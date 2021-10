BVB, News und Gerüchte: Haaland in Norwegen? Das ist sein Reha-Plan

Erling Haaland ist nach seiner Verletzung offenbar nach Norwegen gereist, seine Reha soll der BVB-Torjäger aber in Dortmund absolvieren. Abwehrspieler Dan-Axel Zagadou steht vor seinem Comeback. News und Gerüchte zu Borussia Dortmund im Überblick.

Zu den Meldungen über den BVB vom Vortag geht es hier entlang.

BVB, News: Haaland in Norwegen? Das ist sein Reha-Plan

Erling Haaland soll in der kommenden Woche in Dortmund mit seiner Reha beginnen. Wie die Bild berichtet, hat der Torjäger des BVB nach seiner Muskelverletzung am Hüftbeuger aktuell absolutes Trainingsverbot erteilt bekommen. Laut Informationen der Zeitung reiste der 21-Jährige am vergangenen Freitag in seine norwegische Heimat, um sich zu erholen.

BVB-Trainer Marco Rose hatte vor einer Woche erklärt, dass der BVB-Torjäger Haaland aufgrund einer Hüftbeuger-Verletzung "mehrere Wochen" fehlen werde und seine Reha vorwiegend in Dortmund absolvieren werde. Anfang kommender Woche wird Haaland in Dortmund zurück erwartet, dann könnte er ins Lauftraining einsteigen und im Kraftraum trainieren. Wann Haaland sein Comeback feiern wird, ist offen.

Laut Bild gilt eine Rückkehr zum Topspiel gegen den FC Bayern München am 4. Dezember als unwahrscheinlich. Demnach könnte Haaland erst gegen Ende der Hinrunde wieder zur Verfügung stehen. Mit neun Toren in sechs Bundesligaspielen ist Haaland aktuell der Toptorjäger der Dortmunder.

BVB-Noten: Doppelvorlagengeber, Entschleuniger und Anti-Knipser © getty 1/17 Dortmund hat dank eines 2:0-Sieges gegen Ingolstadt das Achtelfinale des DFB-Pokals erreicht. Neben Doppeltorschütze Hazard glänzte ein Doppelvorlagengeber - der Entschleuniger und die Sturmspitze Tigges enttäuschten. Die Noten und Einzellkritiken. © getty 2/17 MARWIN HITZ: Weil Kobel noch nicht wieder fit ist, musste erneut die Nummer zwei ran. Hitz faustete Stenderas frechen Freistoß souverän aus der Gefahrenzone (34.). Ansonsten fast arbeitslos. Note: 3,5. © getty 3/17 EMRE CAN: Weil sich die Gäste vornehm zurückhielten, hatte der Allrounder viel Zeit, sich in die BVB-Offensive einzuschalten. Sinnvolles sprang dabei aber selten heraus. Sein Foul im Duell mit Röseler verhinderte eine frühere Führung. Note: 4. © getty 4/17 MATS HUMMELS: Machte sich sehr um den Spielaufbau verdient und spielte die meisten Pässe aller BVB-Spieler (118). Fast Torschütze - wenn Can nicht gewesen wäre. Note: 3. © getty 5/17 MARIN PONGRACIC: War kaum gefordert und erledigte seine Defensiv-Arbeit als linker Baustein der Dreierkette überzeugend. Eroberte die meisten Bälle für den BVB (9). Note: 3. © getty 6/17 THOMAS MEUNIER: Wandelte nach der blöden Gelben Karte (4.) früh auf einem schmalen Grat und musste sich defensiv zurückhalten. Im Vorwärtsgang mit vielen guten Flanken und einer perfekten Ablage für Tigges (52.). Note: 3. © getty 7/17 JUDE BELLINGHAM: Bester Zweikämpfer und am konstruktivsten um Struktur bemüht. Hatte per Lattenkracher (27.) die größte Chance vor der Pause. Klärte zur Not im Sitzen und traute sich Dribblings vorm gegnerischen Strafraum. Note: 2,5. © getty 8/17 AXEL WITSEL: Er kann Spiele entschleunigen wie kein Zweiter. Allein, was nützt das im Duell mit dem Schlusslicht der 2. Liga? Ohne Tempo und Esprit im Vorwärtsgang. Note: 4. © getty 9/17 MARIUS WOLF: Konnte sich selten auf der linken Seite durchsetzen. Immerhin mit einem starken Distanzschuss, den Ingolstadts Keeper Buntic gerade noch zur Ecke lenkte. Insgesamt aber eine ausbaufähige Leistung. Note: 3,5. © getty 10/17 JULIAN BRANDT: Mühte sich zunächst sehr, hatte aber lange keine zündenden Ideen. Nach dem Wechsel mit viel mehr Drive. Klasse Chip vorm zweiten BVB-Lattenkracher, dann zwei Torvorlagen. Note: 2. © getty 11/17 STEFFEN TIGGES: In der Startelf wegen Malens Malaise mit dem Magen. Rutschte knapp an Meuniers Flanke vorbei (37.) - da war mehr drin. Noch mehr beim Kopfball an die Latte kurz nach dem Wechsel - ein Knipser macht den. Null Torgefahr. Note: 4,5. © getty 12/17 REINIER: Zweiter Startelfeinsatz für den Brasilianer überhaupt in seiner BVB-Zeit. Reinier lief dem Geschehen aber meist hinterher. Kaum Impulse, zu viele Ballverluste. Sammelte dann aber doch noch Pluspunkte als Initiator des 1:0. Note: 3,5. © getty 13/17 THORGAN HAZARD (ab 71.): Der perfekte Joker. Nur Sekunden nach seiner Einwechslung mit dem erlösenden Tor und zwölf Minuten später per Abstauber auch mit der Entscheidung zum 2:0. Keine Bewertung. © getty 14/17 MARCO REUS (ab 71.): Eigentlich sollte der Kapitän ja geschont werden, aber der knappe Spielstand machte seinen Einsatz doch nötig. Brachte gleich etwas mehr Pepp ins müde BVB-Spiel. Keine Bewertung. © getty 15/17 MANUEL AKANJI (ab 83.): Kam direkt nach dem zweiten BVB-Treffer aufs Feld, um Hummels eine frühzeitige Erholung zu verschaffen. Machte seine Sache souverän. Keine Bewertung. © getty 16/17 ANSGAR KNAUFF (ab 87.): Kurzeinsatz, um am Ende die Uhr etwas runterzuspielen. Konnte sich nicht mehr in Szene setzen. Keine Bewertung. © getty 17/17 FELIX PASSLACK (ab 87.): In den letzten drei Minuten auf dem Feld. Ohne Einfluss auf das Spiel. Keine Bewertung.

BVB, News: Zagadou vor Comeback - Spielpraxis in der 3. Liga

Dan-Axel Zagadou steht vor seinem Comeback. Wie der kicker berichtet, soll der 22-Jährige am Samstag zum Einsatz kommen - allerdings nicht beim Bundesliga-Spiel der Dortmunder gegen den 1. FC Köln (15.30 Uhr im LIVETICKER), sondern für die Dortmunder U23 bei Viktoria Berlin (14 Uhr im LIVETICKER).

Nach seiner langwierigen Knieverletzung kehrte der Innenverteidiger in der Vorwoche beim 0:4 des BVB in der Champions League bei Ajax Amsterdam in den Kader zurück. Zum Einsatz kam er jedoch nicht.

Zagadou soll nun bei der zweiten Mannschaft Spielpraxis sammeln, um bald auch wieder in der Bundesliga spielen zu können. Sein bislang letztes Spiel bestritt der Franzose am 13. März gegen Hertha BSC, anschließend fiel er mit einer Knieverletzung samt Operation monatelang aus.

BVB: Die kommenden Spiele