise Tore oder Vorlagen sammelt oder die großen spielerischen Highlights setzt. Aber Wolf kann seiner Mannschaft viel Energie geben, ist gegen und mit dem Ball wertvoll, spielt absolut zuverlässig und ist sich auch nicht für die Drecksarbeit zu schade, die verrichtet werden muss.

Seine über die Jahre erworbene Variabilität ist derzeit sein größter Trumpf und nimmt man mal die exponierte Stellung des BVB und die vielen Positionen, die Wolf innerhalb der Mannschaft schon bekleidet hat, dürfte es im Moment keinen besseren und wichtigeren Rollenspieler in der Bundesliga geben als den 26-Jährigen. Diese wenig besungenen Helden sind es, die den Klebstoff liefern für das Gebilde einer Mannschaft. Sie lassen die spektakulären Spieler noch mehr glänzen, weil sie sich selbst auch zurücknehmen können.

Vielleicht ändern sich die Dinge in ein paar Wochen auch wieder, wenn der eine oder andere Spieler nach seiner Verletzung zurückkehrt und Marco Rose nicht mehr so sehr improvisieren muss. Für den Moment aber ist die Gelegenheit da - und Marius Wolf nutzt die Gunst der Stunde so gut wie kaum ein anderer.